सब कुछ आमने-सामने और एकदम दो टूक: दो-तीन दिन लंबी बहसें, लेकिन वही ढाक के तीन पात! विपक्ष ने अग्रिम ही ताल ठोंकी थी कि हम विधेयक पारित नहीं होने देंगे। इसके बाद की बहसों में विपक्ष की वाणी- ‘तमिलनाडु ने दिल्ली को हराया…’ (जैसे ये कोई आइपीएल टी20 का मैच हो)। ‘एक ऐतिहासिक दिन…’ फिर तुरंत ‘चेहरे को पढ़ना’ शुरू! एक चेहरा चहकता हुआ कि, ‘प्रधानमंत्री का चेहरा देखो…’ ‘आपरेशन सिंदूर’ के जादूगर को देखो… ‘विपक्ष ने जनतंत्र बचा लिया…’, लेकिन एक एंकर ने विवादी सुर लगाया कि ‘प्रधानमंत्री हार कर भी जीते और ये जीतकर भी हारे..!’ यानी प्रधानमंत्री नया ‘वोटबैंक’ बनाते रहे… और विपक्ष महज एक ‘बिल’ समझकर उसे गिराता रहा और अपनी तारीफ करता रहा। राजग ने तुरंत संसद के ‘मकर द्वार’ पर ‘बिल के विरोधियों’ के खिलाफ प्रदर्शन कर बड़ी खबर बनाई।

फिर प्रधानमंत्री का चैनलों पर ‘राष्ट्र के नाम’ संबोधन कि विपक्षी दलों ने ‘महिला आरक्षण बिल की ‘भ्रूणहत्या’ की है। इसके लिए जनता विपक्षी दलों को माफ नहीं करेगी। ये दल सीट परिसीमन के बारे में लगातार झूठ बेच रहे हैं, जबकि साफ कर दिया गया था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। देश की बेटियां इसका करारा जवाब देंगी। हमारा इरादा अडिग है। बंगाल की एक जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ललकार कि हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। और गजब कि सामने की भीड़ उनकी ऐसी बातों को हाथों-हाथ लेती है! विपक्ष फिर प्रतिक्रिया में कि भाजपा की नजर में खोट है… नीयत में खोट है, क्योंकि भाजपा की नजर में वोट है।

इसके बाद आई प्रधानमंत्री की झाड़ग्राम की ‘झालमूड़ी लीला’। प्रधानमंत्री एक दुकान के आगे रुकते हैं और एक युवा दुकानदार से झालमूड़ी बनाने को कहते हैं। प्रधानमंत्री को अचानक सामने पाकर दुकानदार हतप्रभ-सा दिखता है। जब प्रधानमंत्री उसे दस रुपए की झालमूड़ी बनाने को कह कर दस रुपया उसे देते हैं, तो वह लेने से हिचकिचाता है, लेकिन आग्रह करने पर ले लेता है और झालमूड़ी बनाकर देता है, जिसे वे आजू-बाजू खड़ी महिलाओं ओर बच्चों के बीच बांट कर खाते हैं। चैनल इस दृश्य पर एकदम लहालोट…‘झालमूड़ी लीला’ देखते-देखते हिट। साथ ही वह दुकान और उसकी झालमूड़ी सुपर हिट… लेकिन विपक्ष इसे भी एक ‘चुनावी स्टंट’ और ‘प्रोपेगेंडा’ मानता है!

फिर विपक्ष के एक नेता तमिलनाडु में एक बार फिर प्रधानमंत्री पर बरसते हैं, लेकिन उनके अंग्रेजी भाषण के तमिल अनुवादक उनके ‘अर्थ’ का ऐसा ‘अनर्थ’ करते हैं कि सुनने वाले हंसने लगते हैं। फिर विपक्ष के एक नेताजी ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की और संवाददाता पीछे पड़े, तो इस आशय के साथ सफाई दिए कि वे विपक्ष को केंद्रीय एजंसियों से डराते है और यह एक तरह से आतंक फैलाना है।

फिर एक दिन खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय एजंसियों के कामकाज में हस्तक्षेप करने पर उनकी सख्त आलोचना की कि उन्होंने जांच में दखल देकर पूरे तंत्र को ही खतरे में डाल दिया। चुनाव के ऐन बीच में सुप्रीम कोर्ट की ऐसी सख्त टिप्पणी बेहद ‘मानीखेज’ कही जा सकती है। ‘पहलगाम’ की पहली बरसी… सत्ता पक्ष जहां आतंकवाद के खतरे गिनाता रहा, वही विपक्ष पुराने तर्कों को ही दुहराता रहा कि जिन्होंने हमला किया, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? एक सत्ता प्रवक्ता बताता रहा कि ‘आपरेशन महादेव’ के अंतर्गत ‘पहलगाम’ के ‘तीनों आतंकी’ मारे जा चुके हैं।

दूसरे चरण के चुनावी अभियान में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि झालमूड़ी खाई मैंने, लेकिन मिर्ची लगी टीमएसी को… फिर कहा कि चार मई को सब झालमूड़ी खाएंगे और रसगुल्ला भी खाएंगे। इसके बाद बंगाल के पहले चरण के मतदान का दिन था और लगभग हर चैनल हर बूथ का सीधा प्रसारण करता दिखता था और गजब कि एकाध जगह को छोड़ कहीं पर भी हिंसा की बड़ी वारदात नहीं दिखी! चैनल मतदान केंद्रों पर रिपोर्टिंग करते आजू-बाजू खड़े वोटरों से बातचीत करते बताते थे कि इस बार लोग बड़ी संख्या में वोट डालने आ रहे हैं, खासकर महिला मतदाताओं की कतारें ज्यादा लंबी नजर आती हैं!

शाम होते-होते खबरें बताने लगीं कि तमिलनाडु में भी पिछले मतदान से तीन फीसद अधिक मतदान हुआ है, लेकिन बंगाल ने अपने सारे कीर्तिमान ही तोड़ दिए हैं। पहले चरण में 92.88 फीसद मतदान हुआ है, जो पिछली बार से दस-ग्यारह फीसद अधिक है। एक चर्चक ने कहा कि यह ‘भयमुक्त मतदान’ का परिणाम है! इसके बाद बहसें इस पर टिकी रहीं कि अधिक फीसद मतदान किसके पक्ष में जाएगा। तृणमूल प्रवक्ता कहते कि अधिक मतदान उनके पक्ष में जाएगा और चौथी बार भी तृणमूल की सरकार बनेगी, जबकि भाजपा प्रवक्ता कहते कि यह आशातीत मतदान तृणमूल के खिलाफ और भाजपा के पक्ष में हुआ है। हमारी सरकार बनने जा रही है। मगर बंगाल की जनता क्या चाहती है, यह चार मई को ही मालूम पड़ेगा!

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) के तौर पर राज कुमार गोयल के चुने जाने पर असहमति जताई थी। उन्होंने तीन दूसरे उम्मीदवारों का नाम सुझाया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमिटी ने पिछले साल 10 दिसंबर को बैठक में राज कुमार गोयल के नाम पर मुहर लगाई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक