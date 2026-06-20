आज के समय में जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि लोग लगभग हर बात को लाभ और हानि के तराजू में तौलने लगे हैं। कोई काम करने से पहले मन में पहला प्रश्न उठता है- ‘इससे मुझे क्या फायदा होगा?’ यदि लाभ दिखाई देता है, तो हम तुरंत आगे बढ़ते हैं और यदि लाभ स्पष्ट न हो तो कई बार हम उस काम से दूरी बना लेते हैं। धीरे-धीरे यह सोच हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है।

मगर क्या सच में जीवन की हर बात को लाभ-हानि से मापा जा सकता है? क्या रिश्ते, भावनाएं और मानवीय संवेदनाएं भी किसी व्यापारिक हिसाब-किताब का हिस्सा हो सकती हैं? यदि हम थोड़ा गहराई से सोचें, तो समझ में आता है कि जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा वही है, जहां कोई गणना या माप-तौल नहीं होता है।

सबसे बड़ा उदाहरण माता-पिता का प्रेम है। वे अपने बच्चों के लिए अनगिनत त्याग करते हैं, उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। माता-पिता ने अपने बच्चे के लिए कितनी नींद खोई, कितनी बार अपनी इच्छाएं दबाईं या कितनी मेहनत की, इसका कोई हिसाब वे नहीं रखते। वे कभी यह नहीं सोचते कि बच्चे को पालने-पोसने में कितना निवेश हुआ और उससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा।

उनके लिए बच्चे की खुशी ही सबसे बड़ी कमाई होती है। वास्तव में माता-पिता हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वह है, जिसमें स्वार्थ और लाभ-हानि का कोई स्थान नहीं होता। मगर जब हम अपनी उम्मीदों के आधार पर किसी से जुड़े होते हैं और सामने वाला व्यक्ति उस पर खरा नहीं उतरता, तो गहरी ठेस पहुंचती है।

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इसी तरह शिक्षक और छात्र का संबंध भी केवल औपचारिक नहीं होता। एक सच्चा शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा करके अपना कर्तव्य समाप्त नहीं मानता। वह कमजोर विद्यार्थी को अलग से समझाता है, उसे प्रेरित करता है और उसके भीतर आत्मविश्वास जगाने की कोशिश करता है। कई बार शिक्षक कक्षा के बाद भी समय देकर छात्रों की शंकाएं दूर करते हैं, उनके जीवन से जुड़े प्रश्नों पर मार्गदर्शन देते हैं। उन्हें इसके बदले कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता, फिर भी वे ऐसा करते हैं, क्योंकि उनके लिए छात्र की प्रगति और सफलता ही सबसे बड़ा संतोष होती है।

दोस्ती भी ऐसी ही भावना है, जिसे किसी गणित से नहीं मापा जा सकता। सच्चा मित्र कठिन समय में साथ खड़ा रहता है। वह यह नहीं सोचता कि इससे उसे क्या मिलेगा। मान लीजिए, आपका कोई मित्र अचानक रात में मदद के लिए कहे- उसे अस्पताल जाना हो या किसी समस्या में सहारा चाहिए। उस समय यदि हम लाभ-हानि सोचने लगें, तो मित्रता का मूल्य ही समाप्त हो जाएगा। सच्ची दोस्ती वही होती है, जिसमें निस्वार्थ भाव से एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ निभाया जाए।

दैनिक जीवन में भी हम कई ऐसे छोटे-छोटे काम करते हैं, जिनका कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, फिर भी वे हमारे मन को सच्ची खुशी देते हैं। जैसे बस में किसी बुजुर्ग या महिला को अपनी सीट दे देना, किसी अनजान व्यक्ति को रास्ता समझा देना, किसी परेशान मित्र की बात धैर्य से सुन लेना या सड़क पर पड़े किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद करना। इन कार्यों से हमें कोई मुनाफा नहीं मिलता, लेकिन संतोष और खुशी जरूर मिलती है।

पंचतंत्र की कहानियों में भी इस बात को सुंदर ढंग से समझाया गया है। एक प्रसिद्ध कथा में कबूतरों का एक समूह शिकारी के जाल में फंस जाता है। वे मिलकर जाल सहित उड़ जाते हैं और अपने मित्र चूहे के पास पहुंचते हैं। चूहा बिना किसी स्वार्थ के जाल को काटकर उन्हें मुक्त कर देता है। उसने यह नहीं सोचा कि इससे उसे क्या फायदा होगा। वहां केवल सच्ची मित्रता और सहयोग था। यह कहानी हमें सिखाती है कि संबंधों की ताकत लाभ-हानि से नहीं, बल्कि विश्वास और सहयोग से बनती है।

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आज के प्रतिस्पर्धी दौर में कई बार लोग रिश्तों में भी लाभ ढूंढ़ने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह संबंध उनके काम आएगा या नहीं। मगर सच्चाई यह है कि जो संबंध केवल स्वार्थ पर टिके होते हैं, वे अधिक समय तक नहीं टिक पाते। सच्चे संबंध वही होते हैं, जिनमें अपनापन, विश्वास, सम्मान और सच्चाई हो।

वास्तव में जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें वही हैं, जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं होता- माता-पिता का स्नेह, दोस्तों का साथ, शिक्षक का मार्गदर्शन और किसी अनजान व्यक्ति की छोटी-सी मदद। इन्हें किसी तराजू में नहीं तौला जा सकता। जब हम भावनात्मक जुड़ाव के बजाय इस बात पर ध्यान देने लगते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, तो रिश्ते का मूल अर्थ ही समाप्त होने लगता है।

जीवन कोई व्यापार की किताब नहीं है, जहां हर पंक्ति में लाभ और हानि का हिसाब लिखा जाए। यदि हम हर संबंध और हर कार्य को केवल स्वार्थ और लाभ की दृष्टि से देखने लगेंगे, तो जीवन से संवेदनाएं धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी। सच्चा सुख उस समय मिलता है, जब हम बिना किसी अपेक्षा के कुछ अच्छा करते हैं- जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कान देते हैं या किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।

क्योंकि जीवन की असली संपत्ति वह नहीं, जो हमारे खाते में जमा होती है, बल्कि वह है जो हमारे व्यवहार और रिश्तों में दिखाई देती है। सच यही है कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें वही होती हैं, जिन्हें लाभ-हानि के तराजू में नहीं तौला जा सकता।