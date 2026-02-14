Jansatta Editorial: भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। आर्थिक प्रगति, आधारभूत संरचनाओं के विस्तार और तकनीकी विकास के दावे हर मंच पर किए जा रहे हैं। मगर इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक कड़वी आंतरिक सच्चाई भी छिपी है और वह यह कि मानव जीवन के लिए सबसे आवश्यक पेयजल की उपलब्धता और गुणवत्ता लगातार बदतर होती जा रही है।

यह विडंबना ही है कि जिस देश ने विकास की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लिया है, वह स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के मामले में वैश्विक स्तर पर निचले पायदान पर फिसलता जा रहा है।

कुछ समय पहले मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति के कारण कई लोगों की असमय मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके तुरंत बाद गुजरात के गांधीनगर में प्रदूषित पानी से टाइफाइड फैलने की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी।

यह समस्या केवल एक-दो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में पेयजल की स्थिति गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है। ‘वर्ल्ड पापुलेशन रिव्यू’ की स्वच्छ जल रैंकिंग- 2025 में 172 देशों की सूची में भारत 138वें स्थान पर है। वर्ष 2013 के बाद से देश की पेयजल गुणवत्ता में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ विकास का कथित माडल आज स्वच्छ जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है।

रासायनिक औद्योगिक अपशिष्ट, चिकित्सीय कचरा और सीवेज का गंदा पानी बिना समुचित शोधन के नदियों और दूसरे जलस्रोतों में सीधे छोड़ा जा रहा है। खेती, उद्योग और शहरी आबादी द्वारा पारंपरिक जलस्रोतों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। बदले में उन्हीं स्रोतों में प्रदूषित जल प्रवाहित कर दिया जाता है। यह स्थिति किसी सामूहिक आत्मघात से कम नहीं है। कभी कल-कल बहने वाली नदियां आज गंदे नालों में तब्दील हो चुकी हैं।

जो नदियां धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र थीं, वे गर्मियों में बदहाल दिखाई देती हैं। यही नदियां किनारों पर बसे शहरों और गांवों की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराती हैं। ऐसे में मानव दूषित जल को शुद्ध करने के प्रयास में कमजोर पड़ता जा रहा है और अंतत: जीवन से हारने लगता है। दूसरी ओर छोटी और स्थानीय नदियां अब बरसाती नालों के रूप में पहचानी जाने लगी हैं।

जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 और अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 1969 जैसे कानून आज केवल कानूनी पुस्तकों तक सीमित होकर रह गए हैं। देश का लगभग सत्तर फीसद जल किसी न किसी रूप में प्रदूषित हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रपट बताती है कि भारत में संक्रामक बीमारियों का पांचवां सबसे बड़ा कारण प्रदूषित जल है। केवल अतिसार से ही देश में प्रतिवर्ष लगभग पांच लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जबकि दो लाख से अधिक वयस्क गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं।

देश की लगभग साठ करोड़ आबादी प्रतिदिन पानी की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्हें जैसा भी पानी उपलब्ध होता है, उसकी गुणवत्ता की परवाह किए बगैर वह उसे पीने और दैनिक उपयोग में लाने के लिए मजबूर हैं। ‘इंटरनेशनल सेंटर फार सस्टेनेबिलिटी’ की रपट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में पानी की मांग वर्तमान से दोगुनी हो जाएगी। आज स्थिति यह है कि विश्व के कुल शुद्ध जल का केवल चार फीसद हिस्सा भारत के पास है, जबकि दुनिया की लगभग सत्रह फीसद जनसंख्या का बोझ कंधों पर है।

बढ़ती जनसंख्या, अव्यवस्थित शहरीकरण और जल संरचनाओं पर अतिक्रमण भविष्य के लिए गंभीर खतरे के संकेत हैं। दुर्भाग्यवश, इस विषय पर गहन और ईमानदार चिंतन के बजाय जिम्मेदार संस्थाएं केवल सतही उपायों तक सीमित रह जाती हैं। नमामि गंगे जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएं गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गर्इं, लेकिन अपेक्षित परिणाम आज भी दूर हैं। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में आयोजित नदी दिवस पर नदियों के संरक्षण पर बड़ी बातें हुर्इं, लेकिन आठ वर्षों में वह जमीन पर उतरती नहीं दिखीं।

देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना ‘बेतवा-केन लिंक’ का उदाहरण भी चिंताजनक है। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा का उद्गम स्थल पिछले वर्ष गर्मी में सूख गया, लेकिन यह नदी शहरी नालों और औद्योगिक अपशिष्ट के सहारे किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए रखने को विवश रही। नदी की दुर्दशा और ‘केन-बेतवा लिंक’ के भविष्य को लेकर नागरिक चिंतिंत हो उठे, लेकिन जिम्मेदार जब जागे, तब मानसूनी बारिश ने इसे पुनर्जीवित कर दिया।

मगर वास्तविकता यह है कि आसपास के पांच सौ एकड़ में फैसे जंगलों के विनाश और अनियंत्रित निर्माण ने भविष्य में ऐसे संकट को स्थायी बना दिया है। इन परिस्थितियों में बेतवा और केन का भविष्य में मिलन अभी भी पहेली से कम नही है। पहाड़ी और जंगली नदियां उत्खनन और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पहले ही अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं शुरू की गर्इं। इनका उद्देश्य गंदे पानी का प्रबंधन कर सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना था।

मगर स्थानीय नगर निकायों द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन अपनी सुविधा और सीमित क्षमता के अनुसार किया गया। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में लोगों की मौत इसका भयावह उदाहरण हैं, जहां पेयजल पाइपलाइन को नाले के नीचे से निकाला गया। घटिया गुणवत्ता की पाइपलाइन में रिसाव के कारण लोग लंबे समय तक दूषित पानी पीते रहे थे। देश के ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर नल जल योजना लागू की गई, जो मुख्यत: भूमिगत जल स्रोतों पर आधारित है। मगर इस योजना में जल की गुणवत्ता परीक्षण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। कई स्थानों पर सूखे या कम जल देने वाले नलकूपों से ही आपूर्ति की जा रही है।

जहां पानी उपलब्ध है, वहां नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, क्लोराइड और ईकोलाई जैसे घातक तत्त्व और जीवाणु पाए जा रहे हैं। जल जीवन आकलन की रपट के अनुसार अकेले मध्यप्रदेश में ही ग्रामीण पेयजल के 36.7 फीसद नमूने चिंताजनक गुणवत्ता वाले पाए गए हैं। देशभर में आपूर्ति किए जाने वाले कुल जल का लगभग एक-तिहाई हिस्सा पेयजल मानकों पर खरा नहीं उतरता। निजी और सरकारी स्तर पर विकसित आवासीय कालोनियों में भी जल परीक्षण की अनिवार्यता न होने से नागरिक अनजाने में प्रदूषित पानी का उपयोग कर रहे हैं।

दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और अहमदाबाद जैसे शहरों में इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। शुद्ध पेयजल भले ही जीवन के अधिकार का हिस्सा हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने से सरकारी और निजी एजंसियां प्राय: बचती रही हैं। लापरवाही के मामलों में सख्त सजा के अभाव में प्रशासन भी इसे गंभीरता से नहीं लेता।

आज आवश्यकता है ईमानदार आत्ममंथन की, जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने, योजनाओं के वास्तविक और गुणवत्ता-आधारित क्रियान्वयन तथा जवाबदेही तय करने की। यदि अब भी समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो विकास के तमाम दावे प्रदूषित पानी में डूब कर रह जाएंगे।