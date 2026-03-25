युद्ध को प्राय: सुरक्षा, सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के आवरण में प्रस्तुत किया जाता है, मगर इसके परिणामों के पीछे छिपी सच्चाई अत्यंत विचलित करने वाली होती है। रूस और यूक्रेन में पहले से जारी युद्ध के बीच अब विश्व ईरान और इजराइल के मध्य संघर्ष से बढ़ते तनाव को देख रहा है, जिसमें अमेरिका की भी सक्रिय भागीदारी है। वार और पलटवार की विभीषिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक युद्ध सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी आंच रिहायशी इलाकों तक पहुंचती है। शक्ति प्रदर्शन में दागी गई मिसाइलें केवल सामरिक ठिकानों को ही नहीं, बल्कि उन मासूम दिलों को भी दहला देती हैं, जिन्हें युद्ध और राजनीति का अर्थ तक मालूम नहीं, लेकिन भय का अनुभव भलीभांति होता है। ऐसे वातावरण में हर सुबह डर और आशंका लेकर आती है और रात अनिश्चितता की चादर ओढ़े बीतती है।

यही हाल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से भी उपजा है, जहां अनगिनत परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई है। जिन नगरों और कस्बों में कभी जीवन की चहल-पहल थी, वहां अब विध्वंस का सन्नाटा पसरा है। खेतों की हरियाली बारूद की कालिमा से ढक गई है। सीमाएं भले ही बदल जाएं, पर क्या उन माताओं की पीड़ा कम हो पाएगी, जिन्होंने युद्ध में अपने पुत्र खो दिए? क्या कोई राजनीतिक उपलब्धि उस मासूम बचपन की भरपाई कर सकती है, जिसकी पाठशाला विस्फोटों की गूंज में खो गई? युद्ध की राख केवल इमारतों को नहीं ढकती, बल्कि वह विश्वास, स्थिरता और भविष्य की उजली संभावनाओं को भी धूमिल कर देती है।

दक्षिण एशिया में भी स्थितियां कम चिंताजनक नहीं हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में समय-समय पर उकसाने वाला तनाव उन लोगों के जीवन को अस्थिर कर देता है, जो पहले ही दशकों की असुरक्षा का बोझ ढो रहे हैं। निर्णय चाहे राजधानी के गलियारों में लिए जाएं, लेकिन उनका प्रभाव उन गांवों में महसूस होता है, जहां लोग केवल शांति, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की आकांक्षा रखते हैं। युद्ध की आहट भर से विद्यालयों के द्वार बंद हो जाते हैं, बाजारों की रौनक गायब हो जाती है और सामान्य जीवन की धड़कन थम-सी जाती है।

विश्व के विभिन्न हिस्सों में फैलते इन संघर्षों की एक समान तस्वीर है- घोषणाएं, चेतावनियां, सैन्य जमावड़ा और अंतत: कराहती मानवता। हम रणनीति और सुरक्षा की चर्चा करते हैं, मगर क्या हम उन भूखे बच्चों की आंखों में झांकते हैं, जो सहायता शिविरों में भोजन की प्रतीक्षा करते हैं? क्या हम उन खाली कक्षाओं की निस्तब्धता सुनते हैं, जहां कभी सपनों को आकार दिया जाता था?

युद्ध केवल प्राणनाशक ही नहीं होता, बल्कि वह भविष्य की संभावनाओं को भी निगल जाता है। वह शिक्षा को बाधित करता है, स्वास्थ्य सेवाओं को जर्जर कर देता है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकार एवं अनिश्चितता की गर्त में धकेल देता है। हर वह जीवन जो युद्ध में समाप्त होता है, वह मात्र एक आंकड़ा नहीं होता, बल्कि उस दास्तां की कहानी बयां करता है, जो अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ जाती है। युद्ध में नष्ट हुए घर और अन्य इमारतों का पुनर्निर्माण संभव है, अर्थव्यवस्थाएं समय के साथ संभल सकती हैं, मगर खोए हुए संबंधों की रिक्तता कभी नहीं भरती।

जिस बच्चे ने अपने माता-पिता को खो दिया हो, उसके लिए युद्ध किसी राष्ट्र की विजय या पराजय नहीं, बल्कि उसके अपने संसार का अंत है। उसके जीवन में न तो कूटनीति के किसी तर्क का कोई मतलब है और न ही शक्ति संतुलन की भाषा का महत्त्व, वहां केवल स्मृतियों की पीड़ा और भविष्य का धुंधलापन ही नजर आता है। मानवीय दृष्टि से युद्ध का कोई भी औचित्य कसौटी पर खरा नहीं उतरता। अस्पतालों में कराहते घायल, विस्थापितों के अस्थायी शिविर, स्वच्छ जल और खाद्यान्न के लिए संघर्ष- ये सब उस कठोर यथार्थ की तस्वीरें हैं, जिन्हें अक्सर राजनीतिक विमर्श से ढक दिया जाता है। युद्ध की वजह से आने वाली पीढ़ियां केवल खंडहरों की विरासत नहीं पातीं, बल्कि वे मानसिक आघात, असुरक्षा और अविश्वास का बोझ भी साथ लेकर चलती हैं। उनका बचपन खेल के मैदानों में नहीं, बल्कि भय की छाया में बीतता है। क्या हम उन्हें ऐसा भविष्य सौंपना चाहते हैं?

शांति को प्राय: आदर्शवाद कहकर उपेक्षित कर दिया जाता है, मानो संवाद और संयम दुर्बलता के प्रतीक हों। मगर वस्तुत: शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रतिशोध की तुलना में संवाद ज्यादा साहस मांगता है, आक्रमण की अपेक्षा समझौता अधिक परिपक्वता को दर्शाता है। यदि एक राष्ट्र अपनी ऊर्जा और संसाधनों का इस्तेमाल हथियारों के स्थान पर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में निवेश के लिए करें, तो विश्व का स्वरूप कितना भिन्न हो सकता है। सहयोग की भावना अविश्वास की दीवारों को तोड़ सकती है और सहअस्तित्व की चेतना स्थायी स्थिरता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

जब हम ईरान तथा इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हैं, जब रूस और यूक्रेन के संघर्ष की पीड़ा को सुनते हैं, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं पर अस्थिरता की आहट महसूस करते हैं- तब हमें स्वयं से यह प्रश्न अवश्य करना चाहिए कि क्या इन युद्धों ने मानवता को कुछ दिया है? यदि उत्तर केवल आंसू, भूख, विस्थापन, बिछोह और तबाही हो, तो जाहिर है कि दुनिया को इंसानियत के लिए अपनी सोच की दिशा बदलने होगी।

अमेरिका और इजराइल ने ईरान से जिस खतरे का अंदेशा जताया है, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो क्या युद्ध ही इसका एकमात्र हल है? अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या बातचीत के सभी द्वार बंद कर देना सही है? दूसरी ओर यह सवाल भी उठ रहा है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों को निशाना बनाना क्या जायज है? ये ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब वैश्विक स्तर पर तलाशे जाने चाहिए।

मानव जीवन की गरिमा और महत्त्व को किसी भी सीमा या विचारधारा से कम नहीं आंका जा सकता। दुनिया के हर बच्चे को सुरक्षित और सहज बचपन का अधिकार है, हर माता-पिता को हक है कि वे अपने बच्चों को पालन-पोषण स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में कर सके। साथ ही हर समाज को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह विकास और प्रगति की राह पर आगे बढ़े।

युद्ध की संस्कृति इंसानियत को विभाजित करती है, जबकि शांति की संस्कृति सीमाओं से परे सभी को जोड़कर रखती है। दुनिया में शक्ति संतुलन की परिभाषा को बदलना अब समय की मांग है। सच्ची शक्ति विनाश और प्रभुत्व जमाने में नहीं, बल्कि संरक्षण और सहअस्तित्व में है। यदि हम सचमुच आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायी हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि युद्ध अंतत: संपूर्ण मानवता की पराजय है। इतिहास उस विजय को अधिक समय तक याद नहीं रखता, जो रक्तरंजित हो, वह उन प्रयासों का स्मरण करता है जिन्होंने जीवन को बचाया, संबंधों को जोड़ा और भविष्य को सुरक्षित किया। ऐसे में हमें ऐसा वातावरण बनाने का संकल्प लेना होगा, जहां आने वाली पीढ़ियां हमारे समय को संघर्षों के अंधकार से नहीं, बल्कि शांति के उजाले से पहचानें।