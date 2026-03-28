मेरे टूटे हौसले के पर निकलते देख कर

उसने दीवारों को अपनी ओर और ऊंचा कर दिया

-आदिल मंसूरी

भारत के संविधान को उसके नागरिकों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि लाख बाधाओं के बावजूद लोकतंत्र पर उनकी आस्था बरकरार है और वे चुनावी प्रक्रिया में पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं। गरीबी, अशिक्षा, व्यवस्थागत भ्रष्टाचार के बावजूद जब वे भारत के मतदाता बने रहना चाहते हैं, तो उनके लिए चुनाव आयोग अपनी दीवार और ऊंची कर दे रहा है। मतदान का दिन, नतीजों का दिन, उम्मीदवार, वादे-इरादे सब घोषित हो चुके हैं। अगर कोई काम अधूरा है तो वह मतदाता सूची का काम। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर त्रुटि हो जाती है, वह त्रुटिवश केरल भाजपा की मुहर के साथ अपना पत्र जारी कर देता है। संसाधनों से भरे संस्थान की इतनी गलतियों के बरक्स लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बचाए रखने में जुटे संसाधन विहीन नागरिकों पर बेबाक बोल।

‘एक समय सिस्टम ने गलती से यह दिखाया कि राज्य के सभी मतदाता विचाराधीन हैं। जबकि ऐसा नहीं था, यह केवल एक त्रुटि थी।’ मीडिया रपटों के मुताबिक यह एक चुनाव अधिकारी का बयान है। पश्चिम बंगाल, केरल सहित पांच राज्यों में जब अप्रैल में चुनाव होने हैं, नेताओं को टिकट देने व नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तब भी बंगाल में मतदाताओं का एक तबका इस बात को लेकर ‘विचाराधीन’ है कि वह ताजा चुनाव प्रक्रिया में मतदाता है या नहीं? आरोप है कि बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद, लगभग 60 लाख नामों को मतदाता के रूप में उनकी पात्रता की जांच के लिए अलग रखा गया है। ये राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 8.5 फीसद हिस्सा हैं। मौजूदा तारीख तक मतदाता सूची में इनका दर्जा बतौर ‘विचाराधीन’ है।

जब पांच राज्यों में चुनाव के नतीजों का दिन मुकर्रर हो चुका है, तब तक एक राज्य की 8.5 फीसद मतदाता का दर्जा मुकर्रर नहीं हो पाया है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को सबसे ज्यादा अधिकारों से लबरेज किया है। गणतंत्र का आधार ही नागरिकों की गणतांत्रिक शक्तियां होती हैं। लेकिन, जमीनी हकीकत यही है कि राजनीतिक दलों से लेकर संवैधानिक संस्थाओं को सबसे कम परवाह इसी की दिखती है। जिन नागरिकों, मतदाताओं से देश, संविधान, भाजपा-कांग्रेस-वाम जैसे राजनीतिक दल, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का वजूद है, बार-बार उन्हीं के वजूद पर सवाल उठा दिए जाते हैं।

देश की सीमाओं के अंदर घुसपैठिये आ गए हैं तो इसके लिए किसी भी तरह से नागरिक या मतदाता जिम्मेदार नहीं हैं। फिर बिहार से लेकर बंगाल तक चुनाव आते ही घुसपैठियों का मसला कैसे आ जाता है? राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को नागरिकता साबित करो बनाम घुसपैठिया में तब्दील कर दिया। 2014 के पहले की सरकार ने ‘आधार’ परियोजना पर इस देश के संसाधन का बड़ा हिस्सा खर्च किया। बाद की मौजूदा सरकार ने भी सभी सरकारी सेवाओं को आधार से जोड़ा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इसे निराधार साबित करने की पूरी कोशिश की गई।

बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त विपक्षी दलों के विरोध-प्रदर्शन से लगा था कि इस गहन पुनरीक्षण में वह तो जनता का गहनता से साथ देगा। बाद में यह भी वैसा ही हंगामा निकला, जिसमें सूरत बदलने की कोई कोशिश नहीं थी। अदालत में पता चला कि एक दो राजनीतिक दलों के अलावा किसी दल ने मतदाता सूची से खारिज की जा रही जनता को लेकर अदालत पहुंचने में रुचि नहीं ली।

चुनाव आयोग के लिए तकनीकी त्रुटि, लिपिकीय त्रुटि कहते हुए पल्ला झाड़ कर निकल जाना जितना आसान है, क्या यह आम नागरिकों के लिए भी उतना ही आसान है? आम नागरिक ने अपने दस्तावेज दिए और जिम्मेदार संस्था ने गलत नाम लिख दिया। अब वो मतदाता नहीं ‘विचाराधीन’ है। वहीं केरल में चुनाव आयोग के कार्यालय ने जो पत्र जारी किया, उस पर भाजपा की केरल इकाई की मुहर लगी हुई थी। आयोग ने माना कि यह गलती थी और इसके लिए चुनाव आयोग के एक अधिकारी को निलंबित भी किया गया। कहा गया कि भाजपा के द्वारा दाखिल दस्तावेज ही प्रत्युत्तर में शामिल कर दिए गए थे।

अब इस गलती को एक तथ्य के रूप में माना जा रहा है। लेकिन गलती के दोनों पक्ष मजेदार हैं। गलती करने का आरोप चुनाव आयोग पर, और मुहर केरल भाजपा की। मुहर तो किसी भी सत्ता और उसके दस्तावेज का इकबाल होती है। इसलिए आपकी इस गलती को इतनी साधारण नहीं माना गया और पूरे देश में संशय फैला। इस संशय के पर्याप्त कारण थे। पिछले हुए चुनावों में आयोग पर आरोप लगे कि आचार संहिता सिर्फ विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए तो वह खट्टा-मीठा अचार सा है, जिसे खिचड़ी के साथ खाए या फिर पराठे के साथ। सत्ता-पक्ष के नेताओं के आचार संहिता को तार-तार करने वाले दृश्य सोशल मीडिया पर आम होने लगे तो बीच खेल में चुनाव आयोग ने संहिता ही बदल दी, और राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस भेजने की भी शुरुआत कर डाली।

पिछले चुनाव के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के प्रेस कांफ्रेंस के बाद आपका ‘माताओं-बहनों के वीडियो’ वाला तारीखी तर्क भी याद है, जहां आपने देश के नागरिकों और उनके अधिकारों का लैंगिक वर्गीकरण कर दिया था। आजाद भारत के संविधान ने अपने निर्माण के साथ ही महिला और पुरुष दोनों को नागरिक मानते हुए एक जैसे मताधिकार दिए, लेकिन जब मताधिकार की हकमारी पर सवाल हुए तो आपने संवैधानिक अधिकारी नहीं बल्कि किसी सामंती घर-परिवार के पुरुष मुखिया वाला तर्क प्रस्तुत कर दिया।

चुनाव को लोकतंत्र का आधार माना जाता है। वहीं निष्पक्ष मतदाता सूची को चुनाव का आधार माना जाता है। मतदाता सूची देश के उन्हीं नागरिकों से बनती है जिसका एक बड़ा तबका बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जूझ रहा है। उसे हर रोज अपनी अशिक्षा और व्यवस्था के भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता है। बिहार में देखा गया था कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि में दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया के दौरान ही भ्रष्टाचार के कई गुणा बढ़ जाने के आरोप लगे। अपना नाम मतदाता सूची में देखने के लिए प्रवासी कामगारों को कई दिन की छुट्टी लेकर अपने गृह-प्रदेश में मौजूद रहना पड़ा था। स्त्रियां अपने दस्तावेज के लिए मायके की खाक छान रही थीं।

इन मतदाताओं में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो सरकार के दिए मुफ्त राशन पर निर्भर है। हमारी सरकार इनकी संख्या अस्सी करोड़ बताती है। चुनाव आयोग खुद ही अंदाजा लगाए कि यह भारत के कुल मतदाताओं का कितना फीसद होगा? जिस तबके की पहुंच जीवन निर्वाहक बुनियादी चीजों तक नहीं है, उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी इंटरनेट तक पहुंच हो, उनकी तरफ से सब दुरुस्त हो। वो आपके एक फरमान पर, आपकी दी हुई तारीख तक सब दुरुस्त करवा लें और आप अपने कार्यालय से निकले कागज तक की निगरानी नहीं रख पाएं कि उस पर मुहर किसकी है। आप चुनाव की तारीखों के एलान के बाद भी अपने कागज और मतदाताओं को ‘विचाराधीन’ रख दें।

मतदाता और मतदाता सूची चुनाव की रीढ़ हैं। देश के संविधान को यहां के नागरिकों का शुक्रगुजार होना चाहिए की उसने खुद पर कई मुसीबतें झेल कर गणतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को बचाए रखा है। अपनी मजदूरी कटवा कर, घंटों कतार में खड़े रह कर, भीड़ भरी ट्रेन में सफर करके वह देश की संवैधानिक, गणतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े रहना चाहता है। इस देश का लोकतंत्र उन नागरिकों के भरोसे बचा है, जो आपके पक्षपात के इतने आरोपों, इतनी गलतियों को नजरअंदाज कर मतदान करने निकलेगा। चुनाव आयोग से अनुरोध है, कृपया इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम नहीं कीजिए। गलतियां थोड़ी कम कीजिए। आपकी गलतियां लोकतंत्र की रीढ़ पर भारी पड़ती हैं।