केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-छह के आंकड़े देश में बाल-पोषण की जो तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, वह एक साथ कुछ उत्साह और अधिक चिंता का विषय है। यह सर्वेक्षण देश के सैकड़ों जिलों में लाखों परिवारों के बीच कराया गया।

इसके निष्कर्ष बताते हैं कि जिन मोर्चों पर सरकारी योजनाओं ने प्रगति दिखाई है, उन्हीं के समांतर पोषण-सूचकांकों की एक परेशान करने वाली तस्वीर भी सामने है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में अवरुद्ध विकास अर्थात कद छोटा रहने की दर में पिछले सर्वेक्षण की तुलना में कुछ गिरावट अवश्य आई है, लेकिन इसका सीधा अर्थ यह है कि देश का हर तीसरा बच्चा अपनी उम्र के अनुसार समुचित ऊंचाई नहीं पा सका है।

तीव्र कुपोषण अर्थात कद के अनुपात में कम वजन की स्थिति और भी विकट है। राष्ट्रीय स्तर पर पांच में से एक बच्चा इस अवस्था से पीड़ित है और कुछ राज्यों में तो यह हर चौथे बच्चे तक पहुंच गया है। कम वजन वाले बच्चों की संख्या में भी वास्तविक सुधार नहीं हुआ है। राष्ट्रीय औसत लगभग वहीं ठहरा हुआ है, जहां पिछले सर्वेक्षण में था। तीव्र कुपोषण की यह अवस्था बच्चे की तात्कालिक दुर्दशा का संकेत है, यानी वह इस समय भूखा है, बीमार है और उसके शरीर की मांग के अनुसार उसे भोजन नहीं मिल रहा।

एक पहलू जो विशेष रूप से सोचने को विवश करता है, वह है एनीमिया से संबंधित आंकड़ों की अनुपस्थिति। पिछले सर्वेक्षण ने जब बताया था कि पांच वर्ष से कम आयु के दो-तिहाई से अधिक बच्चे और आधी से अधिक महिलाएं रक्ताल्पता की शिकार हैं, तो वे आंकड़े न केवल चौंकाने वाले थे, बल्कि ‘एनीमिया मुक्त भारत अभियान’ जैसी महत्त्वाकांक्षी सरकारी योजना की जमीनी विफलता को भी उजागर करते थे। सर्वेक्षण में इन संकेतकों को सूची से ही बाहर कर दिया गया है।

किसी भी लोकतंत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य के आंकड़े नीति-निर्माण का आधार होते हैं। जब वे आंकड़े ही गायब हो जाएं, तो नीति किस आधार पर बनेगी और जनता किस आधार पर जवाब मांगेगी? यह प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए।

शिशु पोषण के क्षेत्र में स्तनपान और पूरक आहार की स्थिति भी गंभीर चिंता पैदा करती है। कुछ ही वर्षों में छह माह तक स्तनपान की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जो माताएं पहले अपने शिशुओं को पर्याप्त समय तक स्तनपान कराती थीं, उनकी संख्या तेजी से घट रही है। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि छह से तेईस माह के केवल बारह फीसद बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकार्य आहार मिल पा रहा है।

पोषण-विज्ञान बार-बार यह रेखांकित करता है कि जन्म से दो वर्ष की आयु तक के एक हजार दिन बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक निर्णायक होते हैं। यदि इस अवधि में पोषण कम हो जाए, तो उसकी भरपाई उम्र भर नहीं होती। यह तथ्य इन आंकड़ों को और भी गहरा और कठोर बना देता है।

यह समझना आवश्यक है कि कुपोषण का यह संकट एक समान नहीं फैला है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, उच्च और निम्न आय वर्गों, सामान्य और अनुसूचित जाति तथा जनजातीय समुदायों के बीच पोषण की विषमता गहरी है। जो जिले पहले से ही विकास की दौड़ में पीछे हैं, वहां बच्चों और महिलाओं के शरीर में खून की कमी भी सबसे अधिक है। कुपोषण के सभी रूप विकट हैं। गरीबी, पिछड़ापन और कुपोषण एक-दूसरे को और गहरा करते हैं।

सवाल यह है कि जब विकास के लाभ इन खाइयों को नहीं पाट पाते, तो राष्ट्रीय औसत किसकी कहानी बयान कर रहा है? कुपोषण को केवल स्वास्थ्य विभाग का विषय मानना उसकी गहराई और व्यापकता को नकारना होगा। एक कुपोषित बच्चे का मस्तिष्क उतना विकसित नहीं हो पाता। विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि कुपोषण से होने वाली उत्पादकता की हानि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालती है।

भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर चल रहा है, लेकिन जिस देश में दुनिया की सबसे बड़ी कुपोषित आबादी बसती हो, वहां यह संकल्प किस आधार पर खड़ा होगा? यह प्रश्न केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय नैतिकता का भी है।

महंगाई ने निर्धन परिवारों की थाली से दाल, हरी सब्जियां और दूध को और दूर कर दिया है। उधर, बाजार ने गांवों में पोषणरहित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की पहुंच सुनिश्चित कर दी है, जिनमें शर्करा और वसा तो भरपूर होती है, लेकिन शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्व नहीं। सर्वेक्षण-छह स्वयं इस दोहरे बोझ की ओर इशारा करता है। एक तरफ अल्पपोषण और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में वयस्कों में मोटापे और मधुमेह की बढ़ती दर।

इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन भी खाद्य विविधता पर अप्रत्यक्ष प्रहार कर रहा है। असमान वर्षा और बढ़ते तापमान से छोटे किसानों का उत्पादन प्रभावित होता है।

किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के पोषण की अनदेखी की समस्या बेहद गंभीर है। कुपोषित माता से जन्मा शिशु कम वजन का होता है और जन्म के पहले दिन से ही पोषण की कमी का बोझ उठाता है। पिछले सर्वेक्षण ने बताया था कि देश की अधिकांश किशोरियां और गर्भवती महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे अपवाद नहीं कहा जा सकता। जब तक किशोरावस्था से लेकर मातृत्व तक के पूरे जीवन-चक्र में पोषण सुनिश्चित नहीं होता, तब तक यह कुचक्र नहीं टूटेगा।

इस परिदृश्य में सरकारी प्रयासों का तटस्थ मूल्यांकन भी आवश्यक है। पोषण अभियान और आंगनबाड़ी के अंतर्गत लाखों केंद्रों को संसाधन और प्रशिक्षण दिए गए हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना के माध्यम से स्कूलों में पका भोजन करोड़ों बच्चों तक पहुंच रहा है। सर्वेक्षण-छह यह भी बताता है कि प्रसव लगभग पूरी तरह संस्थागत हो चुके हैं और बच्चों का टीकाकरण भी संतोषजनक स्तर तक पहुंच गया है। ये उपलब्धियां वास्तविक हैं।

मगर राशन की गुणवत्ता तथा विविधता अभी भी संतोषजनक नहीं है। केवल अनाज और दाल वितरित करने से पोषण नहीं मिलता। इसके लिए परिवार में यह जागरूकता भी होनी चाहिए कि क्या खाना है और क्या नहीं।

इस संकट से पार पाने का रास्ता किसी एक विभाग या किसी एक योजना से नहीं निकलेगा। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और पेयजल-स्वच्छता, इन सभी क्षेत्रों के बीच वास्तविक और क्रियाशील समन्वय बेहद जरूरी है।

स्थानीय और पारंपरिक अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी और कोदो की थाली में वापसी तभी संभव होगी, जब वे सस्ते हों और आम लोगों के लिए सुलभ हों। साथ ही उनके पोषण-गुणों के बारे में परिवारों को जानकारी होनी चाहिए। सरकार का ‘श्री अन्न’ कार्यक्रम सही दिशा में है, लेकिन उसे जन-जागरूकता और बाजार-सुलभता से जोड़े बिना वह नीतिगत घोषणा से आगे नहीं बढ़ पाएगा।

लड़कियों की शिक्षा, बाल-विवाह पर रोक और महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता, ये तीनों कुपोषण के विरुद्ध दीर्घकालिक ढाल बन सकते हैं, क्योंकि शिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त मां के बच्चों के कुपोषित होने की आशंका वास्तव में बहुत कम रह जाती है।