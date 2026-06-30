हाल में आए भूकम्प के 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो झटकों से वहां बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग अब भी लापता हैं। भूकम्प के बाद वहां शुरुआती माहौल घबराहट और दुख का था लेकिन अब सरकार की ओर से त्वरित मदद को लेकर लोगों में निराशा और गुस्सा बढ़ रहा है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह आपदा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे-जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लोगों में डर और सरकार के प्रति नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। भूकम्प के कुछ घंटों बाद सरकार ने आपात स्थिति की घोषणा की और हालात से निपटने के लिए दुनिया से मदद की अपील की। भारत ने भी तुरंत मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए विशेष अभियान की घोषणा की, जिसके तहत राहत कार्यों में सहयोग के लिए जरूरी मानवीय मदद लेकर वायुसेना के दो सी-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हुए। यह त्रासदी भारत समेत उन तमाम देशों के लिए एक सबक है, जो भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वेनेजुएला में भूकम्प पीड़ितों की मदद के लिए शुरू किए गए अभियान में भारतीय सेना की एक सचल अस्पताल इकाई, पैंतीस टन से ज्यादा राहत सामग्री, जिनमें दवाइयां और चिकित्सा उपकरण भी शामिल हैं।

अधिकारिक जानकारी के मुताबिक, वेनेजुएला में आए भूकम्प के दो झटकों से राजधानी काराकस में कई इमारतें गिर गईं और लोगों के बीच हाहाकार मच गया। भूकम्प का प्रभाव कई क्षेत्रों में महसूस किया गया और बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ। वहां की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स का कहना है कि बचाव अभियान अभी जारी है और मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। वहां भूकम्प प्रभावित इलाकों में व्यवस्था को संभालने के लिए सेना को तैनात किया गया है। जो लोग भी इन इलाकों में जाना चाहते हैं, उन्हें काराकास में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। मीडिया कर्मियों को भी इलाके में तभी जाने दिया जाता है, जब उन्हें सरकारी बसों में ले जाया जाए। गौरतलब है कि वेनेजुएला में मादुरो को हटाने के बाद रोड्रिग्स को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहमति से वेनेजुएला की कमान सौंपी गई थी।

एमहर्स्ट कालेज के राजनीतिक विज्ञानी खाबियर कोरालेस के मुताबिक वेनेजुएला में इस प्राकृतिक आपदा का ज्यादा असर सिर्फ भूकम्प की तीव्रता की वजह से ही नहीं बल्कि जमीन पर खराब हालात की वजह से भी पड़ा है। पिछले पच्चीस वर्षों से वेनेजुएला पर सोशलिस्ट राष्ट्रपति का शासन रहा है, चाहे वह रोड्रिग्स हों, मादुरो हों या शावेज। मगर भूकम्प के बाद विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला लौटने की कोशिश कर रही हैं जिन्हें दिसंबर में नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए विदेश ले जाया गया था। मचाडो को भविष्य में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में एक प्रमुख चेहरा माना जाता है।

वेनेजुएला में भाई-भतीजावाद और उपभोक्तावाद की समस्या भारत की तरह ही है। यह तरीका रोड्रिग्स की चुनावी मुकाबले की ताकत बढ़ा सकता है। वेनेजुएला के विपक्ष की तरफ से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की बढ़ती मांगों के बावजूद, रोड्रिग्स ने अब तक इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है कि चुनाव कब होंगे, या उन्हें कैसे आयोजित किया जाएगा। मगर कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि रोड्रिग्स भूकम्प की त्रासदी का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए कर सकती हैं। वेनेजुएला को दुनिया भर से भूकम्प राहत के तौर पर बड़ी रकम मिल सकती है और रोड्रिग्स इसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपनी कुशलता के तौर पर प्रस्तुत कर सकती हैं। वेनेजुएला की मौजूदा सरकार वही कर सकती है, जो वह करती आई है। अंतरराष्ट्रीय मदद के जरिए मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा भूकम्प पीड़ितों के बजाय अमीरों और जनता के एक खास वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए खर्च कर दिया जाए, तो हैरानी की बात नहीं होगी।

पिछले दिनों वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स भारत के दौरे पर आईं थीं। इस दौरान भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संकल्प किए गए थे। अब वेनेजुएला में आए भीषण भूकम्प के बाद भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। मगर सवाल है कि क्या भारत इस प्राकृतिक आपदा में बड़े पैमाने पर हुए नुकसान से कोई सबक लेगा? इसमें दोराय नहीं कि भारत को अपनी भूकम्प-रोधी निर्माण क्षमता को सुधारने, कमजोर इमारतों की पहचान करने और आपदा राहत के लिए स्वदेशी सचल अस्पताल प्रणाली को हर समय तैयार रखने की जरूरत है। देश का लगभग 59 फीसद भू-भाग भूकम्प की लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। दिल्ली-एनसीआर जैसे घने और अधिक आबादी वाले शहरों में बहुत सारी इमारतें तीव्र भूकम्प झेलने में सक्षम नहीं हैं। देश में कमजोर इमारतों की तुरंत पहचान कर उन्हें मजबूत करना होगा और नए निर्माणों में भूकम्प-रोधी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।

देश में भले ही सरकारी कागजों में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में भूकम्प-रोधी तकनीक के महत्त्व को रेखांकित किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू करने में कोई गंभीरता नजर नहीं आती है। देश भर में बहुत कम निर्माण ऐसे होंगे, जिनमें भूकम्प-रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो। यहां तक कि सरकारी निर्माण कार्यों में भी इस तकनीक के इस्तेमाल की निगरानी का अभाव साफ नजर आता है। ऐसे में जरूरी है कि इस मामले में हर स्तर पर जिम्मेदारी और गंभीरता दिखाई जाए। यही नहीं, भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा के बाद के हालात से निपटने के लिए भी माकूल तैयारी करनी होगी। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य और पुनर्वास कार्यक्रमों का एक व्यापक ढांचा विकसित करना होगा ताकि प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाया जा सके।

हाल के दिनों में भारत के लिए वेनेजुएला कच्चे तेल का एक महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन गया था। मगर भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण बंदरगाहों के बाधित होने और जहाजों की आवाजाही में देरी से भारत के ऊर्जा आयात पर असर पड़ सकता है। ऐसे में भविष्य में संभावित आपदाओं को ध्यान में रखकर भारत को अपने कच्चे तेल के स्रोतों में और अधिक विविधता लाने की आवश्यकता है। वेनेजुएला में भूकम्प की कम गहराई और कोई पूर्व चेतावनी प्रणाली न होने की वजह से भी जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। इसलिए भारत को उन्नत ‘अर्ली वार्निंग सेंसर नेटवर्क’ (शीघ्र चेतावनी तंत्र) और एनडीआरएफ की त्वरित तैनाती की क्षमता को और मजबूत करना होगा। देश में ऐसे संकटों से निपटने के लिए चिकित्सा और आपदा प्रबंधन क्षमता को भी बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नए बनने वाले घर, स्कूल, अस्पताल और सरकारी इमारतें अनिवार्य रूप से भूकम्परोधी हों। बड़े शहरों और कस्बों में असुरक्षित एवं अनियोजित निर्माण पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने की जरूरत है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित स्थानों पर भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी राहत सामग्री का पर्याप्त भंडार बनाए रखना भी बेहद आवश्यक है।