एक वक्त ऐसा था जब उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र की राजनीति में वरुण गांधी नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं था। वरुण को गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत, आक्रामक भाषण शैली, युवाओं के बीच लोकप्रियता और संसद में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का अंदाज उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाता था। उनकी गिनती भारतीय जनता पार्टी के युवा और प्रभावशाली नेताओं में होती थी, लेकिन वर्तमान में तस्वीर काफी बदल चुकी है। जिस नेता को कभी प्रदेश में बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में देखा जाता था, अब न तो वह प्रदेश की राजनीति में पहले जैसे सक्रिय हैं और न ही केंद्र की राजनीति में उनकी कोई भूमिका नजर आती है। सवाल है कि आखिर वरुण गांधी जैसा राजनीतिक चेहरा सियासी परिदृश्य से दूर कैसे होता चला गया।

तीन बार सांसद बने, लेकिन पार्टी में नहीं बना पाए मजबूत मुकाम

संजय और मेनका गांधी के पुत्र वरुण ने 2009 में पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर अपनी संसदीय राजनीति की शुरुआत की थी। इसके बाद 2014 में उन्होंने सुल्तानपुर और 2019 में फिर पीलीभीत से जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने वाले वरुण गांधी के पास राजनीतिक अनुभव भी था और गांधी परिवार का नाम भी। बीजेपी हाईकमान ने वरुण को राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया। एक वक्त ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी को पार्टी के भविष्य के बड़े नेताओं में गिना जाता था, इतना ही नहीं उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी चर्चा होने लगी थी। लेकिन वरुण गांधी की राजनीति की पगडंडी सदैव आसान नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यधारा की राजनीति में रहते हुए उन्होंने कई बार ऐसे मुद्दे उठाए, जिसको लेकर उनकी पार्टी और सरकार भी असहज होती दिखाई दी।

जब अपनी ही सरकार से सवाल पूछने लगे वरुण गांधी

मेनका के पुत्र वरुण गांधी की राजनीति का एक अलग पक्ष यह रहा कि उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और सरकारी नौकरियों जैसे मुद्दों पर अपनी ही पार्टी की सरकारों पर सवाल खड़े किए।

वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद किसानों के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई। अक्टूबर 2021 में किसानों की मौत के मामले में जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की मांग की। इतना ही नहीं, वरुण ने किसान आंदोलन को लेकर भी सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भर्ती भर्ती परीक्षाओं, युवाओं की परेशानी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामलों पर भी उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लिया। यही वह वक्त था जब वरुण गांधी और बीजेपी नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ने की चर्चा तेज होने लगी।

फिर सितंबर, 2021 में वरुण गांधी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यह पूरा घटनाक्रम उनके भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों को और मजबूत करने वाला था।

लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने काटा वरुण गांधी का टिकट

वरुण गांधी के राजनीतिक करियर को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा, जब लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी हाईकमान ने पीलीभीत से उनका टिकट काट दिया और जितिन प्रसाद को उनकी जगह उम्मीदवार बनाया। हालांकि, जितिन प्रसाद ने जीत दर्ज की।

यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पीलीभीत सीट पर गांधी परिवार का तीन दशक से ज्यादा समय तक प्रभाव रहा था। वरुण गांधी की मां मेनका गांधी भी यहां से कई बार सांसद रह चुकी थीं।

वरुण गांधी ने टिकट कटने के बाद पीलीभीत के लोगों के नाम एक भावुक पत्र लिखा। पत्र में वरुण गांधी ने क्षेत्र से अपने पुराने रिश्ते का जिक्र किया और कहा कि सांसद न रहने के बावजूद वह पीलीभीच के बेटे की तरह लोगों की सेवा करते रहेंगे और सुख-दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। वरुण ने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इस तरह 2009 से लोकसभा में मौजूद रहने के बाद 2024 में उनका संसदीय सफर रुक गया। बीजेपी के इस फैसले से सिर्फ एक टिकट नहीं छीना, बल्कि वरुण गांधी के राजनीतिक प्रभाव पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया।

वरुण के राहुल गांधी के करीब आने की चर्चा, कांग्रेस में नहीं गए

भाजपा से लोकसभा का टिकट कटने के बाद वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलें भी लगाई गईं। उनकी मुलाकातों और गांधी परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ सार्वजनिक मौजूदगी को राजनीतिक चश्मे से देखा गया। राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात ने भी इन अटकलों को हवा दी। हालांकि, वरुण गांधी ने कांग्रेस का दामन नहीं थामा।

अब यहां वरुण गांधी की राजनीतिक स्थिति दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ वरुण को बीजेपी में पहले जैसी जिम्मेदारी नहीं मिली तो दूसरी तरफ कांग्रेस में जाने का निर्णय भी उन्होंने नहीं लिया। परिणाम यह हुआ कि वह दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से एक तरह की दूरी पर नजर आने लगे।

मार्च, 2026 में मोदी से मुलाकात

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक ऐसा भी वक्त आया, जब चर्चा होने लगे कि वरुण गांधी बीजेपी में जल्द उसी मान-सम्मान के साथ लौटेंगे, यह समय था मार्च, 2026। इस दिन वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल होने लगी थी। वरुण गांधी ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी उनके लिए किसी बड़े संगठनात्मक या चुनावी दायित्व की स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है।

वरुण गांधी की राजनीति में सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही?

वरुण गांधी की राजनीतिक यात्रा को देखें को उनके सामने तीन बड़ी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। पहली चुनौती- संगठनात्मक आधार का अभाव। गांधी परिवार का नाम और व्यक्तिगत लोकप्रियता होने के बावजूद वह भाजपा के भीतर ऐसा मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क तैयार नहीं कर पाए, जो पार्टी नेतृत्व से दूरी की स्थिति में भी उनकी राजनीतिक ताकत बना रहता।

दूसरी चुनौती- राजनीतिक विचारधारा और पार्टी लाइन के बीच टकराव। किसानों, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर उनकी मुखरता ने उन्हें अलग पहचान जरूर दी, लेकिन इससे पार्टी नेतृत्व के साथ उनके संबंधों में तनाव की स्थिति भी बनी।

तीसरी चुनौती- राजनीतिक विकल्प का स्पष्ट न होना। भाजपा में रहते हुए वह पार्टी की मुख्यधारा से दूर हुए, लेकिन दूसरी पार्टी में जाने का फैसला भी नहीं किया। ऐसे में उनके समर्थकों के सामने भी यह सवाल बना रहा कि उनका अगला राजनीतिक ठिकाना क्या होगा।

वरुण गांधी क्या यूपी की राजनीति में कर पाएंगे वापसी?

उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या वरुण गांधी यूपी की राजनीति में वापसी कर पाएंगे? क्योंकि प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के पास आज की तारीफ में कई ऐसे चेहरे हैं, जो संगठन और सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश संगठन के दूसरे नेताओं के बीच वरुण गांधी के लिए अपनी पुरानी जगह हासिल करना आसान नहीं होगा।

दूसरी तरफ, वरुण गांधी के पास एक अलग पहचान है। वह सिर्फ एक राजनीतिक परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि तीन बार के सांसद, लेखक और सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले नेता भी हैं। उनकी किताबें और किसानों, युवाओं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर उनकी समझ उन्हें एक अलग राजनीतिक पहचान देती है। लेकिन राजनीति में पहचान से ज्यादा जरूरी है सक्रियता, संगठन और जनता के बीच लगातार मौजूदगी।

वरुण गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को फिर से कैसे स्थापित करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश में भाजपा के संभावित बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाने वाले वरुण गांधी वर्तमान में एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम।

‘नाराज होने पर अपशब्दों का इस्तेमाल करती थीं’, मेनका गांधी को लेकर सोनिया ने संस्मरण में क्या लिखा?

1974 में जब मेनका आनंद ने संजय गांधी से शादी की, तो वह एक ऐसे परिवार का हिस्सा बन गईं जो देश की राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ था। एक दशक से भी कम समय बाद, अपनी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ विवाद के चलते उन्हें यह घर छोड़ना पड़ा, जिससे एक सार्वजनिक टकराव शुरू हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर, सोनिया गांधी इन घटनाओं की तुलना एक रियलिटी शो से करती हैं। पढ़ें पूरी खबर।