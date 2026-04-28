बच्चों के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस बार नया शिक्षा सत्र भी समय से पहले प्रारंभ हो गया है। अब गर्मी की छुट्टियां सत्र की शुरुआत के डेढ़ माह बाद होने की स्थिति बन रही है। दरअसल, परिणाम के तुरंत बाद नए सत्र में बच्चों को नई कक्षा में प्रवेश मिल गया। इस बीच परीक्षा में पास होने की खुशी से उपजे आनंद को महसूस करने, उमंग में थोड़ा झूमने का समय बच्चों को बिल्कुल नहीं मिला। बच्चे अभी परिणाम की मिठास चख ही पाए थे कि स्कूल की कक्षाओं की घंटियां बज गईं। ऐसा लगता है कि कुछ मजा नहीं आ रहा, नए सत्र का एहसास भी नहीं हो पा रहा।

डेढ़-दो दशक पहले अगली कक्षा में जाने की जबरदस्त खुशी का वातावरण घर-परिवार के साथ-साथ दोस्तों के बीच छा जाता था। कई दिनों तक दोस्तों के साथ मस्ती, ननिहाल में हंसी-ठिठोली का माहौल बना रहता। रंग-बिरंगे गुब्बारे, मिठाइयां बांटना, नए कपड़े पहनना- सब कुछ उत्सव की तरह होता। मगर इस बार न मस्ती है, न ही अगली और बड़ी कक्षा में प्रवेश का उत्साह। नए सत्र की तैयारी, जो घर-घर में त्योहार की तरह होती थी, इस बार वह भी अधर में लटक गई। शिक्षा सत्र को लेकर तैयारी का समय ही नहीं मिला और अगले ही दिन कक्षा बदल गई।

अध्ययन का समय बढ़ाना और सत्र के कैलेंडर में वर्ष भर परिवर्तन करने को लेकर शायद ही किसी को कोई आपत्ति होगी, लेकिन परिणाम के ठीक अगले दिन स्कूल फिर शुरू हो जाना और डेढ़ माह बाद छुट्टियों की शुरुआत की व्यवस्था व्यावहारिक रूप से जंच नहीं रही। यह समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों किया गया। क्या इसमें बच्चों की रुचि रही है या उनकी क्षमता विकसित करने का कोई बड़ा इरादा है! स्कूलों को भी नए शिक्षा सत्र के स्वागत की तैयारी के लिए समय नहीं मिला। कक्षाएं सजाने, शिक्षकों का प्रशिक्षण, नई किताबों का वितरण- सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। नतीजा यह हुआ है कि बच्चे थके-मांदे से लग रहे हैं, उत्साह की जगह ऊब और बोरियत ने ले ली है। सवाल है कि बच्चों के साथ ऐसा होने का लाभ किसे मिलने वाला है?

पुराने समय में गर्मी की छुट्टियां डेढ़ माह लंबी होती थीं। स्कूल बंद होते ही सत्र की समाप्ति को लेकर खुशी देखी जाती। फिर उसके बाद नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होती। आमतौर पर छुट्टियों के अंतिम दस दिन विशेष तैयारी के होते। मां-पिता कपड़े संभालते, धोते-रंगते। स्कूल का नया परिधान सिलवाया जाता, पुराने परिधान को संभाल कर रखा जाता। यह सब करना रोमांच से भरा होता था। नई किताबें बाजार से लाई जातीं। उनकी चमक-दमक देखकर बच्चे उछल पड़ते। स्कूल बैग भी नया लाया जाता था, अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी जातीं। दोस्तों के साथ किताबें बदलना, कवर चढ़ाना- इस तरह की छोटी-छोटी बातें भी खुशी का सबब बनती थीं।

अब नई कक्षा में बैठने का जश्न और उत्साह ही अलग होता। पहले दिन स्कूल पहुंचते ही नजरें नई बेंच पर टिक जातीं। अपना स्थान चुनना, नाम लिखना, दोस्तों से बातें करना- वह सब रोमांचक लगता। स्कूल जल्दी जाने की लालसा होती। सुबह उठकर तैयार होना, मां के हाथ का नाश्ता खाना और बैग कंधे पर लटकाकर दौड़ पड़ना। अगली कक्षा में जाकर अपना स्थान ‘रोकने’ का इंतजार रहता। ऊंचाई की खुशी, बड़े होने का अहसास- सब कुछ जिंदगी का हिस्सा बन जाता। मगर आज वह उमंग या उत्साह कहां है? नई कक्षा में जाने की विशेष तैयारी भी नहीं हो पाती। बच्चे बस यों ही चले जाते हैं, बिना किसी धूमधाम के।

इस बदलाव का सबसे बड़ा नुकसान बच्चों की मानसिकता पर पड़ रहा है। शिक्षा नीति 2020 के तहत सत्र को जल्दी शुरू करना शायद सीखने की अवधि में ज्यादा अंतराल को कम करने का प्रयास है, लेकिन व्यवहारिकता गायब है। बच्चे परीक्षा की थकान अभी ठीक से उतार नहीं पाए थे कि नई किताबें थमा दी गईं। पास होने की खुशी मनाने का समय न मिले, तो आगे पढ़ाई में मन कैसे लगे? राजस्थान जैसे गर्म इलाकों में अप्रैल-मई की तपिश में डेढ़ माह बाद छुट्टियां देना स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। बच्चे गर्मी से परेशान होंगे, तो उनकी एकाग्रता भंग होगी और सेहत पर जोखिम बढ़ेगा।

पहले छुट्टियां बच्चों के लिए अपने भीतर फिर से ऊर्जा भरने का समय होती थीं। खेलना-कूदना, परिवार के साथ समय बिताना, ननिहाल जाना- यह सब मानसिक विकास के लिए जरूरी था। दोस्तों के साथ क्रिकेट, कबड्डी या गलियों में ठोकरें लगाना। अब वह मौका ही नहीं मिल पाता। सोशल मीडिया की स्थिति यह है कि कई बार वहां दोस्तों की तस्वीरें देखकर कुछ लोगों को जलन होती होगी। इस तरह की भावना अगर बच्चों के भीतर आए, तो उनके भीतर नकारात्मकता पैदा होगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि सीखने के लिए उत्साह जरूरी है। बिना उत्साह के रट्टा लगाना बोझ बन जाता है।

स्कूलों की भी परेशानी है। नए सत्र के लिए सजावट, स्वागत कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण- सब रद्द। प्राचार्य साहब कहते होंगे कि ‘समय ही कहां मिला!’ अभिभावक परेशान होते हैं कि नई किताबें कहां से लाएं। स्कूली परिधान सिलवाने का वक्त नहीं मिलता। पहले तो सत्र शुरू होने से पहले सब कुछ तैयार रहता था। अब भागदौड़ मची है। उत्तर भारत के अनेक शहरों में 45 डिग्री तापमान में बच्चे कक्षाओं में पसीना बहा रहे। क्या यह क्षमता विकास है, या फिर जल्दबाजी? सत्र पहले शुरू करना ठीक है, लेकिन परिणाम के बाद दस-पंद्रह दिन की छुट्टी तो होनी ही चाहिए। उत्सव की तरह नए सत्र की तैयारी का मौका देना चाहिए।