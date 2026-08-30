मिर्जा गालिब के एक शेर की पंक्ति है, जो पिछले सप्ताह बहुत याद आई मुझे। पंक्ति है- ‘शर्म तुमको मगर नहीं आती’। यह पंक्ति तब याद आई, जब वंदे मातरम् को राजनीतिक हथियार बनाया गया। पहले इस हथियार से सोनिया गांधी पर वार हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाले प्रवक्ताओं ने कहा उस दिन कि जब कांग्रेस के मुख्यालय में झंडा फहराया जा रहा था, तब सोनिया गांधी ने वंदे मातरम् के अंतिम हिस्से को गाने से पार्टी कार्यकर्ताओं को मना किया।

याद कीजिए, किस तरह सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ खड़ी दिखी थीं उस समय और कैसे अचानक उन्होंने इशारा किया। इसे भाजपा के योद्धाओं ने ऐसा मान लिया कि वह उन अंतिम पंक्तियों को न गाने के लिए कह रही थीं, जिनमें हिंदू देवियों की वंदना की जाती है।

यह बात जब कांग्रेस के मीडिया शेरों तक पहुंची, तो पहले उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। सोनिया गांधी सिर्फ कह रही थीं कि कांग्रेस अध्यक्ष की उम्र का लिहाज करके उनके लिए कुर्सी लाई जाए। बाद में कांग्रेस के आला नेताओं ने अपना मन बदलकर कहा कि वंदे मातरम् की देवी वंदना वाली पंक्तियों को न गाने के लिए वर्ष 1937 में कांग्रेस ने फैसला किया था, ताकि पार्टी के मुसलिम सदस्यों की आस्था को चोट न पहुंचे। मुसलमानों को आदेश है उनके पैगंबर से कि वंदना सिर्फ अल्लाह की हो सकती है। खूब हल्ला मचाया इस बात को लेकर भाजपा के प्रवक्ताओं ने यह याद दिलाकर कि अब कानून बन गया है, जिसके तहत राष्ट्र गान या गीत का पूरा न गाया जाना अपराध माना जाएगा।

यह हल्ला चल ही रहा था कि राहुल गांधी ने पुणे में महिलाओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनुस्मृति का हवाला दिया और सलाह दी कि उन्हें अपना अस्तित्व किसी पुरुष से नहीं जोड़ना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि महिला पहले बेटी होती है, फिर पत्नी और फिर मां, यानी उसके जीवन का आधार यही चीजें होनी चाहिए। राहुल गांधी इन दिनों महिलाओं के बहुत बड़े हमदर्द हैं, इसलिए उन्होंने जज्बाती होकर कहा कि महिलाओं को इस किस्म की ‘पैट्रियार्की’ (पितृसत्ता) को अपने जीवन से बाहर फेंक देना चाहिए।

साथ ही यह भी कहा कि ऐसी सोच से कांग्रेस अपने आपको दूर रखती है, लेकिन यह सोच संघियों की है। इस वक्तव्य के कुछ ही घंटों बाद भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ताएं दिखीं टीवी और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को बुरा-भला कहती हुईं। सबसे बेमतलब बात आई बांसुरी स्वराज की ओर से, जिन्होंने कहा कि ‘पैट्रियार्की’ की बात करने से पहले राहुल गांधी वंदे मातरम् को पूरा गा कर तो दिखाएं। जैसे हम पंजाबी में कहते हैं- ‘न गल, न वास्ता’। वंदे मातरम् इसमें आया कैसे?

इस बीच येल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई, जिससे मालूम हुआ कि पर्यावरण को लेकर अपने भारत में इतनी लापरवाही है कि 177 देशों में से हमारा नंबर 176 है। सिर्फ लाओस है, जहां हमसे भी बुरा हाल है। वैसे हमें जरूरत नहीं है किसी सर्वेक्षण से हमारे बेहाल पर्यावरण का ज्ञान लेने की। आप घर से निकल कर दो कदम किसी शहर, महानगर या गांव में चलकर देख सकते हैं सड़ते कूड़े के ढेर, जहां अक्सर लावारिस पशु और कुत्ते नजर आते हैं।

हमारे महानगरों में वायु इतनी प्रदूषित है कि दमे के मरीजों को डाक्टर सलाह देते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही उनको कहीं और चले जाना चाहिए। हमारी नदियों का यह हाल है कि उनका पानी पीना ही बीमारी को न्योता देने के बराबर है। बरसात के मौसम में हमारे कई शहर पूरी तरह डूब जाते हैं, इसलिए कि जिन नालों को बनाया गया था बारिश के पानी की निकासी के लिए, उनमें इतना कूड़ा जमा है कि जैसे दशकों से उनको साफ ही नहीं किया गया है।

वहीं, काकरोच जनता पार्टी ने जब से ‘स्कूल ठीक करो’ वाली मुहिम शुरू की है, रोज सोशल मीडिया पर दिखते हैं ऐसे स्कूल जिनमें ऐसा लगता है कि वहां कभी सफाई नहीं हुई है। स्वच्छ भारत अभियान के दौरान जो शौचालय बने थे स्कूलों में वे इतने गंदे हैं कि बच्चे इन्हें इस्तेमाल करने से भी कतराते हैं। स्कूलों को ठीक करने का काम राज्य सरकारों का है, लेकिन यहां याद दिलाना जरूरी है कि आज की स्थिति यह है कि शायद ही देश में कोई बड़ा राज्य है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ‘डबल-इंजन’ सरकार का शासन न हो। तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के आला नेता वंदे मातरम् गीत को अनिवार्य कर रहे हैं? क्या वे खुद जानते नहीं हैं उस पहली पंक्ति का मतलब। ‘सुजलाम, सुफलाम, मलयजशीतलाम’? क्या अपने भारत में वास्तव में पानी साफ है? क्या आज भी उसकी धरती पर वे फलों के बाग हैं, जिसका जिक्र बंकिमचंद्र ने किया था? क्या आज भी इस देश की हवाएं इतनी साफ हैं?

कड़वा सच यह है कि हमारे राजनेताओं ने इतना बुरा हाल करके रखा है इन सारी चीजों का कि जब वंदे मातरम् की पंक्तियां सुनने को मिलती हैं, तो मेरे जैसे लोगों के मन में कुछ और सवाल उठने लगते हैं। वंदे मातरम् का गीत तो अनिवार्य कर चुके हैं हमारे राजनेता, लेकिन क्यों नहीं साथ में यह भी करते हैं कि हमारी नदियां, हवा, गांव, शहर और महानगर को भी साफ रखने का काम अनिवार्य किया जाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि गालिब की उस पंक्ति का एक शब्द बदल कर कह सकते हैं हम कि ‘शर्म उनको मगर आती नहीं’।