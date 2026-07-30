डॉ. सुधांशु बाजपेई का लेख

जेन-जी अब सिर्फ एक कीवर्ड नहीं बल्कि इस दौर की सबसे अहम ‘चाबी’ भी है। सत्ता इस पीढ़ी को पुराने नैरेटिव का ककहरा नहीं पढ़ा सकती। उलटे, इस पीढ़ी ने ही सत्ता को नए समय का क ख ग पढ़ाना शुरू कर दिया है , अभी तो सेशन शुरू हुआ है। अभी तो ये जेन जी इंटरनल, एक्सटर्नल, मिड टर्म, टर्म सब लेगा। और उस परीक्षा में न नेहरू बचाने आयेंगे, न मंदिर मस्जिद काम आयेगा, न पाकिस्तान चीन और न हिन्दू खतरे में है का राग, क्योंकि जब सत्ता के गलियारे में चड्ढी पहनकर फूल खिला उस वक्त ये पीढ़ी खुद चड्डी में थी, तो इसे आपातकाल, नेहरू, इंदिरा सब कहानी लगता है। जिन पुराने नैरेटिव- सिलेबस का सरकारी इको सिस्टम आदी था यह gen z उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस निकला।

यह कुछ भी अचानक नहीं हुआ, यह एक दशक के दमन, निरंकुशता, उपेक्षा के खिलाफ धीरे धीरे उफनते आक्रोश का प्रस्फुटन था। पिछले सालों में सैकड़ों पेपर लीक हुए, जिससे करोड़ों छात्र प्रभावित होते रहे। पेपर चोरी के मामले अक्सर सरकारें आश्वासन देने के बावजूद सरकार कोई ठोस जवाबदेही से भागती नजर आयी।

कई बार तो छात्रों के आंदोलन करने के बावजूद यह माना ही नहीं गया कि पेपर लीक हुआ है उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई और लेखपाल भर्ती में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन इसका उदाहरण है। पेपर लीक के खिलाफ Gen Z आंदोलन सिर्फ़ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक दशक का दर्द था, यह उन लाखों युवाओं की पीड़ा की आवाज थी, जिनकी मेहनत बार-बार पेपर लीक, भर्ती घोटालों और व्यवस्था की विफलताओं की भेंट चढ़ती रही।

घर-परिवार की उम्मीदों का भार कंधों पर उठाए, माँ-बाप के सपनों को अपनी आँखों में बसाए जब वे किसी बस या जनरल डिब्बे में राशन की गठरी लेकर अपने गाँवों से शहरों की ओर निकलते हैं, तो वो उम्मीद का चेहरा होता है कि सरकारी नौकरी ही वो सीढ़ी है जिससे उनका और उनके परिवार का क्लास बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। यह आंदोलन इस उम्मीद – इस सपने को बचाए रखने के लिए था कि किसी मजदूर – किसी रिक्शे वाले, किसी गुमटी वाले का बेटा भी अपनी मेहनत से अपनी और अपने परिवार की पीढ़ियों की गरीबी को दूर कर सकेगा।

पिछले कुछ वर्षों में इन चेहरों पर उम्मीद से ज्यादा हताशा ने अपनी छाप छोड़ी है। बार-बार टलती परीक्षाएँ, पेपर लीक, रद्द होती भर्तियाँ और अधर में लटकते साक्षात्कार-इन सबने इनके आत्मविश्वास पर गहरे घाव किए हैं।

अगर आपको जानना हो कि इस देश के युवाओं से कितनी बार उनका भविष्य छीना गया है, तो आँकड़ों की तालिकाएँ मत देखिए, बस कुछ देर इन चेहरों के सामने बैठ जाइए। उनकी आँखें आपको हर उस तारीख़ का हिसाब दे देंगी, जब उनकी मेहनत व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।

बदले में सवाल उठाने पर उन्हें लाठी-गोली मिलती, दिल्ली में भी एक बार फिर सत्ता ने इन्हीं हथियारों से डराना चाहा लेकिन सरकार भूल गई उनके पास खोने को कुछ नहीं, Gen z मतलब किशोरवय जिसे फ्रायड तूफानों की उम्र कहते हैं, जो लाठी- गोली क्या तोप के सामने भी खड़ा कर दिया जाए तो पीछे न हटे। यही हुआ भी वो डरने के बजाय लाठी-गोली के सामने तनकर खड़े हो गए, मार लो जितना मारना है। वाटर कैनन के सामने डांस करने लगे, पुलिस से खिलवाड़ करने लगे।

अराजकता का आरोप लगाने वाले ईमानदारी से बात करें तो इससे पहले के आंदोलनों में और छात्रसंघों के दौर में लाखों होते तो क्या ही करते, हजार की भीड़ में ही बिना गोली बम चले, बिना गाड़ियों मे तोड फोड़ किए – आग लगाए, ट्रेन रोके, पटरिया उखाड़े कोई आंदोलन ही पूरा नही होता था, कई बार तो दुकानें तक लूट ली जाती थी। इस जनरेशन के प्रोटेस्ट मे इतनी भीड़ के बावजूद कितनी दुकान शॉपिंग मॉल तोड़े फोड़े गए? कितने गोली बंदूक बम चले? कितनी गाड़ियां जलाई गई। लखनऊ इलाहाबाद से लेकर तमाम विश्वविद्यालयो के छात्रसंघ आंदोलन इसके गवाह रहे हैं।

इस पीढ़ी की- इस आंदोलन की यही सबसे खूबसूरत बात दिखी कि जिसे हम सब सबसे अगंभीर पीढ़ी कहते थे वो सबसे ज्यादा अनुशासित और रचनात्मक निकली। ये गाँधी के सच्चे वारिस साबित हुए। लाखों की भीड़ के बावजूद अहिंसा और धैर्य के साथ आंदोलन चलता रहा, लाठीचार्ज के बावजूद उन्होंने पुलिस से नफरत नहीं की उन्हें भी साथ ही चाय पिलाई-खाना खिलाया।

उनकी भाषा देखकर मुझे भी निराशा हुई लेकिन उस भाषा में उनकी रचनात्मकता का जो प्रयोग था उसमें अश्लीलता का भाव कभी आने ही नहीं पाया सिवाय हास्यबोध के, फिर क्या इस भाषा के लिए सिर्फ वो जिम्मेदार हैं, क्या इसके लिए ये सरकार बराबर की जिम्मेदार नहीं है, उस पार्टी और उसके आईटी सेल से जुड़े लोग नहीं हैं जो अपने विचार से असहमत लोगों के कमेंट बॉक्स गालियों से भर देती है, OTT और रियलिटी शोज के नाम पर गालियों का सामान्यीकरण कर दिया गया, गाली देना कूल बना दिया गया।

लेकिन गाली देने वाली इसी पीढ़ी ने आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और बराबरी वाला माहौल दिया, भीड़ मे बड़ी संख्या में लड़कियाँ थीं, इसके बावजूद, उनमें से कई ने महसूस किया कि वे वहाँ दिल्ली के कई सार्वजनिक बाज़ारों और मेट्रो से भी अधिक सुरक्षित थीं। एक महीने से अधिक समय तक चले इस आंदोलन में छेड़खानी या लैंगिक उत्पीड़न की कोई घटना सामने नहीं आई। यह सिर्फ़ आंदोलन की सफलता नहीं थी, बल्कि इस पीढ़ी की लैंगिक चेतना,आपसी सम्मान और जेंडर सेंसिटिविटी (लैंगिक संवेदनशीलता) का भी प्रमाण है ।

इस Gen Z आंदोलन की सबसे बड़ी स्वाभाविक विशेषता इसका सेक्यूलर चरित्र था, इस आंदोलन ने साबित किया कि यह पीढ़ी धर्म से ऊपर इंसान को देखने का विवेक रखती है। यहाँ पहचान का आधार धर्म नहीं, साझा संघर्ष था। भीड़ में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और हर पृष्ठभूमि के छात्र मौजूद थे, लेकिन सबकी पहचान सिर्फ़ एक थी, किसी ने किसी का नाम या मज़हब नहीं पूछा। एक-दूसरे के लिए पानी लाने वाले हाथों ने धर्म नहीं देखा, धूप में साथ खड़े कंधों ने जाति नहीं पूछी और अन्याय के खिलाफ उठी आवाजों ने किसी आस्था के आधार पर भेद नहीं किया।

इस आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों में से एक ये भी थी। जिस समय समाज को लगातार धार्मिक पहचान के आधार पर बाँटने की कोशिशें दिखाई देती हैं, उसी समय इस आंदोलन ने दिखाया कि शिक्षा, रोज़गार और भविष्य के सवाल लोगों को विभाजित नहीं, बल्कि एकजुट भी कर सकते हैं।

यही नहीं वह सत्ता के इस चरित्र को भी लेकर भी बेहद सचेत थे कि वो हमारी एकता को हिंदू मुस्लिम करके तोड़ना चाहेंगे, इसीलिए सत्ता के हिन्दू – मुस्लिम नैरेटिव का उन्होंने जिस खूबसूरती से एक नारे में जवाब दे दिया कि जब जब सत्ता डरती है- हिन्दू मुस्लिम करती है’ ये भी काबिले तारीफ है।

इस पीढ़ी ने पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता और संवेदनशीलता से भी अचंभित किया, आंदोलन में हम एक बच्चे से पानी मांगकर पिए और खली बोतल वहीं फेंक दिए, उसने मुझे वहीं टोका-भैया बोतल हम अपने बैग में रखकर बाहर डस्टबिन में फेक देंगे, सुनकर मैं खुद शर्मिंदा हुआ लेकिन उस की पीठ ठोकी, गर्व हुआ।

भारत में अक्सर यह माना जाता है कि किसी रैली, जुलूस या प्रदर्शन के बाद सार्वजनिक जगहों की सफ़ाई करना आयोजकों या प्रतिभागियों की ज़िम्मेदारी नहीं है, कूड़ा फैलाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कार्यक्रम समाप्त होता है और पीछे छूट जाते हैं- प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, पैकेट, पोस्टर, बैनर और कूड़े का ढेर।

लेकिन इस आंदोलन में जुलूस समाप्त होने के बाद अनेक प्रतिभागी वहीं रुके। उन्होंने अपने हाथों से मैदान और सड़क पर फैला कूड़ा उठाया, प्लास्टिक इकट्ठा किया और सार्वजनिक स्थल को यथासंभव साफ़ करके लौटे।

कुल मिलाकर इस प्रोटेस्ट ने इस जेनरेशन को और अधिक डेमोक्रेटाइज किया, प्रोटेस्ट के लिए और अधिक ट्रेंड कर दिया, लाठी-गोली का फियर वाशआउट कर दिया,यह लोकतंत्र के लिए सुखद है, ये देश सुरक्षित हाथों में है जो हमसे ज्यादा स्मार्ट,जेंडर सेंसिटिव, ईको सेंसिटिव, सेक्यूलर और प्रोग्रेसिव है। इस आंदोलन ने ये प्रूव किया कि यह पीढ़ी न सिर्फ़ अपने अधिकारों के लिए वोकल है, बल्कि एक अधिक सुरक्षित, बराबरीपूर्ण और गरिमामय सार्वजनिक संस्कृति भी गढ़ रही है।

डॉ सुधांशु बाजपेई सम्प्रति यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉ. वाजपेई ने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य में पीएचडी की है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)