TV News Debate Controversy: इस सप्ताह भी कुछ चैनलों पर ‘मनुस्मृति’ पर विपक्ष के एक नेता के सीधे हमले और उनके नारे ‘पितृसत्ता को नष्ट करो’ (स्मैश पैट्रिआर्की) पर चर्चा जारी रही। एक चर्चा में चर्चक विपक्षी नेता से पूछता रहा कि वे एक समुदाय को ही निशाना क्यों बनाते हैं, अन्य किसी धर्म में काम करती पितृसत्ता को नष्ट करने की बात क्यों नहीं कहते!

इसके ठीक बाद केरल के एक बड़े मौलवी साहब ने फरमा दिया कि महिलाओं को घर के भीतर ही रहना चाहिए… वे मंच पर आर्इं, तो तबाही मच जाएगी..! इससे बहस और भी फंसी। मौलवी साहब तो चर्चा में कुछ ‘लिबरलों’ के निशाने पर बने रहे, लेकिन ‘पितृसत्ता को नष्ट करो’ का नारा देने वालों ने उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की।

‘सत्य निकेतन’ इलाके में एक पीजी के अचानक गिरने से सात युवकों की हुई मौत को लेकर लगभग हर चैनल दिल्ली सरकार और उसके अधिकारियों पर लगातार हमलावर रहे और उनकी जवाबदेही मांगते रहे। इस एक घटना ने देश की व्यवस्था की पोल खोल दी कि किस तरह दिल्ली सरकार और प्रशासन के सामने अनगिनत विद्यार्थी पीजी माफिया की मनमानी के सामने लाचार हैं। हर दुर्घटना के बाद कुछ हो-हल्ला होता है, फिर कुछ समय बाद भूल जाते हैं और लाखों विद्यार्थी मनमाना किराया वसूले जाने और न के बराबर सुविधाएं पाने के भरोसे छोड़े दिए जाते हैं।

जब दबाव बना और अदालत सजग हुई, तब दिल्ली भर के पीजी की जांच की बात कही गई। खतरनाक इमारतों को तोड़ने-गिराने की सरकारी मुहिम ने जोर पकड़ा। उधर दिल्ली विश्वविद्यालय भी छात्रावासों की सीटें बढ़ाने पर तैयार हुआ। यह भी स्पष्ट रहा कि दिल्ली में पढ़ने आने वाले सभी विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा शायद कभी नहीं दी जा सकती। यानी फिर किसी ‘दुर्घटना’ पर रोने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ‘पीजी सिस्टम’ नहीं सुधरेगा।

इसी बीच अयोध्या के राम मंदिर के इंतजाम के लिए सीईओ के पद पर एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का ‘चयन’ भी विपक्ष को नहीं भाया और वे इस पर भी सवाल उठाते नजर आए। इसी तरह जब एक ‘वैश्विक रैंकिंग संस्था’ ने भारत को ‘ए’ रैंकिंग दी, तो विपक्ष फिर सवाल उठाने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है!

फिर एक बड़ी खबर में जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के वीडियो दिखाए जाते रहे कि विधान सभा में शासक पार्टी के बड़े नेता फारुख अब्दुला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके एमएलए, सब खड़े होकर आदरपूर्वक पूरे छह छंदों वाले ‘वंदेमातरम्’ का गान कर रहे हैं। इसे देख एक विपक्षी दल के कुछ नेता जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में ‘वंदेमातरम्’ को पूरा गाने पर ही एतराज जताने लगे कि ऐसा क्यों किया!

इस बीच एक दिन उज्जैन से हनुमानजी की एक प्रतिमा को प्रशासन द्वारा हटाने की पूरी कोशिश करके भी न हटा पाने की खबर कुछ इस तरह से आई, मानो कोई चमत्कार हो। बेहतर हुआ कि इस पर बहसें नहीं हुर्इं, क्योंकि अगर होतीं, तो एक ओर ‘भक्त’ होते जो इसे ‘चमत्कार’ कहते नहीं अघाते, दूसरे इसकी वैज्ञानिक जांच की मांग करते नजर आते। फिर जिन दिनों पीजी की इमारत गिर जाती हो, और बच्चे मर जाते हों उन दिनों ऐसे चमत्कारों की खबरें दुर्घटनाओं को मुंह चिढ़ाती दिखती हैं। बेहतर हो कि ऐसी घटनाओं की वैज्ञानिक जांच हो और अंधविश्वास तथा विश्वास में फर्क बताया जाए।

फिर कुछ चैनलों पर ‘संविधान बरक्स शरिया’ को लेकर बहसें होती रहीं? ऐसी बहसें जाने कितनी बार दुहराई गई हैं। हर पक्ष अपनी पर अड़ा रहता है। तब क्यों हमारे चैनल बार-बार ऐसे विषयों को चर्चा का मुद्दा बनाते हैं? फिर कुछ चैनलों पर ‘एससी-एसटी एक्ट’ पर बहसें आर्इं। कुछ चर्चकों ने कहा कि ये कानून ‘ड्रेकोनियन’ है। बहुत-सी खबरें बताती हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन कुछ इस कानून को एकदम सही बताने वाले भी रहे और उसके आलोचकों को ‘सवर्णवादी’ बताते रहे।

फिर आई एक चैनल पर मजेदार बहस, जिसका शीर्षक रहा ‘हैशटैग नाराज फूफा’! प्रसंग रहा दिल्ली विवि के एक नामी कालेज के शताब्दी समारोह का अवसर और प्रधानमंत्री का वहां का संबोधन कि ‘…पटेल की मूर्ति की क्या जरूरत थी? नई संसद बनाने की क्या जरूरत थी? कुछ भी करें, कुछ लोग हर बात पर ‘नाराज फूफा’ बन जाते हैं कि ये क्यों और वो क्यों? ऐसा क्यों और वैसा क्यों?’ यह प्रधानमंत्री की एक चुटकी थी, जो सारे नाराज फूफाओं पर चिपक गई। एक ने स्पष्ट किया कि ‘फूफा’ यानी पिता की बहन का पति हर बारात में होता है… उसका काम हर बात में खोट निकालना होता है और वह हमेशा नाराज रहता है।

सत्य निकेतन’ के एक पीजी के अचानक गिरने से सात युवकों की हुई मौत को लेकर लगभग सभी चैनल दिल्ली सरकार और उसके अधिकारियों पर लगातार हमलावर रहे और उनकी जवाबदेही मांगते रहे। इस एक घटना ने देश की व्यवस्था की पोल खोल दी।

पंजाब में ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है। पंजाब के संगरूर में एक मजदूर गुलजार सिंह ने जहर खाकर जान दे दी। कहा जाता है कि इलाके के सरपंच और दूसरे लोगों ने गुलजार सिंह को बड़े पैमाने पर एक मौजूदा मंत्री से ड्रग्स के बारे में सवाल करने के बारे में धमकाया था। घर पर मौजूद उनके बेटे ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उसने दिहाड़ी मज़दूर के तौर पर जो भी पैसा कमाया, वह चिट्टा (हेरोइन) पर खर्च कर दिया। बेटे ने कहा कि यह नमक की तरह आसानी से मिल जाता है। पढ़िए पूरा