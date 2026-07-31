जब दुनिया वैश्विक व्यापार को सहयोग और साझेदारी का माध्यम मानने लगी थी, तभी अमेरिका ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार उसके लिए केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का सबसे प्रभावी हथियार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय जेनेरिक दवाओं पर दो सौ प्रतिशत तक शुल्क लगाने की चेतावनी इसी सोच का हिस्सा है।

आखिर अमेरिका उन्हीं दवाओं को महंगा क्यों करना चाहता है, जिन पर उसका अपना स्वास्थ्य तंत्र निर्भर है? दरअसल, यही सवाल इस पूरे विवाद की असली जड़ है। यदि इस निर्णय को केवल भारत के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई मान लिया जाए, तो शायद हम उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। यह बदलती वैश्विक राजनीति का भी संकेत है, जहां मुक्त व्यापार की जगह अब राष्ट्रीय हित, आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक आत्मनिर्भरता ने ले ली है।

कोविड महामारी ने अमेरिका सहित पूरे विश्व को यह अहसास कराया कि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में बड़ा संकट बन सकती है। महामारी के दौरान कई देशों ने अपने यहां तैयार होने वाली दवाओं और चिकित्सा सामग्री के निर्यात पर रोक लगा दी थी। उस समय अमेरिका को भी आपूर्ति संकट का सामना करना पड़ा।

तभी से वहां यह सोच मजबूत हुई कि आवश्यक दवाओं का उत्पादन अधिक से अधिक अपने देश में होना चाहिए। ट्रंप इसी सोच को राजनीतिक रूप दे रहे हैं। उनका संदेश स्पष्ट है कि यदि अमेरिकी कंपनियां विदेश से सस्ती दवाएं खरीदने के बजाय अमेरिका में कारखाने लगाएंगी, तो रोजगार भी बढ़ेगा और भविष्य में किसी अन्य देश पर निर्भरता भी कम होगी। इसलिए शुल्क केवल राजस्व बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि उद्योगों को अमेरिका वापस बुलाने का दबाव बनाने वाला औजार भी है।

आज अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर दस में से नौ जेनेरिक दवाओं का संबंध किसी न किसी रूप में भारत से है। कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप, संक्रमण, मानसिक रोग और अनेक गंभीर बीमारियों की सस्ती दवाओं की आपूर्ति में भारत की भूमिका इतनी बड़ी है कि इसे ‘दुनिया की फार्मेसी’ कहा जाता है।

ऐसे में यदि इन दवाओं पर दो सौ प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है, तो सबसे पहला असर अमेरिकी मरीजों और वहां की स्वास्थ्य बीमा कंपनियों पर पड़ेगा। दवाइयां महंगी होंगी, इलाज का खर्च बढ़ेगा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ आएगा। यही कारण है कि अनेक विशेषज्ञ इसे केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव की रणनीति भी मान रहे हैं।

इस नए परिदृश्य में भारत को सजग रहने की जरूरत है। अमेरिका में भारतीय दवाओं की मांग कम होती है, तो उसका सीधा असर भारतीय दवा कंपनियों, रोजगार और विदेशी मुद्रा पर पड़ेगा। यह भारत की आर्थिक तैयारी की परीक्षा भी है।

यहीं से एक बड़ा सवाल जन्म लेता है। यदि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शुल्क को हथियार बना सकता है, तो क्या भारत को भी अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए नई रणनीति नहीं बनानी चाहिए? क्या केवल हर बार प्रतिक्रिया देना ही पर्याप्त होगा या अब समय आ गया है कि भारत भी अपने विकल्पों को मजबूत करे?

यदि अमेरिका भारतीय दवाओं पर भारी शुल्क लगाता है, तो स्वाभाविक रूप से भारत में यह सवाल उठेगा कि क्या हमें भी उसी भाषा में जवाब देना चाहिए?

भारत चुपचाप हर दबाव स्वीकार करता रहे, यह उचित नहीं। पिछले एक दशक में भारत की विदेश और व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। आज का भारत अनावश्यक टकराव नहीं चाहता, लेकिन अपने हितों की रक्षा करने में पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वासी है। यही आत्मविश्वास आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।

भारत को यह समझना होगा कि हर जवाब शुल्क से नहीं दिया जाता। कई बार सबसे प्रभावी उत्तर अपने विकल्प मजबूत करना होता है। यदि अमेरिका अपने उद्योगों को बचाने के लिए शुल्क का सहारा ले सकता है, तो भारत भी उन क्षेत्रों की पहचान कर सकता है, जहां अमेरिकी आयात पर उसकी निर्भरता कम की जा सकती है। जिन उत्पादों का निर्माण भारत में संभव है या जिनके लिए वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं, वहां ‘मेक इन इंडिया’ को और अधिक गति दी जा सकती है।

आज अमेरिका भारतीय दवा उद्योग का सबसे बड़ा ग्राहक है, लेकिन क्या यह स्थिति हमेशा रहेगी? यदि नहीं, तो अभी से नए बाजार तैयार करना समय की मांग है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और खाड़ी देशों में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। वहां गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत यदि अभी से इन बाजारों में अपनी उपस्थिति मजबूत करता है, तो भविष्य में किसी एक देश के फैसले से पूरा उद्योग प्रभावित नहीं होगा।

एक और अहम सवाल यह है कि क्या भारत हमेशा केवल जेनेरिक दवाओं का निर्माता बना रहेगा? पिछले तीन दशकों में भारतीय कंपनियों ने सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं बनाकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन अब समय केवल जेनेरिक दवाओं तक सीमित रहने का नहीं है। यदि भारत अनुसंधान, नई दवाओं की खोज, जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान में बड़े पैमाने पर निवेश करता है, तो वह चिकित्सा नवाचार का भी वैश्विक केंद्र बन सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। लंबे समय तक अमेरिका मुक्त व्यापार का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता था। आज वही अपने उद्योगों की रक्षा के लिए शुल्क और व्यापारिक प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है। इसका अर्थ है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक व्यापार पहले जैसा नहीं रहने वाला। हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा।

ऐसे में भारत को भी आदर्श और यथार्थ के बीच संतुलन बनाना होगा। उसे न तो अनावश्यक आक्रामक होने की जरूरत है और न ही अत्यधिक नरमी की। आवश्यकता है आत्मविश्वास और विवेक की। यदि कोई देश व्यापार को दबाव का हथियार बनाता है, तो भारत को भी यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जानता है। दुनिया भारत पर इसलिए भरोसा करती है कि उसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दवाओं की आपूर्ति को कभी हथियार नहीं बनाया।

भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार है और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का केंद्र भी। इसलिए अब वह आंखें झुकाकर नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रखने की स्थिति में है। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है।

इस आत्मविश्वास के साथ संयम भी जरूरी है। भारत को हर चुनौती का जवाब इस तरह देना होगा कि उससे उसकी साख और मजबूत हो, उसके उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी बनें। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक ताकत ऊंची आवाज में धमकी देने में नहीं, बल्कि इसमें होती है कि संकट आने पर वह कितनी दूरदर्शिता से अपने लिए रास्ते बनाता है।

भारत के सामने आज यही परीक्षा है। यदि उसने इस चुनौती को सही ढंग से समझ लिया, तो संभव है कि कल इतिहास इसे भारतीय औषधि उद्योग के लिए संकट नहीं, बल्कि एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत के रूप में याद करे।