अजीब दुनिया है अपनी। इतनी अजीब कि जिस देश ने पिछले साल पहलगाम में ऐसा घिनौना आतंकवादी हमला किया कि युद्ध की नौबत आ गई थी, उसी देश को आज शांति का दूत बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। मेरे कुछ दोस्त हैं मुंबई और दिल्ली में जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपने पत्ते बड़ी चतुराई से खेले हैं और हम हैं कि अपनी ऊंची जगह खो बैठे हैं विश्व की सभाओं में। जब उनकी बातें सुनती हूं, तो मुझे काफी तकलीफ होती है इसलिए कि मेरी अपनी राय है कि दोष हमारा नहीं अमेरिका का है, जो फिर से अपने पुराने दोस्त के हर अपराध को माफ कर रहा है।

जिस तरह ट्रंप ने आपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया था बावजूद इसके कि पहलगाम के बाद अगर भारत चुप बैठा रहता जैसे 26/11 वाले हमले के बाद हमारी सरकार चुप बैठी थी, तो नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता कभी माफ नहीं करती। पहलगाम आतंकवादी हमला अन्य जिहादी हमलों से अलग था। इसलिए कि इसके गवाह जिंदा हैं और याद करते हैं कि जिन दरिंदों ने उनके अपनों को मारा था, वे उनको मारने से पहले पूछते थे कि कलमा पढ़ सकते हैं या नहीं। जिनको कलमा नहीं आता था उनको मार डालते थे। एक कश्मीरी गवाह के मुताबिक हत्यारे उर्दू बोलते थे पंजाबी लहजे में। स्पष्ट था कि वे हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी थे। इसके बावजूद ट्रंप ने अपने ‘पसंदीदा फील्ड मार्शल’ का साथ दिया।

सवाल यह है कि जब ईरान के जिहादी शासक आतंकवाद फैलाते हैं, तो ट्रंप को तकलीफ क्यों होती है। ईरान के पास परमाणु हथियार होने से तकलीफ क्यों होती है अमेरिका को और पाकिस्तान से क्यों नहीं? ईरान तो अभी कोशिश ही कर रहा है परमाणु बम बनाने की। जबकि पाकिस्तान के पास पहले से परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका का यह प्रेम पुराना है। बांग्लादेश की आजादी के लिए जब लड़ाई हुई थी, तो रिचर्ड निक्सन ने खुल कर इंदिरा गांधी को युद्ध करने से सावधान किया था। अमेरिका ने सातवां बेड़ा भेजा था उस समय जो भारत की समुद्री सीमाओं पर मंडरा रहा था। यह अलग बात है कि इंदिरा गांधी ने साहस दिखा कर अमेरिका की धमकियों और शक्ति प्रदर्शन को अनदेखा किया।

फिर आया वह दौर, जिसमें अमेरिका सोवियत संघ को हराने के लिए अफगानिस्तान में जिहादी दस्तों या ‘मुजाहिदीन’ को भेजने का काम करने लगा था। इन जिहादी सिपाहियों को तैयार करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर पैसों की बौछार की थी। सोवियत संघ मुजाहिदीन का मुकाबला न कर पाया और उसके सैनिक वहां से चले गए थे। उधर, मुजाहिदीन को शरण मिलती रही पाकिस्तान में।

उस समय मैं पाकिस्तान काफी जाया करती थी और पेशावर में मैंने अपनी आंखों से देखे हैं मुजाहिदीन की वही संस्थाएं जिनका इस्तेमाल बाद में उसामा बिन लादेन ने किया था। उसामा खुद पेशावर में रहता था। इनको पैसा और प्रशिक्षण पाकिस्तानी सेना देती रही। अमेरिका चुप बैठा रहा है, यह जानते हुए कि भारत में जिहादी हमले हो रहे थे पाकिस्तान की जमीन से। मुंबई में जब 26/11 वाले हमले की साजिश रची जा रही थी, तो डेविड हेडली को मुंबई पहुंचाया गया इस काम की तैयारी करने। जासूस पाकिस्तान का तो था ही, लेकिन अमेरिका का भी था। इसलिए जब उसको ‘मोक्ष जिम’ का सदस्य बनना था, तो सिफारिश आई अमेरिकी दूतावास से। हेडली इस जिम में मिलता था फिल्मी सितारों और बड़े उद्यगोपतियों के बेटों से। उस दौर में ‘मोक्ष जिम’ मुंबई में सबसे महंगा और प्रसिद्ध था।

फिर एक दौर ऐसा आया जब अमेरिका ने स्वीकारा कि भारत से अच्छे रिश्ते रखना पाकिस्तान की दोस्ती से कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा और मनमोहन सिंह ने जार्ज बुश के साथ ऐसा परमाणु समझौता किया जिससे परमाणु तकनीक और ऊर्जा पर जो पाबंदी थी भारत पर, वह हटा दी गई। पाकिस्तान ने जब अपने लिए भी ऐसा समझौता मांगा, तो साफ शब्दों में उसको बताया गया कि दोनों देशों का इतिहास अलग है और अमेरिका पाकिस्तान को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में नहीं देखता है। पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम बनाया था चोरी छिपे और वह गुपचुप परमाणु संबंधी जानकारी दे रहा था उत्तर कोरिया जैसे खतरनाक देशों को। पाकिस्तान की जिहादी हरकतों को लेकर हिलेरी क्लिंटन ने लाहौर में खुल कर कहा था कि ‘जो देश जहरीले सांप पालते हैं, उनको याद रखना चाहिए कि यह सांप सिर्फ आपके पड़ोसियों को नहीं डसेंगे’।

भारत के साथ जैसे-जैसे अमेरिका की दोस्ती बढ़ती रही, वैसे-वैसे पाकिस्तान की जगह सिकुड़ती गई अमेरिका की विदेश नीति में और ऐसा रहा ट्रंप के पहले शासनकाल में। नरेंद्र मोदी जब 2019 में अमेरिका गए थे, उनकी इतनी अच्छी मेजबानी की गई थी कि उन्होंने ट्रंप और उनके पूरे परिवार के लिए अहमदाबाद में एक विशाल समारोह रखा था। जिसमें माना जाता है कि दस लाख लोग आए थे। मोदी खुश होकर कहते फिरते थे इसके बाद कि ट्रंप उनके खास मित्र हैं। तो अब क्या हो गया है कि रिश्ते इतने कड़वे हो गए हैं कि जितने कभी पहले न थे?

कुछ तो ट्रंप की नासमझी की वजह से ऐसा हुआ है और कुछ उनके बेटों के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के परिवार के साथ कारोबारी रिश्तों की वजह से। तो क्या अमेरिका और पाकिस्तान की इस नई दोस्ती से नुकसान हुआ है भारत का? हुआ तो है। वरना आपरेशन सिंदूर की असलियत दूसरे देशों को बताने के लिए प्रधानमंत्री ने सांसदों के इतने प्रतिनिधिमंडल न भेजे होते। नुकसान इसमें भी दिखता है कि इस युद्ध के चलते पाकिस्तान की विशेष भूमिका बन गई है। आगे क्या होगा, कौन जाने। एक बात अभी से स्पष्ट है कि भारत को अमेरिका के साथ अपनी पुरानी दोस्ती नए सिरे से बनानी होगी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देश की किसी भी अन्य पार्टी से अलग है- चाहे वह अतीत की हो या वर्तमान की। इसका लक्ष्य केवल जितनी बार संभव हो उतनी बार चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि चुनाव जीतना और हमेशा के लिए सत्ता में बने रहना है। इस मायने में भाजपा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के समान है। सीपीसी ने जापानी आक्रमणकारियों के खिलाफ एक भीषण युद्ध और वर्ष 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद 1949 में कुओमिंतांग (केएमटी) के खिलाफ गृहयुद्ध के माध्यम से सत्ता हासिल की। सीपीसी तब से सत्ता में बनी हुई है। माओत्से तुंग ने वर्ष 1949 में चीन में एकदलीय शासन की घोषणा की, जबकि भारत ने वर्ष 1947 में ब्रिटेन से आजादी हासिल की और एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक संविधान लिखने की दिशा में कदम बढ़ाया। वर्ष 1950 में अपनाए गए भारत के संविधान में बहुदलीय व्यवस्था, नियमित चुनाव और केंद्र एवं राज्यों में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का प्रावधान है। यही चीन और भारत के बीच सबसे बड़ा अंतर है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक