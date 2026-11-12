वृक्ष धरा के शृंगार हैं। इनकी हरियाली आंखों को सुकून देती है। पेड़ ऑक्सीजन पैदा करते हैं, तो हम आसानी से सांस ले सकते हैं। पेड़ों में फल लगते हैं। मनुष्य से लेकर पशु-पक्षी उसका स्वाद लेते हैं। पक्षियों का घर भी है पेड़। लेकिन आज मनुष्य विकास के नाम पर बेहिसाब पेड़ों को काटने पर आमादा है। यह स्थिति समूची दुनिया में है। कहीं चार या छह लेन सड़क बनती है, तो उसके लिए पेड़ काटे जाते हैं, फिल्म सिटी बनानी है, तो सैकड़ों पेड़ों की बलि ले ली जाती है!

कोई बड़ा कारखाना लगाना हो, तो पेड़ों की निर्मम हत्या कर दो। इस तरह का निर्णय दुर्भाग्यवश वे लोग लेते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा पास करके कलेक्टर या अधिकारी बनते हैं। इसमें चुने हुए प्रतिनिधि भी प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी निभाते हैं। ऐसे लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये पढ़े-लिखे होने के बावजूद विवेकशून्य लोग पर्यावरण का विनाश करने के लिए याद किए जाएंगे।

अफसोस की बात यह है कि पेड़ काटना अपराध है, लेकिन किसी भी बड़े अपराधी को कोई सजा नहीं मिलती। विकास की अंधी दौड़ में मानव समाज खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुला हुआ है। मान लिया कि पेड़ काटना बहुत जरूरी है, तो इसके विकल्प भी मौजूद हैं। उन पेड़ों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है। अब ऐसी तकनीक भी आ गई है। इस काम को आंध्र प्रदेश के कृष्णपेड्डी रेड्डी कुछ वर्षों से कर रहे हैं। अब तक वे सात-आठ हजार पेड़ों को एक से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर चुके हैं। सरकार ऐसे लोगों की मदद ले सकती है।

अलग ले जाकर लगा देने के बाद कुछ पेड़ जरूर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बचे रहते हैं। उसके साथ ही बची रहती है हरियाली… पक्षियों के घर… शुद्ध हवा… स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण। मगर पर्यावरण को लेकर सत्ता और प्रशासन में बैठे लोग गंभीर नहीं होते। ये लोग बातें बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन उनके निर्णय आखिर समाज विरोधी और कभी-कभी पर्यावरण विरोधी भी हो जाते हैं।

अब समय आ गया है कि निर्णायक की भूमिका में बैठे लोग आत्म-मंथन करें और सोचें कि वे आखिर क्या कर रहे हैं! जिस समाज में रहते हुए उन्हें अच्छी-खासी नौकरी मिली, उस समाज को ही नष्ट करने पर क्यों आमादा हैं? आज भी हर राज्य में हजारों एकड़ बंजर जमीन पड़ी हुई है। वहां हम बड़े-बड़े कारखाने लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनाने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएं, यह जरूरी नहीं। जहां हरे-भरे पेड़ लगे हों, वहीं हम फिल्म सिटी विकसित करें या कोई बड़ा कारखाना क्यों लगाएं?

अनेक पर्यावरण प्रेमी कटते हुए पेड़ को देखकर पीड़ा से भर जाते हैं। कुछ लोग तो पेड़ों को बचाने के लिए उनसे जाकर चिपक जाते हैं, लेकिन उन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाता है। उल्टे उन पर कड़ी कार्रवाई कर दी जाती है कि ये सरकारी काम में बाधा पैदा कर रहे थे। कैसे उलटी रीत हो गई है। जिनका अभिनंदन करना चाहिए, हम उन्हें दंडित करने लगते हैं? यह बेहद निर्मम समय है। इसमें अभिव्यक्ति करना भी खतरे से खाली नहीं है।

वृक्षों का प्रत्यारोपण यानी ‘ट्री-ट्रांसप्लांटेशन’ कोई असंभव या जादुई काम नहीं है, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान, संवेदनशीलता और इच्छाशक्ति का साझा परिणाम है। जब दुनिया के कई देश अपनी सदियों पुरानी विरासतों और विशालकाय दरख्तों को बचाने के लिए अत्याधुनिक हाइड्रोलिक मशीनों और विशेष रसायनों की मदद से पूरा का पूरा वृक्ष उठाकर दूसरी जगह सुरक्षित रोप सकते हैं, तो हमारे देश में यह काम व्यापक स्तर पर क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास वैज्ञानिक हैं, संसाधन हैं, विशाल बजट है। बस कमी है, तो उस संवेदना की जो किसी हरे-भरे तने को सिर्फ लकड़ी का डंठल न मानकर एक जीवित प्राणवान अस्तित्व समझे।

प्रशासनिक स्तर पर अक्सर यह दलील दी जाती है कि पेड़ों का स्थानांतरण एक खर्चीली और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन क्या कभी उन नीति-नियंताओं ने यह हिसाब लगाया है कि पचास या सौ साल पुराने एक बरगद या पीपल को तैयार करने में प्रकृति को कितना वक्त लगता है और कितने साधन खर्च करने पड़ते हैं?

एक परिपक्व वृक्ष प्रतिदिन जितना ऑक्सीजन देता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, भूजल स्तर को जितना थाम कर रखता है और जितने पक्षियों को आश्रय देता है, उसकी आर्थिक कीमत अरबों रुपयों में भी नहीं आंकी जा सकती। दस नए पौधे रोप देने के कागजी वादों से किसी सौ साल पुराने दरख्त की भरपाई कभी नहीं हो सकती। नए पौधे लगाना स्वागतयोग्य है, पर पुराने और फलते-फूलते वृक्षों को उखाड़ फेंकना आत्मघाती पागलपन है।

नागरिक समाज को भी केवल मूकदर्शक बने रहने से बचना होगा। अपनी गलियों, सड़कों और जंगलों में कुल्हाड़ी चलते देखकर चुप्पी साध लेना भी अपराध में भागीदार होना ही है। विकास का अर्थ विनाश नहीं होता। सच्चा विकास वही है, जो कंक्रीट के जंगलों के बीच सांस लेने लायक हवा और परिंदों के लिए हरियाली की छांव भी बचा कर रखे।

अगर आज भी हुक्मरानों की आंखें नहीं खुलीं, तो आने वाली पीढ़ियां हमें केवल इस बात के लिए याद करेंगी कि हम एक ऐसी सभ्यता थे, जिसने अपनी सांसें बेचकर सड़कें और इमारतें खरीदी थीं।