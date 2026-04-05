तृणमूल कांग्रेस के नेता कीर्ति झा आजाद का आरोप है कि बंगाल में भाजपा के पैर मजबूत नहीं हैं तो वहां ईडी, सीबीआइ जैसी एजंसियां व चुनाव आयोग उसके कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। आजाद का कहना है कि भाजपा 2016 में भी घुसपैठिये के मुद्दे पर टिकी थी, और आज भी घुसपैठिये ही निकाल रही। कितने घुसपैठिये सीमा से बाहर भेजे गए इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है। आजाद का कहना है कि भाजपा के लिए सबसे बड़ा डर ममता बनर्जी हैं, जिनकी लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। साथ ही कहा कि बंगाल में कांग्रेस की कोई जमीन नहीं है। आजाद से कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज की विस्तृत बातचीत के अंश।

बंगाल की जनता का मिजाज क्या कह रहा है? कुछ ठोस अंदाजा?

कीर्ति झा आजाद: ममता बनर्जी की सरकार आएगी, और इस बार ज्यादा वोटों के साथ आएगी।

इस विश्वास की वजह? बहुत से सर्वेक्षणों में मुख्य विपक्षी भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाया गया है।

कीर्ति झा आजाद: पिछली बार इन्होंने 200 पार बंगाल में दिखाए थे और 400 पार लोकसभा में दिखाए थे। उस समय के सर्वेक्षणों में क्या कहा गया था? 2011, 2016 और 2021 में तृणमूल कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं।

नारा तो इस बार भी वही दिया गया है-चार मई, ममता गईं।

कीर्ति झा आजाद: हमारे विश्वास की वजह है नरेंद्र मोदी के किए झूठे वादे और ममता बनर्जी के जमीन पर किए गए काम। ममता बनर्जी सिर्फ चुनावों के वक्त घोषणा नहीं करती हैं, वे पांच साल काम करती हैं। केंद्रसरकार ने हमारे दो लाख करोड़ रुपए 2022 से रोक कर रखे हुए हैं। केंद्र ने ग्रामीण विकास, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे नहीं दिए तो इन्होंने दिए। हमारी कन्याश्री योजना को यूनेस्को ने सराहा है।

इस बार एक मामले में हालात थोड़े अलग हैं। आइपैक के दफ्तर पर छापा पड़ना, ममता बनर्जी का खुद वहां पहुंचना, दस्तावेजों और उपकरणों को अपने कब्जे में लेना। इस कारण से ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के संदर्भ में कई आरोप लगे।

कीर्ति झा आजाद: यह मामला 2022 में ही खत्म हो गया था। ये तो सभी जानते हैं कि चुनाव आते ही ये एजंसियां बरसाती मेढ़क की तरह निकलती हैं। ये एजंसियां भाजपा की ही हैं। उसमें चुनाव आयोग भी है। जो केस 2022 में बंद हो गया था, उसे लेकर सुबह छापा मारने लगे। जबकि उसमें लिखा हुआ है कि आपको स्थानीय पुलिस को सूचना देनी है। इन्होंने सूचना ही नहीं दी। एजंसी के लोग हमारे चुनाव से संबंधित कागज ले जा रहे थे। भाजपा के बंगाल में पैर भी नहीं जमे हैं। इसके पास कार्यकर्ता भी नहीं हैं। भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में सीबीआइ, ईडी, चुनाव आयोग काम करते हैं।

क्या आपको वाकई लगता है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं इतनी कमजोर हैं कि मौजूदा सरकार इनका अपने हिसाब से बेजा इस्तेमाल कर रही है?

कीर्ति झा आजाद: सब कुछ सामने है कि किस प्रकार से इन एजंसियों का उपयोग किया जा रहा है। जो दबाव में आ जाते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। जैसे हिमंत बिस्व सरमा के बारे में शाह कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो इनको जेल भेज देंगे। जेल तो वे वैसे ही भेज देते, क्योंकि वे केंद्र सरकार में थे, सरमा आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अजित पवार आज नहीं हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सत्तर हजार करोड़ घोटाले का आरोप उन पर लगा था। वे उपमुख्यमंत्री बने।

बंगाल सरकार पर आरोप है कि वह मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में सहयोग नहीं कर रही। तृणमूल कांग्रेस ने इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। आपको एसआइआर में क्या गड़बड़ी दिखती है?

कीर्ति झा आजाद: इन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी को बदल दिया। इनका क्या मतलब था चुनाव से? आइजी, कमिश्नर बदल दिए। सौ से ऊपर अधिकारी बदल दिए। राज्यपाल बदल दिए। सभी जानते हैं, तमिलनाडु में एन रवि का रवैया कैसा रहा है। एसआइआर से कोई तकलीफ नहीं है। दिक्कत प्रावधानों की है। बंगाल में ममता बंदोपाध्याय तो अंग्रेजी में ममता बनर्जी बोलते हैं। मुखोपाध्याय मुखर्जी और चट्टोपाध्याय, चटर्जी हो जाते हैं। जिन महिलाओं का विवाह के कारण उपनाम बदला, उनका नाम काट दिया। मान लीजिए मेरी पत्नी शादी से पहले चौधरी थीं, अब झा हो गई हैं तो उनका नाम काट दिया जाएगा। आपको कुछ जमीनी समझ नहीं है और घुसपैठिये की बात करते हैं। बताइए तो सही कितने घुसपैठिये हैं?

तृणमूल ही नहीं, लगभग पूरे विपक्ष को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा चुका है सदन में।

कीर्ति झा आजाद: मजेदार बात यह है कि 193 सांसदों ने इस पर दस्तखत करके दिए, और उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया अभी तक। हां, ना, विचाराधीन है, नहीं है, दाखिल हुआ कि नहीं हुआ, कुछ पता नहीं। हमारे इस संवैधानिक अधिकार पर अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है?

आम तौर पर अदालती मामलों में अगर वादी या प्रतिवादी से जज जुड़े होते हैं तो वे खुद को मामले से अलग कर लेते हैं कि इसमें मेरा निजी हित हो सकता है। जब चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं हो तो फिर स्थिति कैसे बेहतर होगी?

कीर्ति झा आजाद: हमने इनकी नकेल पकड़ी। इनके दफ्तर में गड़बड़ी पकड़ी और वीडियो भी दिया।प्रावधान है कि प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद कोई भी फार्म छह या फार्म सात जोड़ने या हटाने के लिए आएंगे तो ‘ज्यूडिशियल कमेटी’ के पास जाना होगा। फिर इसे आयोग ने क्यों रखा था? हमने पकड़ लिया। मिदनापुर का बीएलओ पकड़ा हमने। वह फार्म लेकर आ रहा था। जैसे ही सुवेंदु अधिकारी बंगाल के चुनाव अधिकारी से मिल कर गए हैं, आधे घंटे में उसके हाथ में हमने चार सौ फार्म पकड़े। किसी भी तरह से भाजपा और चुनाव आयोग की मनमानी को बंगाल में नहीं चलने देंगे।

कहा जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जमीनी काम करके लोगों को खुद से जोड़ा है। इसलिए भाजपा नेताओं की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है।

कीर्ति झा आजाद: आपने कभी वीडियो नहीं देखे इनके? जिन लोगों को बसों में भर-भर के ले जाया गया, उन्हें यह भी मालूम नहीं कि क्यों और किसके लिए आए हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये तो गोमांस विक्रेताओं से भी चुनाव का चंदा ले चुके हैं। इन लोगों से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? बाहर से लोग भर कर आ रहे हैं, अन्यथा इनके तो पांव भी जमीन पर नहीं टिके हुए हैं।

फिर भी आपको अपनी जीत का विश्वास है?

कीर्ति झा आजाद: जी, हम चौथी बार वापस आएंगे।

प्रधानमंत्री वैसे तो पूरे देश के चुनाव में रुचि लेते हैं, लेकिन बंगाल से उन्हें खास लगाव है। आप इसकी क्या वजह देखते हैं?

कीर्ति झा आजाद: क्योंकि वे जानते हैं कि देश में एक ही नेता है जो उन्हें चुनौती दे सकती हैं। एक ही नेता है, जो 2029 में प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ सकती हैं। ये सब जगह हेराफेरी कर, ईडी, सीबीआइ, चुनाव आयोग को लगा कर चुनाव जीतते रहे। लेकिन यहां इनकी दाल नहीं गलती। इन्हें जलन होती है ममता बनर्जी की लोकप्रियता देख कर।

बंगाल में चुनाव के साथ हिंसा का धब्बा भी जुड़ जाता है। न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत राज्य की संज्ञा दी है। इस पर आपका क्या कहना है?

कीर्ति झा आजाद: आम जनता के वोट गड़बड़ी से काट दिए हों, आप पर भरोसा खत्म हो गया हो और वही जनता वहां पर आ जाए तो क्या होगा? डीएम, डीजी, डीआइजी, मुख्य सचिव, एसपी सब आपके। फिर आप दूसरे के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? जब आपसे नहीं संभल रहा है तो यह बोझ आप हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं?ये जो अफसर आए हैं उन्हें तो कोई स्थानीय जानकारी है ही नहीं। जनता में अगर आक्रोश पनप जाता है तो क्या आप उसे एक राजनीतिक रंग देंगे?

उनका कहना है कि सरकार तृणमूल कांग्रेस की है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं।

कीर्ति झा आजाद: अभी जो नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, उन्होंने तो एक बार भी हमारी मुख्यमंत्री से बात नहीं की। यह बात मुख्यमंत्री ने खुद अपने भाषण में कही कि जो न्यायिक अधिकारियों के साथ हुआ, उसे लेकरमुख्य सचिव ने एक बार भी मुझसे संपर्क नहीं किया। उन्हें लगा होगा कि वे मामले को अपने बूते नियंत्रित कर सकते हैं। फिर इस मामले में तृणमूल की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्यों घसीटा जा रहा है?

ममता बनर्जी इतनी ही मजबूत स्थिति में हैं तो तृणमूल के नेता भाजपा में क्यों जा रहे हैं?

कीर्ति झा आजाद: इसकी एकमात्र वजह ईडी और सीबीआइ है। धनशोधन निवारण कानून के तहत कोई केस कर देंगे तो आरोपपत्र की भी जरूरत नहीं है, सीधे अंदर कर देंगे। फिर इंसान को लगता है कि कहीं मैं जेल नहीं चला जाऊं, तो इससे अच्छा है भाजपा की सदस्यता ले लूं।

कई नेता गए भी हैं जेल इस कानून के तहत।

कीर्ति झा आजाद: जी बिल्कुल गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी गए हैं। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह भी गए हैं।

नेता कई बार अन्य वजहों से भी राजनीतिक पार्टी बदलते हैं। आपने भी पार्टी बदली। आपकी क्या वजह थी?

कीर्ति झा आजाद: अरुण जेटली की वजह से। कागज मेरे नहीं थे, सरकारी थे, मिनिस्ट्री आफ कारपोरेट अफेयर्स के थे। जस्टिस विक्रमजीत सिंह, जिन्हें प्रशासक के रूप में बिठाया गया था, उन्होंने भी कहा था, यहां चोरी हुई है, आकलन के साथ। मुझे कहा गया कि गड़बड़ हो गई, आप प्रेस कांफ्रेंस मत कीजिए। मैंने कहा, प्रेस कांफ्रेंस करूंगा। कहा गया कि आप पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। मैंने कहा कि मैं सांसद रहूं न रहूं, 1983 का विश्व कप विजेता तो रहूंगा। मैं ऐसे ही पार्टी छोड़ देता हूं।

क्या कभी इस बात का अफसोस भी होता है कि खेल को छोड़ कर राजनीति में क्यों आ गए?

कीर्ति झा आजाद: मेरे पिता स्वर्गीय भागवत झा आजाद जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, छह बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने दिल से काम किया। हम तीन भाई हैं। आज तक आजाद परिवार के ऊपर किसी भी तरह का इल्जाम नहीं लगा। हमारे पिता ने हमारे अंदर कूट-कूट कर ईमानदारी भर दी थी।

भाजपा परिवारवाद के खिलाफ मुखर रही है।

कीर्ति झा आजाद: अभी अजित पवार जी का निधन हो गया और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन गईं। उसी तरह राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं, कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा के पुत्र हैं। वसुंधरा राजे के पुत्र हैं। पीयूष गोयल और धमेंद्र प्रधान भी नेता-पुत्र हैं। ये सब परिवारवाद नहीं है क्या? मैं तो पहले कांग्रेस में नहीं गया। मैं तो गद्दारों की पार्टी में चला गया था। इनका तो तोड़ो और राज करो का हिसाब रहता है।

जनता क्यों नहीं समझ रही यह बात?

कीर्ति झा आजाद: कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म लोगों के लिए अफीम का काम करता है। इसके अलावा कोई जवाब नहीं हो सकता। भगवान राम ने तो ये नहीं कहा था कि मस्जिदों के आगे जाओ और तलवार भांजो, जोर से डीजे चलाओ। गुलाम वंश से शुरू करें तो अंग्रेजों के आने तकहिंदू खतरे में नहीं रहा। आजाद भारत में जब तक गैर भाजपा सरकार रही, हिंदू खतरे में नहीं आया। खुद को हिंदुओं के ठेकेदार कहने वाले लोग जबसे आए हैं, तबसे हिंदू खतरे में आ गया है। कमाल है।

इससे इतना जबर्दस्त ध्रुवीकरण हुआ कि दूसरों के लिए राजनीतिक जमीन कम पड़ रही।

कीर्ति झा आजाद: क्या हुआ उससे। देश में लगभग एक लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। जो बच्चे वहां जाकर पढ़ते-लिखते थे, उन्हें पढ़ाई तो करने दी नहीं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है।

बंगाल में कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं?

कीर्ति झा आजाद: कौन है कांग्रेस? बंगाल में इनके पैर भी नहीं जमे हैं।

विपक्ष आरोप लगाता रहता है ममता बनर्जी पर कि उनकी वजह से ‘इंडिया ब्लाक’ कमजोर पड़ गया।

कीर्ति झा आजाद: लगाने दीजिए आरोप। आपके आलोचक आपकी लोकप्रियता का आकलन करते हैं।

असम में तृणमूल कांग्रेस की क्या स्थिति है?

कीर्ति झा आजाद: हमारी वहां 25 से 30 सीटें आने वाली हैं।

केंद्र सरकार का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार सीमाई सुरक्षा को लेकर खतरा है।

कीर्ति झा आजाद: जो नाम कटे उसमें कितने बांग्लादेशी हैं, जब चुनाव आयोग से यह सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि यह हमें नहीं गृह मंत्रालय को मालूम है। अभी तक किसी ने एक भी नाम नहीं लिया। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर पांच किलोमीटर तक केंद्रीय वाहिनी होती है। बंगाल में बीएसएफ और सीआरपीएक है। ये किनके अधीन हैं? क्या ममता बनर्जी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को देखती हैं? ये असम में 2016 से घुसपैठिये निकाल रहे हैं। अभी 2026 में भी घुसपैठिये निकाल रहे हैं। दस वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। त्रिपुरा, मिजोरम में इनकी सरकार है। सब सीमा पर हैं। फिर कैसे घुसपैठिये अंदर आ रहे हैं। असम में 19 लाख लोग हिरासत-केंद्र में रखे गए हैं, जिनमें से 15 लाख हिंदू हैं। इनके हिसाब से ये बांग्लादेशी हैं। तो फिर दस साल से इन्हें वापस क्यों नहीं भेजा है?

विपक्ष मुख्यधारा के मीडिया से काफी नाराज है। इसकी वजह?

कीर्ति झा आजाद: मीडिया ने 2014 के पहले सारे घोटाले दिखाए, जिनमें भाजपा की सरकार में ही सभी बरी हुए। लेकिन क्या मीडिया 2014 के बाद के भ्रष्टाचार को दिखा रहा है? आज सिलेंडर गैस को लेकर क्या हालत है, कोई खबर है? स्मृति ईरानी कहां हैं? सिलेंडर लेकर तबला बजाने वाले राजनाथ सिंह कहां हैं? बड़े तेजस्वी लोग हैं ये।

सत्तारूढ़ दल धर्म और भ्रष्टाचार पर आगे भी विपक्ष को घेरेगा। आपकी पार्टी की महुआ मोइत्रा और अभिषेक बनर्जी पर भी आरोप हैं। इसका सामना करने की कोई रणनीति है?

कीर्ति झा आजाद: महुआ मोइत्रा और अभिषेक बनर्जी को अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है? ईडी की 98 फीसद कार्रवाई विपक्ष पर है। क्या ये दूध के धुले हुए हैं?

आम जनता के मुद्दे कब केंद्र में उठेंगे?

कीर्ति झा आजाद: लोकतंत्र में आईना दिखाने की जिम्मेदारी मीडिया की थी। लेकिन मीडिया सिर्फ मनमोहन सिंह को आईना दिखा रहा था। वो आईना बहुत गंदा था। साबित हुआ कि मीडिया ने अब तक गलत दिखाया। लेकिन अब तो सही दिखा दे। जनता के मुद्दों को केंद्र में आने दे।

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असम, केरल, पुदुचेरी (केंद्रशासित प्रदेश), तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 9, 23 और 30 अप्रैल को होंगे। हाल के वर्षों में पहली बार भाजपा केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्थापित वाम-उदारवादी राजनीतिक दलों को चुनौती दे रही है। वैचारिक दृष्टि से केरल में यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, दोनों ही वाम केंद्रित हैं। तमिलनाडु में द्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन (जिसमें कांग्रेस भी शामिल है) और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस स्पष्ट रूप से वाम-उदारवादी दल हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक