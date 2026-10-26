समय दुनिया की सबसे अनमोल निधि है, जो मनुष्य के पास एक सीमित अवधि के लिए ही होती है। इसका सही उपयोग करके वह अपना प्रारब्ध खुद लिख सकता है। समय जिस भी चीज या व्यक्ति विशेष को दिया जाए, उसका यही अर्थ होगा कि वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसीलिए हम अपने जीवन की सबसे अनमोल निधि उसे दे रहे हैं।

इस निधि को देने से पहले हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए कि क्या वह वस्तु या कार्य या व्यक्ति इसके पात्र हैं भी या नहीं। दरअसल, यह निधि सीमित है इसको व्यर्थ करने का मतलब अपना जीवन व्यर्थ करना है, क्योंकि मनुष्य का जीवन समय से ही बना है।

जीवन की भाग-दौड़ में इस निधि का उपयोग अपने लिए करना बहुत आवश्यक है या कहें कि अनिवार्य है। हम इस भाग-दौड़ में स्वयं के लिए समय निकालकर अपने आप से मिलें और आत्मचिंतन करें।

अपना मूल्यांकन करें कि जो काम हम कर रहे हैं या करने वाले हैं, वह सही है या गलत, या जिस दौड़ में हम हैं, उसमें सही दिशा में दौड़ रहे हैं या नहीं, जिसके लिए दौड़ रहे हैं दिन-रात, क्या उस मंजिल तक पहुंच रहे हैं या नहीं। या फिर हमसे कोई गलती हो रही है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

अगर इन प्रश्नों का उत्तर हम अपने भीतर समय-समय पर खोजें, तो उत्तर खुद में ही छिपा मिलेगा। अपना मूल्यांकन करना हमें तभी आएगा, जब हम अपने समय को शुरुआत, यानी बचपन से ही सही दिशा में लगाएं।

जाहिर है, चूंकि हमारा बचपन हमारे माता-पिता और शिक्षक के हाथ में होता है, इसलिए सही दिशा देने की जिम्मेदारी भी मुख्य रूप से उन्हीं की है। बच्चों को ऐसे वातावरण में रहना चाहिए, जहां उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ जीवन का ज्ञान मिले। ऐसे लोगों की संगति मिले, जो सच्चाई का मार्ग दिखाए।

सही समय पर सही दिशा में निवेश हमें जीवन में निराश नहीं होने देता। बल्कि यह ऐसा अनमोल ज्ञान देता है, जिसका अगर हम प्रचार-प्रसार करें, यानी भावी पीढ़ियों में स्थानांतरित करें, तो अपने साथ-साथ उनके जीवन का भी समय चक्र सही दिशा में आगे बढ़ता रहेगा।

समय जो कल था, वह आज नहीं है और जो आज है, वह कल नहीं होगा। यानी यह एक आम तथ्य है और इसे सभी जानते हैं कि जो समय चला गया, वह लौटकर कभी नहीं आता। बस दे जाता है एक सीख, एक सबक, एक याद, जो किसी के जीवन में अच्छी, तो किसी के जीवन में बुरी होती है।

यही समय का चक्र है और जीवन का खेल है। किसी का समय खुशियों से भरा, किसी का दुखों से, तो किसी का संघर्षों से भरा होता है। और इन सबके बीच हमें सत्य को खोजने और उसे स्वीकार करने का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।

बल्कि समय जब मुसीबतों से भरा हो, तब तो और भी अडिग होकर सत्य के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करते हुए आशा की किरण में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सत्य भले देर से ही सही, लेकिन अंत में विजयी होता है। जहां अच्छाई सच्चाई है, वहीं जीवन का अनमोल सुख है।

हालांकि समाज में ऐसे भी लोग हैं, जो जीवन में वैभव और ऐश्वर्य से सुख हासिल करने के लिए भटकते हुए गलत राह पर निकल जाते हैं। शुरुआत में उन्हें सुख की पट्टी के आगे यह नहीं दिखता कि झूठ कुछ पल के लिए ही उनका साथ देगा।

जीवन का सबसे बड़ा एक नियम हमें यह हमेशा के लिए अपना लेना चाहिए कि समय का व्यय हम वहीं करें, जो हमारी इस अनमोल निधि के पात्र हो। यह याद रखना चाहिए कि समय जीवन की सबसे अनमोल और सीमित निधि है और साथ ही साथ इस नियम को भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेना चाहिए कि समय का निवेश हम ऐसे ज्ञान के मार्ग पर करें, जो हमें वास्तव में सही अर्थों में जीवन जीना सिखाएं, फिर चाहे वह कोई वस्तु हो व्यक्ति हो या कार्य हो।

जीवन के अध्यायों को इस तरह जीना चाहिए और उसके पन्ने इस तरह पलटने चाहिए, ताकि हम जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचें, तो कह सकें कि हमने अपने जीवन का एक-एक क्षण सत्य आनंद से व्यतीत किया है, क्योंकि जीवन की ढलती शाम केवल यादों की एक सूची सामने लेकर आती है कि हमने क्या खोया, क्या पाया और इस जीवन में क्या भविष्य के लिए संजोया।

अगर इसमें हमें कुछ भी ऐसा लगे कि काश हमने ये कर लिया होता, ये नहीं किया होता, तो और अच्छा होता। या मैंने सही समय पर सही निर्णय क्यों नहीं लिया..! यह अफसोस सालता रहता है।

दरअसल, आमतौर पर हर कार्य को करने का एक सही समय होता है और उससे भी जरूरी सही समय पर सही निर्णय लेना, जो जीवन को सुखद बनाने का एक अवसर होता है। सवाल है कि सही निर्णय लेने कि कला कैसे आएगी! जाहिर है, समय का सही दिशा में निवेश और सत्य ही हर कदम पर मार्गदर्शक बनता है।

कहा भी जाता है कि यह जीवन एक परीक्षा की तरह है, क्योंकि यहां कब, कैसे, कहां क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। कब किसके जीवन का अंतिम विराम हो, यह भी कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन के हर पल को यथार्थ मान कर ही जीना चाहिए। सही है कि जीवन कभी सुख तो कभी दुख से भरा होता है, लेकिन यह भी नहीं मानना चाहिए कि सदा सुख या सदा दुख ही रहेगा।

सुबह है, तो रात होगी और रात है, तो सुबह होगी। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। सुख-दुख में एक समान रहना चाहिए, क्योंकि यह समय की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जो हमारे भीतर के साहस, बुद्धि, निर्णय आदि के मूल्यांकन के लिए होती है। हर सुबह आशा की किरण है। शाम हमें ‘नई सुबह’ का पैगाम देकर जाती है कि समय ही जीवन है।