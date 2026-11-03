कृषि केवल अन्न उत्पादन का साधन ही नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की आधारशिला रही है। किसान मिट्टी, पानी और मौसम के साथ तालमेल बिठाकर फसल उगाता आया है। मगर बढ़ती आबादी, सीमित भूमि, जल संकट और जलवायु परिवर्तन ने खेती के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल ने मिट्टी की सेहत, जल की गुणवत्ता और पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब जरूरत ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें उत्पादन के साथ संसाधनों की बचत और पर्यावरण संरक्षण को महत्त्व मिले।

इसी संदर्भ में पौधों की नाइट्रोजन उपयोग क्षमता बढ़ाने वाली जैव-तकनीक खेती के भविष्य के लिए नई संभावनाएं पैदा करती है। इस दिशा में फ्रांस की एक कृषि-प्रौद्योगिकी कंपनी पत्तियों पर छिड़काव के लिए ऐसी तकनीक विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य पौधों में नाइट्रोजन उर्वरकों के अवशोषण को बेहतर बनाना है।

इसके लिए आरएनए हस्तक्षेप से जुड़ी जैविक प्रक्रिया के उपयोग की योजना है। अगस्त 2024 में स्थापित इस कंपनी ने प्रारंभिक अवधारणा के प्रमाण हासिल किए थे और 2026 में परीक्षण के लिए भूखंड तय किए। हालांकि, इसे अभी विकसित हो रहे समाधान के रूप में ही देखा जा रहा है।

आधुनिक खेती में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का इस्तेमाल

पौधों में नाइट्रोजन की प्रोटीन, एंजाइम और क्लोरोफिल सहित अनेक जैविक घटकों के निर्माण में अहम भूमिका होती है। इसकी पर्याप्त उपलब्धता पौधों की वृद्धि और फसल की उत्पादकता के लिए जरूरी है। इसलिए आधुनिक खेती में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का इस्तेमाल होता है।

समस्या तब पैदा होती है, जब खेत में डाले गए नाइट्रोजन का पूरा हिस्सा फसल ग्रहण नहीं कर पाती। इसका कुछ भाग मिट्टी में रह जाता है, कुछ पानी के साथ बहकर जलस्रोतों तक पहुंच सकता है और कुछ गैसीय रूप में उत्सर्जित हो जाता है। इस तरह किसान के खर्च का एक हिस्सा फसल को लाभ पहुंचाने के बजाय पर्यावरणीय नुकसान का कारण बनता है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने जनवरी, 2025 में जारी रिपोर्ट में नाइट्रोजन के टिकाऊ प्रबंधन की जरूरत पर जोर दिया था। नाइट्रोजन का अनुचित इस्तेमाल मिट्टी, जल और वायु की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाने के साथ जैव विविधता के क्षरण और जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ा सकता है।

उर्वरकों से मिलने वाली नाइट्रोजन का एक हिस्सा नाइट्रेट के रूप में भूजल तक पहुंच सकता है। वहीं, मिट्टी में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं से नाइट्रस आक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैस निकल सकती है। दूसरी ओर, नाइट्रोजन की कमी भी उपज को प्रभावित करती है। इसलिए समाधान उर्वरकों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना नहीं, बल्कि फसल की जरूरत के अनुसार इनका संतुलित और प्रभावी उपयोग करना है।

यदि पौधा समान मात्रा में उपलब्ध नाइट्रोजन से अधिक लाभ हासिल कर सके, तो अतिरिक्त उर्वरक की जरूरत घटने की संभावना हो सकती है। इससे किसान की लागत कम करने और पर्यावरण में नाइट्रोजन के अनावश्यक प्रसार को सीमित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, पौधों की पोषण संबंधी जरूरतें उनकी प्रजाति, विकास की अवस्था और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदलती हैं। इसलिए नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य उर्वरकों को पूरी तरह समाप्त करना नहीं, बल्कि उनका बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।

फ्रांस की संबंधित कंपनी की प्रस्तावित तकनीक आरएनए हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड कोशिकाओं में आनुवंशिक सूचना के इस्तेमाल और प्रोटीन निर्माण जैसी प्रक्रियाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरएनए हस्तक्षेप ऐसी जैविक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विशिष्ट आरएनए अणुओं की मदद से किसी लक्षित जीन की अभिव्यक्ति को कम किया जा सकता है। इससे संबंधित प्रोटीन के निर्माण पर असर पड़ सकता है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया के उपयोग से पौधों की कुछ जैविक गतिविधियों को प्रभावित करने की संभावना तलाश रहे हैं।

नाइट्रोजन का बेहतर उपयोग लाभकारी हो सकता है

इस विचार को एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। किसी वाहन को अधिक ईंधन देने के बजाय उसकी कार्यक्षमता बढ़ा दी जाए, तो उतने ही ईंधन से अधिक काम लिया जा सकता है। खेती में भी उपलब्ध नाइट्रोजन का बेहतर उपयोग इसी प्रकार लाभकारी हो सकता है। मगर पौधों में नाइट्रोजन का अवशोषण, उसका विभिन्न हिस्सों तक पहुंचना और अंतत: उपज में योगदान देना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। केवल पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ना पर्याप्त नहीं होगा। यह देखना भी जरूरी है कि उससे वास्तव में उपज में सुधार होता है या नहीं। इसी वजह से प्रयोगशाला में मिले शुरुआती परिणामों को सीधे खेतों में सफल समाधान का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

यदि यह तकनीक परीक्षणों में प्रभावी और सुरक्षित साबित होती है, तो उर्वरकों का अधिक कुशल इस्तेमाल खेती की लागत घटाने में मदद कर सकता है। नाइट्रोजन की हानि कम होने से जलस्रोतों में प्रदूषण का दबाव घट सकता है और कृषि से जुड़े कुछ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों को सीमित करने में भी सहायता मिल सकती है। हालांकि, इन लाभों का वास्तविक आकार अभी स्पष्ट नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तकनीक अलग-अलग फसलों और कृषि परिस्थितियों में कितनी कारगर रहती है, उसके इस्तेमाल की लागत कितनी होती है और किसानों के लिए उसे अपनाना कितना आसान होता है।

भारत के लिए क्या चुनौतियां?

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसी भी नई तकनीक की सफलता का पैमाना किसान की पहुंच और उसके जीवन पर पड़ने वाला असर होना चाहिए। यहां छोटे और सीमांत किसानों की बड़ी संख्या है, जिनके लिए खेती की लागत में मामूली बढ़ोतरी भी आर्थिक दबाव पैदा कर सकती है।

इसलिए नई तकनीक सस्ती, आसानी से उपलब्ध और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। उसके इस्तेमाल के तरीके, संभावित लाभ और सीमाओं के बारे में किसानों को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणाम सार्वजनिक करना भी जरूरी होगा, ताकि तकनीक के बारे में भरोसेमंद जानकारी उपलब्ध हो और किसान सही निर्णय ले सकें।

नई जैव-तकनीकों के मामले में सुरक्षा एवं नियामकीय जांच की भूमिका भी अहम है। खेतों में तापमान, वर्षा, मिट्टी, कीट और रोग जैसी परिस्थितियां किसी तकनीक के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों में परीक्षण आवश्यक होंगे। यह भी देखना होगा कि लक्षित जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करने से पौधे के दूसरे गुणों पर कोई अवांछित असर तो नहीं पड़ता।

किसी नई तकनीक को अपनाने से पहले उसके लाभों के साथ जोखिमों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। खासकर इस तकनीक से पैदा होने वाले अन्न का मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसका अध्ययन भी आवश्यक है।

हालांकि, भारत में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए केवल नई जैव-तकनीक पर निर्भर रहना भी उचित नहीं होगा। मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरक डालना, फसल की जरूरत के अनुसार उनकी मात्रा तय करना, सिंचाई का उचित प्रबंधन और दलहनी पैदावार को फसल चक्र में शामिल करना पहले से उपलब्ध उपयोगी उपाय हैं।