रवि प्रकाश सिंह

मानव इतिहास केवल औजारों के विकास की गाथा नहीं, बल्कि अपनी चेतना के विस्तार की निरंतर छटपटाहट है। आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उस मुहाने पर खड़े हैं, जहाँ हम केवल मशीनें नहीं बना रहे, बल्कि अपनी चेतना का एक ‘डिजिटल प्रतिरूप’ रच रहे हैं। यह सृजन की वह अंतिम सीमा है जहाँ सृष्टा और सृष्टि का अंतर मिटने लगा है।

किंतु इस असीमित शक्ति के शोर में, हमारे भीतर का वह मौलिक मौन — ‘शून्य’ — संकट में है। यहीं से जन्म लेता है: चेतना का विद्रोह।

शक्ति का विस्फोट और विवेक का ठहराव

समस्या तकनीक में नहीं है। समस्या तकनीकी विकास की ‘घातीय’ (Exponential) गति और हमारी नैतिक परिपक्वता की धीमी चाल के बीच बढ़ते फासले में है।

एक उदाहरण पर्याप्त है: ChatGPT को 10 करोड़ उपयोगकर्ताओं तक पहुँचने में केवल 2 महीने लगे — जबकि इसके नैतिक दिशानिर्देश अभी भी समितियों में विचाराधीन हैं। हम मशीनों को रातों-रात अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मानवीय चरित्र का ‘अपग्रेड’ एक जटिल और पीढ़ीगत प्रक्रिया है।

ज्ञान हमें बताता है कि ‘क्या संभव है’, लेकिन विवेक पूछता है कि ‘क्या उचित है’। आज हमारे पास सूचनाओं का अंबार है, पर उस ‘शून्य’ की कमी है जहाँ सूचना, ज्ञान और बोध में बदल सके।

एल्गोरिद्म बनाम स्वतंत्र इच्छा

भविष्य का सबसे बड़ा संकट मशीनों की बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि मनुष्य की स्वेच्छा से स्वीकार की गई ‘दासता’ है। जब एल्गोरिद्म हमारे लिए यह तय करने लगें कि हमें क्या खरीदना है, क्या सोचना है और किससे घृणा करनी है, तो हम धीरे-धीरे अपनी ‘स्वतंत्र चेतना’ खोने लगते हैं।

2021 में Facebook की whistleblower फ्रांसेस हॉगन ने यह उजागर किया कि कंपनी के एल्गोरिद्म जानबूझकर ऐसी सामग्री को प्राथमिकता देते थे जो क्रोध और विभाजन को बढ़ावा देती है — क्योंकि यही सर्वाधिक ‘engagement’ लाती है। यह महज एक कंपनी की कहानी नहीं, यह उस पूरी व्यवस्था का चेहरा है जो मनुष्य की भावनाओं को डेटा में बदलकर बेचती है।

सुविधा के नाम पर हम अपनी विशिष्टता को डेटा के हवाले कर रहे हैं। ‘चेतना का विद्रोह’ इसी मशीनी प्रोग्रामिंग के खिलाफ मनुष्य की वह पुकार है, जो उसे एक ‘जैविक डेटा’ बनने से रोककर पुनः ‘मनुष्य’ के रूप में स्थापित करती है।

अस्तित्व का संघर्ष और जैविक करुणा

भारतीय दर्शन में ‘शून्य’ रिक्तता नहीं, बल्कि पूर्णता का प्रतीक है। आज का डिजिटल तंत्र हमें सूचनाओं से इतना भर देता है कि हम अपने भीतर के उस शून्य (Self) का साक्षात्कार ही नहीं कर पाते।

AI हमें ‘पूर्ण स्मृति’ का वरदान दे रही है — लेकिन क्या हम जानते हैं कि भूलना एक ‘जैविक करुणा’ है? न्यूरोसाइंस बताता है कि मस्तिष्क नींद के दौरान अनावश्यक स्मृतियों को ‘prune’ करता है — यही हमारी मानसिक स्वच्छता और आंतरिक नवीनीकरण है। जब हर पल रिकॉर्ड हो, हर भूल archived हो, हर कमज़ोरी डेटाबेस में सुरक्षित हो — तो यह करुणा छिन जाती है। स्मृतियों का बोझ असहनीय हो जाता है।

यही वह क्षण है जब चेतना अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विद्रोह करती है। यह विद्रोह किसी मशीन के खिलाफ नहीं, बल्कि उस ‘अपरिपक्व मनुष्यता’ के खिलाफ है जिसके हाथ में डिजिटल हथियार लग गए हैं।

शून्य को बचाने का साहस

हम ‘ईश्वरीय’ सामर्थ्य वाले उपकरण तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर उन्हें संभालने वाला ‘संयम’ विकसित हुआ है? तकनीक भविष्य का ढांचा खड़ा कर सकती है, लेकिन उस ढांचे के भीतर प्राण केवल ‘विवेक’ और ‘चेतना’ ही फूँक सकते हैं।

यदि हम अपनी चेतना के स्तर को तकनीकी सामर्थ्य के बराबर नहीं उठा पाए, तो हमारी यह शक्ति ही हमारी सभ्यता के अंत का कारण बनेगी।

अंततः, प्रश्न यह नहीं है कि AI क्या करेगी — प्रश्न यह है कि इस मशीनी कोलाहल के बीच क्या मनुष्य अपने भीतर के ‘शून्य’ को बचा पाएगा?

नोट: रवि प्रकाश सिंह लेखक और प्रशासनिक अधिकारी हैं। ‘शून्य के भीतर: चेतना का विद्रोह’ उनकी आगामी पुस्तक हैं।

(लेख में प्रस्तुत विचारों से जनसत्ता का सहमत होना आवश्यक नहीं है।)