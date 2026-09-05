5 सितंबर का दिन आते ही शिक्षक सार्वजनिक जीवन में अचानक दिखाई पड़ने लगते हैं। विद्यालयों में उनके सम्मान में तरह-तरह के समारोह होते हैं, कई जगह मंच सजते हैं और मंचों से उन्हें ‘गुरु’, ‘आचार्य’, ‘राष्ट्र निर्माता’ और ‘मार्गदर्शक’ जैसे विशेषणों से अलंकृत किया जाता है। विद्यार्थी अपने शिक्षकों को सम्मानित करते हैं।

सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं और स्मृतियों की बाढ़ आ जाती है और इन कार्यक्रमों का प्रतिवेदन भी सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इस बार शिक्षक दिवस के इन परिचित दृश्यों के बीच एक दूसरा प्रसंग भी उपस्थित है। वर्षों से विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों के सामने अब शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास करने की अनिवार्यता का प्रश्न खड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में निर्धारित न्यूनतम शिक्षक-योग्यता को बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार से जोड़ते हुए सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी टेट की आवश्यकता को स्वीकार किया है।

इस निर्णय के पीछे बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की चिंता का महत्व है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा प्रश्न भी सामने आता है। जो शिक्षक वर्षों से कक्षा में पढ़ाता आया है, उसके लिए नई योग्यता की इस अपेक्षा को पूरा करने की जिम्मेदारी केवल उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है या उस व्यवस्था की भी, जो उससे यह अपेक्षा कर रही है? शिक्षक दिवस के अगले दिन शिक्षक एक व्यवस्था में लौट जाता है।

यहाँ उसे बच्चों को पढ़ाना है, उनकी सीखने की कठिनाइयों को समझना है और उनसे राष्ट्र का भविष्य बनाने की अपेक्षा की जाती है। अब उसके सामने अपने नियमित अध्यापन के साथ टेट की तैयारी की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है। इसलिए शिक्षक दिवस का अवसर शिक्षक और राष्ट्र के बीच उस पारस्परिक संबंध को देखने का भी है जिसमें शिक्षक से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। उसके सामने पेशेवर रूप से स्वयं को फिर से प्रमाणित करने की नई मांगें भी रखी जा रही हैं।

शिक्षक से नई योग्यता की अपेक्षा

शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर किसी भी गंभीर समाज को उदासीन नहीं होना चाहिए। शिक्षकों से स्वाभाविक अपेक्षाएं रहती है कि उसके पास विषय का ज्ञान हो, वह बच्चों की मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक जरूरतों को समझता हो और बदलती शिक्षा-पद्धतियों के साथ स्वयं को विकसित करता रहे। शिक्षक का पेशा ऐसा नहीं हो सकता जिसमें नियुक्ति के बाद सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाए। इस अर्थ में टेट की परीक्षा को अध्यापकीय पेशे में बने रहने के लिए न्यूनतम मानक रूप में देखा जा सकता है।

वर्षों से विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए टेट एक परीक्षा के साथ-साथ अपने नियमित कार्य के साथ जुड़ी हुई एक अतिरिक्त तैयारी भी है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो व्यवस्था ने उसके सीखने के लिए पर्याप्त समय नहीं बनाया है। उसे अपने विद्यार्थियों की कक्षा भी देखनी है और अपने लिए परीक्षा की तैयारी भी करनी है। देश के कई राज्यों में शिक्षक निर्धारित विद्यालयी समय के बाद भी डिजिटल मंचों पर नियमित रूप से अपने प्रशिक्षणों को पूरा कर रहे हैं। तमाम गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों को एक स्तंभ के रूप में प्रक्षेपित किया जा रहा है।

अनुभव और परीक्षा के बीच

इस प्रसंग में अनुभव और परीक्षा एक विरोधाभास और नैतिक द्वन्द को दर्शाते हैं। एक शिक्षक के अनुभव को केवल इसलिए निरर्थक नहीं माना जा सकता कि अब उसके सामने एक नई परीक्षा है। दूसरी ओर, केवल वर्षों का अनुभव भी यह प्रमाण नहीं हो सकता कि शिक्षक को नई पेशेवर अपेक्षाओं को सीखने की आवश्यकता नहीं है। यहीं सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण का प्रश्न सामने आता है। एक शिक्षक वर्षों तक सेवा में रहा है और फिर उसे एक नई अनिवार्य परीक्षा के माध्यम से अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ रही है।

इसे शिक्षक की व्यक्तिगत कमी के रूप में ही देखा जाना अनुचित होगा। यह हमारी सेवाकालीन शिक्षक-प्रशिक्षण व्यवस्था की प्रभावशीलता पर विचार करने का अवसर भी है। यदि सेवाकालीन प्रशिक्षण शिक्षक को बदलती आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रूप से तैयार कर पाया होता, तो संभवतः टेट की तैयारी उसके लिए एक अतिरिक्त दुनिया न बनती। वह उसके निरंतर पेशेवर विकास की स्वाभाविक कड़ी होती।

कानून बदल सकता है, लेकिन नई व्यवस्था कौन संभालेगा?

नियुक्ति के समय लागू योग्यता और सेवा के दौरान विकसित होने वाली नई योग्यता के बीच तनाव स्वाभाविक है। शिक्षा के मानक समय के साथ बदल सकते हैं। समाज बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहता है और कानून भी उसी के अनुरूप बदले जा सकते हैं। संसद पहले भी शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन कर शिक्षकों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए समय दे चुकी है।

नई योग्यता को लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों तक प्रभावी और न्यायपूर्ण ढंग से पहुंचाने में विधायिका और सरकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक को विद्यालयी दायित्वों के साथ परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय, प्रशिक्षण, अध्ययन-सामग्री और अकादमिक सहयोग भी मिले।

सम्मान का अर्थ

शिक्षक दिवस पर शिक्षक को सम्मानित करना आसान है लेकिन पूरे वर्ष सम्मान के साथ काम करने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि शिक्षक नई योग्यता हासिल करे, तो उसे सीखने का समय देना होगा। यदि हम उससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं, तो उसे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना होगा। यदि हम उससे जवाबदेही चाहते हैं, तो उसे पेशेवर स्वतंत्रता भी देनी होगी। शिक्षक दिवस हमें याद दिलाता है कि सीखना शिक्षक की जिम्मेदारी है और उसके लिए सीखने की परिस्थितियां बनाना व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

5 सितंबर को मंचों से शिक्षक को ‘राष्ट्र निर्माता’ कहना सरल है। वास्तविक सम्मान तभी संभव हो सकता है जब राष्ट्र अपने शिक्षक के वर्तमान को भी उतनी ही गंभीरता से देखे जितनी गंभीरता से वह उसके द्वारा बनाए जाने वाले भविष्य की बात करता है। इसलिए शिक्षक की योग्यता की परीक्षा और शिक्षक के प्रति व्यवस्था की परीक्षा, दोनों जरूरी हैं।

(लेखक शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं।)

यह भी पढ़ें: 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? डॉ. राधाकृष्णन से जुड़ी है पूरी कहानी, जानें इतिहास और AI के दौर में इसकी अहमियत

हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस (Teachers Day) मनाया जाता है। यह दिन देश के उन शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है, जो केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, सोच और भविष्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में इस दिन विशेष कार्यक्रम, भाषण, सांस्कृतिक आयोजन और शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक