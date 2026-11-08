पिछले सप्ताह बहुत दिनों बाद पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट जाना हुआ। एक सरकारी दफ्तर में जाना था, मेरे एक मकान की बिक्री के सिलसिले में। यह वह दिन था जब हवा इतनी प्रदूषित थी कि कोहरे की चादर की तरह शहर के ऊपर बिछ गई थी। सांस लेते ही गले में अजीब खराश हुई और आंखों से पानी इतना आ रहा था कि इस कोहरे जैसी चादर में सामने वाली गाड़ी भी देखना मुश्किल था। जैसे-जैसे हम पुरानी दिल्ली की तरफ गए, प्रदूषण के साथ गंदी बदबू भी गाड़ी के अंदर आने लगी, बावजूद इसके कि गाड़ी के शीशे मैंने बिल्कुल थोड़े ही खोल रखे थे। बदबू थी गंदे शौचालयों की, सड़ते कूड़े की।

रिंग रोड से उतरकर हम ऐसी बस्तियों में पहुंचे, जिनमें गलियां इतनी तंग थीं कि डर लगा कई बार कि मेरी गाड़ी उनमें से गुजर नहीं पाएगी। गूगल ‘मैप’ ने दिखाया कि जिस दफ्तर में मुझे जाना था, वह अभी दस मिनट दूर था। डरते-डरते आगे बढ़े हम और अंत में पहुंचे उस जगह जहां यह सरकारी दफ्तर था। पहले दिखे खुले शौचालय और उसके बाद आया एक बिना दरवाजे का दफ्तर जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। यहां बैठे थे वकील जिनकी मदद से मुझे अपना काम करना था। उन्होंने मेरे सामने रखे ढेर सारे कागजात मेरे दस्तखत के लिए। इतनी बार दस्तखत करना पड़ा कि मैं हैरान रह गई। फिर इन दस्तावेजों पर छाप लगाना पड़ा अपने अंगूठे और चार अंगुलियों के।

इसके बाद एक टूटी और पुरानी सीढ़ी से हम ऊपर गए जहां दस्तखत और करने पड़े एक सरकारी अफसर के सामने जिसने मेरा नाम, उम्र और मकान की बिक्री के बारे में पूछा। आखिर में एक और खिड़की के सामने गई जहां मेरी फोटो खींची गई और फिर अंगूठे का छाप लगाना पड़ा। यह ‘बायोमेट्रिक’ हो रहा था, मेरे वकील ने बताया। मैंने पूछा कि अगर सारा मामला ‘बायोमेट्रिक’ हो रहा था, तो इतने सारे दस्तावेजों का क्या काम था। वकील ने इशारा किया चुप रहने के लिए। बाद में जब सीढ़ी से नीचे जा रहे थे, तो उसने कहा कि सवाल नहीं पूछते हैं जी सरकारी अफसरों के सामने। गड़बड़ हो जाती है। जैसे कहते हैं करना पड़ता है।

घर वापस जा रही थी, तो अखबार में देखा एक बड़ा सा इश्तिहार जिसमें प्रधानमंत्री दिखे ऊपर आसमान की तरफ ध्यान से देखते हुए। इस तस्वीर के नीचे लिखा था कि नरेंद्र मोदी के दौर में भारत ने अंतरिक्ष में भी कई सफलताएं हासिल की हैं। सोचा कि अंतरिक्ष में अगर भारत सफलताएं हासिल कर सकता है तो हमारी धरती पर क्यों नहीं? साधारण काम सरकारी दफ्तरों में क्यों इतनी मुश्किल से होते हैं? सवाल बेमतलब नहीं है।

जब भी सरकारी दफ्तरों से कोई काम करवाना होता है तो उसको पूरा करने में इतनी पेचीदगियां आती हैं कि समय बर्बाद होता है अपना भी और उनका भी। प्रशासनिक सुधार थोड़ा-सा भी करते हम, तो इन अफसरों का समय महत्त्वपूर्ण कामों पर लगाया जा सकता जैसे वायु प्रदूषण, यमुना की सफाई, सुनियोजित शहरीकरण, अवैध निर्माण का होने से पहले रोकना आदि। जैसे हजारों और काम। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है अभी तक? क्या इसलिए कि हमारे राजनेता अपना इतना वक्त लगाते हैं राजनीति पर कि सुशासन के बारे में उनके लिए सोचना भी कठिन है?

पिछले हफ्ते दिल्ली की मुख्यमंत्री व्यस्त रहीं राहुल गांधी और कांग्रेस को नीचा दिखाने में। अपने माथे पर काली पट्टी बांधी हुई याद दिलाती रहीं कि नवंबर 1984 के इस सप्ताह में सिखों का कत्लेआम हुआ था कांग्रेस की वजह से। इस साल इस जनसंहार को कुछ ज्यादा याद किया गया इसलिए कि राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में इतनी बड़ी सभा की कि मोदी सरकार बौखला-सी गई है। राजनीतिक स्पर्धा जब इतनी बार होती रहती है सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच, तो समय कहां से आएगा शासन के तरीकों को सुधारने के लिए? इसलिए जो चीज एक स्कूल का बच्चा भी समझ सकता है हमारे शासक नहीं समझ पाते हैं।

एआइ और डिजिटल के इस जमाने में इतने दस्तावेजों पर इतने दस्तखत क्यों मांगे जा रहे हैं, जब सारा काम कंप्यूटर कर सकता है? आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर देख सकते हैं कि कंप्यूटर के सामने बेशक बैठे हुए हैं अधिकारी, फिर भी मांगे जाते हैं कागजों पर दस्तखत। अफसरों के पीछे होती हैं अलमारियां जिनमें धूल से ढकी हुई ढेरों फाइलें होती हैं, जिनको शायद कोई खोलता भी नहीं है। यही हाल है हमारे थानों का और यही हाल है कचहरियों का। बिल्कुल वैसे, जैसे आज भी हम अंग्रेजों के बनाए गए कई कानूनों के तहत कामकाज चलाते हैं, वैसे ही अंग्रेजों के जमाने के प्रशासनिक तरीके भी अभी तक चल रहे हैं। ऐसा क्यों?

हमारे शासकों की गलती तो है ही, लेकिन कुछ दोष हमारा भी है इसलिए कि हम कभी वे सवाल नहीं करते हैं, जिनको अगर बहुत पहले किए होते तो शायद आज अपने भारत महान का चेहरा बदल गया होता। क्यों बर्दाश्त करते हैं हम अपने बदहाल शहरों की बदहाली? क्यों बर्दाश्त करते हैं हम ऐसे सरकारी स्कूल, जिनमें शिक्षकों की इतनी गंभीर कमी है कि लाखों स्कूल ऐसे हैं, जिनमें एक शिक्षिका सारे विषयों को पढ़ाती है? क्यों बर्दाश्त करते हैं हम ऐसे सरकारी अस्पताल, जिनमें डॉक्टर को मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है कि कई मरीज उनको मिलने से पहले ही दम तोड़ देते हैं?

अपनी तरफ से अंत में मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूं कि इस देश को राजनीति की जरूरत कम है और सुशासन की कहीं ज्यादा। सुशासन तब संभव होगा, जब बुनियादी सुधार कम से कम किए जाते हैं प्रशासन के तौर-तरीकों में। क्या इस बात से आप सहमत हैं?