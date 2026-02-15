Tavleen Singh on Viksit Bharat: पिछले सप्ताह मैंने दिल्ली में अपनी कोठी बेची और जब इस सौदे को पंजीकृत करने गई थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी की याद आई। जैसे आजकल नरेंद्र मोदी ‘विकसित भारत’ की बात करते हैं और एक दौर था जब राजीव गांधी इक्कीसवीं सदी में जाने की बात किया करते थे। देश का हाल अच्छा नहीं था उन दिनों और इक्कीसवीं सदी की झलक तक नहीं दिखती थी कहीं, सिवा इसके कि कंप्यूटर आने शुरू हो गए थे।

मगर इनके आयात पर राजीव गांधी की सरकार ने इतनी पाबंदियां लगा रखी थीं कि पूरा साल लग जाता था एक कंप्यूटर को भारत में लाने के लिए। फिर भी वे बातें करते रहते थे इक्कीसवीं सदी की। इसलिए एक दिन अटलजी ने रामलीला मैदान की एक आमसभा में व्यंग्य कसते पूछा अपने भाषण में कि राजीव गांधी इक्कीसवीं सदी में अकेले ही जा रहे हैं या हमको भी साथ लेकर जा रहे हैं।

उनकी यह बात उस दिन याद आई मुझे इसलिए कि रजिस्ट्रार के दफ्तर में जब पहुंची अपनी कोठी की बिक्री रजिस्ट्री करने, तो न उस सरकारी कार्यालय में भारत के विकसित होने की कोई झलक दिखी और न ही बिक्री की कार्रवाई में। सुनिए क्या हुआ। कोठी मेरी एक फार्महाउस थी, तो इसकी बिक्री की प्रक्रिया चली। दिल्ली के एक गांव में स्थित पुराने किस्म के सरकारी दफ्तर में। अंदर दाखिल हुई, तो देखा कि हम जैसे बेचने-खरीदने वालों के लिए कुर्सियों की एक बिल्कुल उस किस्म का इंतजाम था, जो बस अड्डों और पुराने हवाईअड्डों पर दिखता है।

बैठने की कोशिश की, तो कुर्सियों की एक पूरी कतार गिरने वाली थी। जल्दी से उठ गई और उठने से पहले देखा कि कुर्सियों पर धूल थी, जैसे उनको कभी किसी ने साफ न किया हो। नजरें दीवारों पर पड़ी, तो देखा कि स्वच्छ भारत के सफेद प्लास्टिक के पोस्टर लगे थे दोनों तरफ, जिन पर लिखा था कि दीवारों को छूना मना है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का कहना न मान कर इन पोस्टरों पर लगे हुए थे काले निशान अंगूठों और अंगुलियों के।

बाद में जब मेरे हाथ को काला कर दिया गया था बिक्री के दस्तावेजों पर लगाने के लिए, तो समझ में आया क्यों ऐसा हाल था इन दीवारों का। मैंने जब काली स्याही को रगड़ कर उतारने की कोशिश की, तो बिल्कुल नहीं उतार सकी, जब तक मुझे किसी ने एक महीन कागज न दिया। अब सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध की जाती, तो शायद सौदा रजिस्टर कराने के बाद लोग दीवारें न गंदी करते।

बिक्री की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ऐसा लगा मुझे जैसे इक्कीसवीं सदी में नहीं उन्नीसवीं सदी में पहुंच गई हूं। कोई पचास बार दस्तावेजों पर दस्तखत किए मैंने और इसके बाद बाएं हाथ की अंगुलियों और अंगूठे पर काली स्याही लगा कर उन दस्तखतों पर लगाए। इसके बाद जब मैंने किसी से पूछा कि अब जा सकती हूं, तो मालूम हुआ कि अभी बिक्री को रजिस्टर करवाने के लिए एक कदम और लेना पड़ेगा। ‘बायोमेट्रिक करना है जी’। पूछा कि अगर बायोमेट्रिक करने का इंतजाम है, तो अंगुलियों को काला करने की क्या जरूरत है और जवाब में सुना कि ‘ऐसा ही होता है जी’।

हम क्यों नहीं पूछते हैं कि ऐसे क्यों होता है? क्यों नहीं पूछते हैं कि कंप्यूटरों और एआइ के इस दौर में क्या जरूरत है पचासों बार दस्तखत कराने की? अंगूठों से छाप लगाने की? छना चाहिए हमको वही सवाल जो अटलजी ने कभी राजीव गांधी से पूछा था इक्कीसवीं सदी वाला।

विकसित भारत में क्या अपने वर्तमान प्रधानमंत्री अकेले ही जा रहे हैं या हमको भी साथ लेकर जाएंगे? न मजाक कर रही हूं, न व्यंग्य कस रही हूं। पूरी गंभीरता से पूछ रही हूं और पूरी गंभीरता से नरेंद्र मोदी को भी यह सवाल पूछना चाहिए अपने अधिकारियों से, ताकि उनको भी खबर हो जाए कि भारत के कई हिस्से हैं अभी जो विकसित होने का सपना भी नहीं देख सकते हैं इसलिए कि सरकार से हर भेंट में उनको जूझना पड़ता है ऐसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जो बेमतलब हो जाने चाहिए थे अभी तक।

नहीं हुए हैं अगर तो कारण क्या है? उस दिन पिछले हफ्ते जब मैं उस रद्दी, गंदे सरकारी दफ्तर से निकल कर आई थी कोठी का सौदा पूरा होने के बाद, तो इसके बारे में सोचती रही। इस नतीजे पर पहुंची कि भारत एक ऐसी इमारत है जिसकी कई मंजिलें हैं और जो लोग उस ऊपर वाली मंजिल में अपना सारा समय बिताते हैं, उनको निचली मंजिलें दिखती नहीं हैं। ऐसा था राजीव गांधी के दौर में जब उनके ऊंचे महल के दरवाजे पर सुनाई देती थी इक्कीसवीं सदी की दस्तक और ऐसा आज है जब प्रधानमंत्री के ऊंचे महल पर दस्तक दे रहा है 2047, यह कहते हुए कि जब आजादी के सौ साल पूरे हो जाएंगे, तो भारत पूरी तरह से विकसित देश बन जाएगा।

मगर हम तो निचली मंजिलों पर रहने वाले लोग हैं, हमको विकसित भारत का वादा खोखला लगता है। जब भी हम किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं और भेंट होती है अधिकारियों से, तो उलझ जाते हैं उनके बनाए हुए नियमों के लालफीते में। चुपचाप अपना काम करा कर हम घर लौट आते हैं बिना कोई शिकायत किए, क्योंकि हमारा काम हो गया है, तो और क्या चाहिए।

एक पत्रकार होने के नाते मैं ऐसा कर नहीं सकी इसलिए कि सोचती रही कि उनका क्या होता होगा जिनके पास वकील रखने की क्षमता नहीं है और जो लिख-पढ़ भी नहीं सकते हैं। उनको जब लालफीते में लपेट दिया जाता है, तो वे चुपचाप सह तो लेते हैं, लेकिन शायद जानते हैं कि भारत को विकसित होने में अभी समय लगेगा।