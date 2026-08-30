भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी एवं राज्यसभा के सांसद तरुण चुघ का कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का तिलिस्म पूरी तरह टूट चुका है। चुघ ने आरोप लगाया कि भगवंत मान की सरकार ने पंजाब को रंगदारी का ‘तोहफा’ दिया है। कहा कि एक ही धरती पर पंजाब और हरियाणा हैं लेकिन दोनों के विकास में जमीन-आसमान का अंतर है। चुघ ने दावा किया कि गुजरात में सबसे सुंदर इमारतें, वहां के सरकारी स्कूल हैं। गुजरात नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि है। चुघ ने इस आरोप से इनकार किया कि भाजपा जेन-जी पीढ़ी से कटी हुई है। आगामी चुनावों में पंजाब व गुजरात को लेकर भाजपा की स्थिति व उम्मीदों पर तरुण चुघ से कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज की बातचीत के मुख्य अंश।

आप पहले राज्यसभा में गए, उसके बाद केंद्रीय कार्यकारिणी में और फिर गुजरात जैसे अहम सूबे की जिम्मेदारी मिली। भारतीय जनता पार्टी आप पर जो इतना भरोसा करती है, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं?

तरुण चुघ: मैं भारतीय जनता पार्टी का तीसरी पीढ़ी का नेता हूं और पिछले 33 सालों से पार्टी में कोई न कोई पदभार संभाल रहा हूं। जहां पार्टी ने भेजा वहां काम किया। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हर विषय को गंभीरता से देखता है। मैं छोटे से शहर के छोटे से घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी पार्टी में वार्ड स्तर की जिम्मेदारी संभालते थे। मैं 1989 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का उस बूथ का प्रभारी बना जो अमृतसर का सबसे मुश्किल बूथ था। अमृतसर में हरमंदर साहब के पास पापड़ा वाला बाजार में कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी थी। मेरे पिताजी उस बूथ पर बैठते थे और वहां चुनाव लड़ने का मतलब था, पिटाई खानी पड़ती थी। मैंने पिताजी को कहा कि मार खानी है तो मैं खाऊंगा।मैं संघ का काम करता था। वीपी सिंह के साथ हमारी साझा सरकार आई थी। 1989 से लेकर आज तक मैं सक्रिय हूं। 1993 से पार्टी का कोई न कोई पदभार संभाल रहा हूं। पार्टी ने आज तक मुझे बिना मांगे काम दिया है। मेरे दादाजी हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संघर्ष सुनाया करते थे। यह मेरी तीन पीढ़ियों की पार्टी के प्रति तपस्या है। मैं भारत के सभी प्रांतों में पार्टी के काम से गया हूं।

क्या इस बार आपकी चुनौती बड़ी नहीं है? इस समय गुजरात भारतीय राजनीति की केंद्रीय धुरी है। वहां से खड़ा हुआ भाजपा की राजनीति का ढांचा ही अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचा।

तरुण चुघ: गुजरात में हम सबसे लंबी सरकार चला रहे हैं। 1990 में वहां हमारी गठबंधन की सरकार आई थी। फिर 1995 से आज 2026 तक गुजरात की छवि पूरी तरह बदल गई है। एक समय था, जब गुजरात शराब माफिया और जाति पर लड़ने वाले सूबे के तौर पर देखा जाता था।आज गुजरात विकास के माडल राज्य के रूप में बदल चुका है। मैंने वह दिन भी देखे हैं कि अगर हम विधायकी का चुनाव जीत जाएं तो भी हमारी दुकान नहीं खुलती थी, हार गए तो भी नहीं खुलती थी। इतना आतंक था वहां कांग्रेस का। उस समय गुजरात में भाजपा का झंडा उठाने का मतलब था कि आपकी दुकान पर छापा पड़ेगा। आप समाज से कटे हुए व्यक्ति हो जाते थे। मैंने वह दिन देखे हैं जब लोग कहते थे कि भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कभी नायक की नहीं हो सकती है। तब भारतीय राजनीति में भाजपा का किरदार अभिनेता एके हंगल सरीखा था जो फिल्म में तो होंगे लेकिन नायक नहीं होंगे। आज हम भारतीय राजनीति में मुख्य सेवक की भूमिका में हैं।

गुजरात में भाजपा की सरकार वापसी करेगी?

तरुण चुघ: निश्चित रूप से।

वहां सत्ता के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। इसी माहौल के कारण बंगाल से लेकर कई सूबों में सरकारें गिरी हैं। तो आपको वापसी का इतना भरोसा क्यों है?

तरुण चुघ: गुजरात में जनता के साथ भाजपा का पारिवारिक संबंध है। वहां सबसे सुंदर इमारतें, सरकारी स्कूल हैं।

गुजरात में आपको भाषा से लेकर अलग तरह के सांस्कृतिक माहौल की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तैयारी है?

तरुण चुघ: जब हम सभी भारत माता के बच्चे हैं तो भाषा की चुनौती क्या होगी? भाई-बहन के आपस में बात करने के लिए भाषा से ज्यादा दिल का रिश्ता होता है। मैं तमिलनाडु, आंध्र, केरल और पुदुचेरी में भी रहा हूं। अहम यह है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है?

गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ता दिख रहा है। माना कि कांग्रेस से आपको कोई डर नहीं है पर आम आदमी पार्टी की चुनौती को कैसे देखते हैं?

तरुण चुघ: गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी का इतना तप है कि आम आदमी पार्टी का भ्रम नहीं बिक पाएगा वहां पर।

आपका आरोप है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी भ्रम बेच रही है?

तरुण चुघ: भ्रम और झूठ।

आप जिस राज्य पंजाब से आते हैं वहां तो बेच दिया था आम आदमी पार्टी ने कथित भ्रम।

तरुण चुघ: वहां तो खत्म तो गया तिलिस्म। तिलिस्म हमेशा नहीं रहता क्योंकि वह आंखों का धोखा होता है। उनका खड़ा किया तिलिस्म खत्म हो रहा है। उन्होंने पांच चीजों का तिलिस्म फैलाया था-शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, कृषि क्रांति, रोजगार क्रांति, महिला क्रांति। इन पांचों में नाकाम हो गए।

लेकिन अभी तो देश में शिक्षा को लेकर क्रांति आ गई है। काकरोच जनता पार्टी के मुद्दा उठाने के बाद हर जगह शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्कूली बच्चे भी प्रदर्शन कर रहे हैं।

तरुण चुघ: इन बच्चों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण साफ था कि ये हमारे घर के बच्चे हैं। यह हमारे घरों का मामला है। विद्यार्थियों के आंदोलन को हमने सही तरीके से लिया भी, समझा भी और उनकी मांगें भी पूरी कीं। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इस पर राजनीति करने की तिलमिलाहट थी। वे चाह रहे थे कि किसी तरह छात्रों की वेदना-संवेदना का राजीतिकरण कर दें। किसी तरह से यह आंदोलन राहुल गांधी के हाथ में आ जाए। जनता ने आंदोलन इनके हाथ में नहीं दिया, जबकि ये विपक्ष के नेता थे। उलटा लोग इनसे घृणा करते हैं। ये आंदोलन में न आएं इसके लिए बच्चे खड़े थे। 2024 में हमने जो कानून बनाया 2026 में भी हमने ही लागू किया। हम समस्या के हल के लिए खड़े हैं। यह नरेंद्र मोदी की साख है कि अपराधी को बचाना नहीं है। कांग्रेस ने जो 1984 में किया वह महापाप था। अपराधियों को न सिर्फ बचाया बल्कि उन्हें महिमामंडित करना शुरू किया। कांग्रेस के इन अपराधियों को सजा तो 2014 के बाद से मिलनी शुरू हुई है।

1984 के दंगों का असर भाजपा और संघ पर भी पड़ा था। इनके कई नेता मारे गए।आज कांग्रेस कहती है कि उसने माफी मांग ली। क्या आपको लगता है कि माफी काफी नहीं?

तरुण चुघ: हां भाजपा और संघ के लोग मारे गए थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप निर्दोष सिखों के गले में टायर जला कर मार दो, आप गुरुद्वारे जला दो। आजाद भारत के ऊपर यह सबसे बड़ा धब्बा है। इतिहास उस समय को माफ नहीं करेगा जब देश की सरकार अपने नागरिकों को खत्म कर रही थी।

आगामी चुनाव में भाजपा के लिए पंजाब अहम है। आप खुद पंजाब से आते हैं। भाजपा के लिए अब तक मुश्किल रहे इस सूबे को लेकर आपकी क्या समझ है? भाजपा के लिए कितनी चुनौती भरा होगा यह सूबा?

तरुण चुघ: पंजाब के मामले में आपका सवाल सही है। वहां हमारी स्थिति क्या है, रोडमैप क्या है? हम वोट मांगेंगे तो लोग हमारी बात क्यों मानेंगे? जैसा कि पहले बता चुका वहां ‘आप’ की पांचों क्रांतियां नाकाम हो चुकी हैं। इसके बाद भी सरकार बेशर्मी से लगातार कर्ज ले रही है। विज्ञापनों में अपने चेहरे चमकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। कौन उतारेगा इस पौने पांच लाख करोड़ का कर्ज। एक ही जमीन पर हम दो प्रांत हैं, पंजाब और हरियाणा। पंजाब में जीएसटी कम हो रही है, हरियाणा में बढ़ रही है। जमीन एक, पानी एक, बरसात एक, सूरज एक…जहां भाजपा की सरकार है उद्योग बढ़ रहे हैं, कृषि क्षेत्र में क्रांति है। हरियाणा में 21 फसलों पर एमएसपी है। वहां मक्का से लेकर सब्जी तक लेती है सरकार। पंजाब में एक भी फसल पर एमएसपी नहीं है। जो दो फसल पर एमएसपी है, वह केंद्र दे रहा है। स्वास्थ्य क्रांति की बात करें तो कैंसर, लिवर और उच्च-रक्तचाप यहां की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इन तीनों के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्रांति के नाम पर क्या किया? हमें समस्या है कैंसर की और आप कह रहे हैं कि सुबह चले जाना सिरदर्द की गोली का पत्ता मिल जाएगा। मरीज हैं कैंसर के और आप दे रहे हैं सिरदर्द की दवा। पंजाब के मोहाली में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मोदी जी लेकर आए। दो पीजीआइ केंद्र। बठिंडा में एम्स नरेंद्र मोदी लेकर आए। होशियारपुर और कपूरथला में मेडिकल कालेज दिए। ये पंजाब में डिस्पेंसरी खोल कर सिरदर्द की दवा देंगे और उसकी फोटो तमिलनाडु में लगाएंगे। शिक्षा क्रांति की बात करें तो आप एक स्कूल का नाम लें जो इन्होंने बनाया। सरकारी स्कूलों में 36 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं। एक हजार से ज्यादा प्राधानाचार्य के पद खाली हैं। पिछले तीन साल से सर्दी में मिलने वाली गर्म कपड़े की वर्दी बच्चों को नहीं मिली। हम सरकार में आएंगे तो यह पहला काम करेंगे…।

आप सत्ता में अकाली दल के साथ आएंगे?

तरुण चुघ: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनेगी।

वहां भाजपा के गठबंधन के बारे में आपका क्या कहना है?

तरुण चुघ: पंजाब में डबल इंजन की हमारी सरकार का पहला काम होगा कृषि में उत्थान लाना। हम कृषि को उद्योगों से जोड़ेंगे। पंजाब के अंदर कपास है नहीं और हम होजरी चलाते हैं। पंजाब के अंदर गर्म माल का उद्योग है, लेकिन यहां न भेड़ है और न ऊन है। हमारे पास लोहे के उद्योग हैं, लेकिन एक किलो लोहा भी हमारी जमीन में नहीं है। यहां खेल उद्योग है पर न हमारे पास रबड़ है और न लकड़ी।

इसके लिए हरियाणा के मुकाबिल पंजाब की स्थानीय स्थिति को जिम्मेदार माना जाता है।

तरुण चुघ: तो यह अंतर सौ किलोमीटर पर हो जाता है? मोहाली में सर्विस सेंटर फेल है लेकिन पंचकूला में पास है? गोविंदगढ़ में फेल है और अंबाला में पास है? आज पंजाब में कितने उद्योग पलायन करके हरियाणा, मध्य प्रदेश के अलावा बिहार तक चले गए हैं। हम उद्योगों को खेती के साथ जोड़ेंगे ताकि हमारे पास कच्चा माल अपना हो। मेरे बुजुर्गों ने काश हरित क्रांति के समय कहा होता कि हम किसी और को एक दाना भी गेहूं नहीं देंगे। हम आटा देंगे। ऐसा कहा होता तो हर खेत में एक आटे का कारखाना लगता। आज पंजाब का गेहूं दुनिया के बाजारों में बिक रहा है लेकिन मेरे किसानों को क्या फायदा हो रहा है? खेती को उद्योग से, फिर वाणिज्य से और फिर सेवा क्षेत्र से जोड़ना है। हम पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार करेंगे।

पंजाब में पर्यटन को लेकर क्या योजना है?

तरुण चुघ: इस धरती को हरमंदर साहब का वरदान मिला है। यह गुरुओं की भूमि है। अमृतसर में गुरु तेगबहादुर का जन्म हुआ था। उन्होंने बोरे में बैठ कर तपस्या की थी। बाबा बकाला, मां सीता का दुर्गयाना मंदिर है। कितने लोगों को पता है कि मां सीता ने यहां तपस्या की है। ‘ओम जय जगदीश हरे’ यहीं लिखा गया है। क्या अभी तक सरकार की कोई योजना है कि कोई पर्यटक यहां आए तो रुक कर घूम सके। यहां अकबर को राजा बनाया गया। यह सूबा इतिहास का स्मारक है।

पंजाब की बात आते ही नशे की बात आती है। नशे के मुद्दे पर आपका क्या कहना है?

तरुण चुघ: नशे के लिए मौजूदा राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। ‘नशे के विरुद्ध युद्ध’ तो पूरा प्रोपेगंडा था। हर तिलिस्म की एक आयु है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं होता है तो वह टूट जाता है। ‘युद्ध, नशे के विरुद्ध’ चलाने वाला व्यक्ति खुद नशे में संलिप्त है। उस पर सदन के अंदर बात होती है।आप बच्चे के सामने चाय पीएंगे तो क्या आपके पास उसे यह कहने का अधिकार होगा कि बेटा ये गलत है? आम आदमी पार्टी की पूरी व्यवस्था ड्रग माफिया से मिली हुई है। नशे लगाने वाली सूई स्थानीय दवाओं की दुकानों में मिलती है। लाइसेंसिग किसके हाथ में है? स्थानीय पुलिस थाना क्या कर रहा है? ये वो पाप है जो बख्शे नहीं जा सकते हैं। नशा इस सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है। इस सरकार का एक बहुत बड़ा ‘तोहफा’ भी है। वह है पंजाब के अंदर रंगदारी। मेरी उम्र 55 साल है लेकिन मैंने कभी नहीं देखा था कि पंजाब में कोई गैंगस्टर होगा जिसे उद्योगपतियों को पैसे पहुंचाने पड़ते हों। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में रंगदारी की समांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है। जेल से गैंगस्टर इंटरव्यू दे रहे थे, उनके लिए स्टूडियो बन गया था। इन्हें गैंगस्टर मुफीद लग रहे थे। आज जब आप कोई गाड़ी खरीद कर घर जा रहे होंगे तो आपके घर पहुंचने से पहले फोन आ जाएगा कि इतने पैसे पहुंचा दो। वो आपका बैंक बैलेंस भी बता देंगे। पंजाब में लोग चाह रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ने के लिए देश या विदेश कहीं भी बाहर चले जाएं। लोगों को लग रहा है कि यहां स्कूलों में ड्रग्स मिल रही है तो फिर हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे। लोगों के पास अपने बच्चों का इलाज करवाने तक के लिए पैसे नहीं हैं।

आम आदमी पार्टी पर खालिस्तानी विचारधारा को समर्थन देने के आरोप भी लगे।

तरुण चुघ: ऐसा आरोप लगाने वालों की अपनी सोच होगी लेकिन मेरा मानना है कि यह सरकार कानून-प्रशासन को संभालने में पूरी तरह नाकाम है। पुलिस स्टेशन पर 21 ग्रेनेड हमले होना, राकेट लांचर से हमला होना…मैं यह नहीं कह रहा कि यह कितना घातक था। मैं कह रहा हूं कि यह चुनौती है। आम आदमी पुलिस के अंदर पत्थर फेंक रहा है तो यह उसकी जुर्रत है। कोई थाने में ग्रेनेड फेंक रहा है तो उसकी जुर्रत की प्रकाष्ठा है। अजनाला के पास जिसे गोली मार दी गई उसका यही कसूर था कि उसने पंजाब पुलिस की खाकी वर्दी डाली थी। जब पुलिस ने अपराधियों से पूछा क्या दुश्मनी थी, गोली क्यों मारी तो कहा गया कि हमें पंद्रह-पंद्रह हजार रुपए मिले कि ऐसी हर वारदात कर वीडियो बनाओ। ऐसे वीडियो पोस्ट भी किए गए थे। यह तो अपराध से आगे की बात है। सरकार लड़ने के बजाय पर्दा डाल रही है। कितने टिफिन बम आए। बीएसएफ की दीवार पर ग्रेनेड से हमला हो रहा है। पंजाब में कानून व्यवस्था को हाशिए पर पहुंचाने का महापाप किया है आम आदमी पार्टी ने।

पिछले दिनों देश में जैसा परिदृश्य दिखा उससे आरोप लगे कि भाजपा सरकार जेन-जी से नहीं जुड़ पा रही है।

तरुण चुघ: प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पर जेन-जी को संबोधित करते हुए एक वीडियो डाला और वह विश्व कीर्तिमान बन गया पहुंच के मामले में। जेन-जी ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए रिकार्ड बना दिया। युवाओं के पास सपने हैं। हमारी सरकार उन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। स्टार्टअप, मुद्रा लोन, नवाचार की बात करें तो भारत के ड्रोन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्रोन हैं। भारत अंतरिक्ष में एक स्टार्टअप के माध्यम से जा रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई अनुसंधान हो रहे हैं।आज हम मांगने वाले नहीं देने वाले देश हैं। दुनिया के सारे देश भारत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। मोदी जी भारत की शक्ति के दूत के रूप में खड़े हैं।

चुनाव में भाजपा की प्रधानमंत्री के चेहरे पर अति निर्भरता दिखती है। चाहे वह बिहार का चुनाव हो, बंगाल का या दक्षिण का। क्या यह पार्टी के भविष्य के लिए सही है?

तरुण चुघ: यह निर्भरता नहीं नेतृत्व की कुशलता है। आप जिसे अति निर्भरता कह रहे हैं, मैं उसे नेतृत्व क्षमता कहूंगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि वह राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता है, जिसके पास नेतृत्व नहीं हो यह भी कहा कि जिस राष्ट्र के पास बहुत सारे नेतृत्व हैं वह भी तरक्की नहीं कर सकता है। विश्व का सबसे बड़ा नेता हमारे पास है।