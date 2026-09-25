ऊर्जा के क्षेत्र में विकास का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि किसी देश के पास कितनी ऊर्जा उपलब्ध है, बल्कि यह भी है कि ऊर्जा कितनी भरोसेमंद, स्वच्छ और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप है। वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सपने के बीच परमाणु ऊर्जा की क्षमता को मौजूदा 8.78 गीगावाट से बढ़ाकर सौ गीगावाट करने का लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम भी है।

आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, उन्नत विनिर्माण और विद्युत परिवहन जैसे क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है। इन्हें अधिक एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति की जरूरत है। सौर और पवन ऊर्जा को भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा का बड़ा स्रोत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इनकी प्रकृति में मौजूद अस्थिरता के बीच परमाणु ऊर्जा चौबीसों घंटे उपलब्ध कम-कार्बन बिजली का आधार बन सकती है। मगर इस लक्ष्य को पाने में चुनौतियां भी कम नहीं है।

फरवरी 2026 में सरकार ने जानकारी दी कि देश में 24 परमाणु बिजली संयंत्र 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता के साथ वाणिज्यिक संचालन में हैं। वर्ष 2024-25 में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 3.1 फीसद रही। ऐसे में वर्ष 2047 तक सौ गीगावाट पर पहुंचने का अर्थ है वर्तमान क्षमता का करीब बारह गुना विस्तार।

यह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के औद्योगिक ढांचे का कायाकल्प होगा। सरकार की इस राह का पहला पड़ाव वर्ष 2031-32 है, जब मौजूदा परियोजनाओं के तहत क्षमता लगभग 22 गीगावाट पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा निगम, यानी एनपीसीआइएल 2047 तक लगभग 54 गीगावाट तक पहुंचने के लिए 32 गीगावाट नई क्षमता जोड़ने की योजना बना रहा है। शेष करीब 46 गीगावाट केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों, निजी क्षेत्र और संयुक्त उपक्रमों से पैदा किए जाने की परिकल्पना है। यानी लक्ष्य का आकार जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा सहयोग का दायरा भी चाहिए।

ऊर्जा के क्षेत्र में देश की उपलब्धियां इस यात्रा को आधार देती हैं। स्वदेशी 700 मेगावाट के ‘प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर’ देश की तकनीकी क्षमता का प्रमाण हैं। ‘फास्ट ब्रीडर’ कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और कलपक्कम के 500 मेगावाट ‘प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर’ ने बीते अप्रैल में काम करना शुरू किया है।

इसके अलावा छोटे माड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) के स्वदेशी डिजाइन पर भी काम चल रहा है। कम से कम ऐसे पांच रिएक्टर को वर्ष 2033 तक विकसित और परिचालित करने का लक्ष्य है। इन उपलब्धियों से पता चलता है कि चुनौती केवल तकनीक खोजने की नहीं, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर संचालित करने की भी है।

यही सवाल सबसे बड़ा है कि क्या भारत रिएक्टरों को समय पर और तय लागत में बना सकता है। परमाणु संयंत्रों में शुरुआती पूंजी बहुत बड़ी होती है और निर्माण लंबा चलता है। एक परियोजना में देरी केवल समय नहीं बढ़ाती, उसकी आर्थिक लागत भी बढ़ाती है। इसलिए मानकीकृत डिजाइन, घरेलू विनिर्माण, मजबूत आपूर्ति शृंखला, प्रशिक्षित मानव संसाधन और कुशल परियोजना प्रबंधन अनिवार्य होंगे।

इस संदर्भ में वर्ष 2025 का एसएचएएनटीआइ कानून महत्त्वपूर्ण मोड़ है। इसने लाइसेंस के अधीन निजी क्षेत्र को परमाणु प्रतिष्ठान और परमाणु ऊर्जा से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी का रास्ता साफ कर दिया है। इससे पूंजी, तकनीक, विनिर्माण और परियोजना प्रबंधन के नए स्रोत खुल सकते हैं। मगर कानून अपने आप में निवेश की गारंटी नहीं है। निजी निवेश तभी आएगा, जब दायित्व, लाइसेंस, नियमन, सुरक्षा और परियोजना से जुड़ी आर्थिक जरूरतों को लेकर नियम स्पष्ट, स्थिर एवं पूर्वानुमेय हों। निजी भागीदारी का अर्थ सुरक्षा मानकों को ढीला करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही को और स्पष्ट करना है।

परमाणु ऊर्जा का दूसरा बड़ा प्रश्न जनता का विश्वास है। कुडनकुलम और जैतापुर के अनुभवों ने दिखाया है कि स्थानीय असहमति को केवल विकास-विरोधी मानसिकता कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। सुरक्षा, पर्यावरण, आपदा-प्रबंधन, मुआवजा, पुनर्वास और स्थानीय रोजगार जैसी चिंताएं वास्तविक हैं।

इसलिए परमाणु परियोजनाओं की सफलता केवल रिएक्टर की तकनीक से तय नहीं होगी, वह उस सामाजिक अनुबंध से भी तय होगी, जो परियोजना और प्रभावित समुदाय के बीच बनता है। पारदर्शी सूचना, समयबद्ध मुआवजा और स्थानीय आर्थिक अवसर भरोसा पैदा कर सकते हैं। सुरक्षा इस पूरे विस्तार की केंद्रीय शर्त होनी चाहिए। तेज निर्माण का मतलब सुरक्षा जांच में कटौती नहीं हो सकता, बल्कि लक्ष्य यह होना चाहिए कि नियामकीय प्रक्रियाएं अधिक स्पष्ट और समयबद्ध हों, विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय बेहतर हो और निर्णय में अनावश्यक प्रशासनिक विलंब न हो।

छोटे माड्यूलर रिएक्टर को लेकर भी उत्साह और यथार्थ के बीच संतुलन जरूरी है। छोटे रिएक्टर पुराने ताप विद्युत संयंत्रों की जगह ऊर्जा-गहन उद्योगों या दूरदराज के क्षेत्रों में उपयोगी हो सकते हैं। मगर उनकी आर्थिक व्यवहार्यता, सुरक्षा और बड़े पैमाने पर तैनाती का अनुभव अभी विकसित होना है। इसलिए उन्हें चमत्कारी समाधान मानने के बजाय परमाणु ऊर्जा के व्यापक कार्यक्रम का एक संभावित हिस्सा समझना बेहतर होगा।

भारत को परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच चुनाव करने की जरूरत भी नहीं है। भविष्य का ऊर्जा तंत्र सौर, पवन, जलविद्युत, भंडारण, मजबूत ग्रिड और परमाणु ऊर्जा के संतुलित मेल से बनेगा। जहां नवीकरणीय ऊर्जा लागत और विस्तार की दृष्टि से अवसर देती है, वहीं परमाणु ऊर्जा स्थिरता और दीर्घकालिक कम-कार्बन आपूर्ति का भरोसा दे सकती है। दोनों के बीच संतुलन ही ऊर्जा संक्रमण को अधिक टिकाऊ बना सकता है।

इस यात्रा में र्इंधन सुरक्षा और ज्ञान-संपदा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिएक्टरों की संख्या बढ़ेगी, तो र्इंधन, भारी उपकरण, परमाणु-ग्रेड सामग्री, रखरखाव और विशेषज्ञ सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। इसलिए आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल रिएक्टर बनाना नहीं, पूरे जीवन-चक्र की क्षमता तैयार करना है।

विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच ऐसा संबंध बनाना होगा, जो इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को तैयार करे। सौ गीगावाट का लक्ष्य आंकड़ों से अधिक संस्थागत क्षमता की परीक्षा है। अगले कुछ वर्षों में यदि भारत निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करता है, लागत नियंत्रित रखता है, घरेलू विनिर्माण बढ़ाता है और निजी पूंजी को भरोसेमंद ढंग से आकर्षित करता है, तो वर्ष 2047 का लक्ष्य विश्वसनीय लगेगा।

मगर परियोजनाएं यदि वर्षों तक लंबित रहती हैं और लागत बढ़ती रही तथा स्थानीय असहमति और नियामकीय उलझनें बढ़ीं, तो लक्ष्य कागज पर बड़ा और जमीन पर छोटा रह जाएगा। परमाणु ऊर्जा के नए युग के लिए नीति में निरंतरता, संस्थाओं में दक्षता, उद्योग में क्षमता, नियमन में विश्वसनीयता और समाज में विश्वास का वातावरण बेहद जरूरी है। वर्ष 2047 तक सौ गीगावाट का लक्ष्य भारत की ऊर्जा जरूरतों का उत्तर जरूर है, लेकिन उससे भी अधिक यह उसकी औद्योगिक परिपक्वता की परीक्षा है। यदि देश इस परीक्षा में सफल हुआ, तो परमाणु ऊर्जा केवल बिजली का स्रोत नहीं रहेगी, वह विकसित भारत की स्थिर, स्वच्छ और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की आधारशिला बन सकती है।