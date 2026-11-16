Health Crisis: किसी बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति और उसके परिजनों के लिए सबसे बड़ी चिंता मरीज का जीवन बचाना होती है। ऐसे समय में दवाओं की कीमत, उनकी वास्तविक लागत और अस्पताल द्वारा वसूले जा रहे मुनाफे का हिसाब लगाना उसकी प्राथमिकता नहीं रह जाता। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर दवा कंपनियों और निजी अस्पतालों के बीच ऐसा कारोबार फल-फूल रहा है, जिसमें मरीज की जेब पर सबसे अधिक बोझ पड़ता है।

दवाओं और चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतों में भारी अंतर का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि अस्पताल मरीजों से दवाओं व चिकित्सा सामग्री पर बहुत अधिक व्यापारिक मुनाफा वसूलते हैं।

सरकार के हलफनामे के मुताबिक, कुछ कैंसररोधी दवाओं पर 170 से 700 फीसद या इससे अधिक तक व्यापारिक मुनाफा वसूला जा रहा है। इसी तरह अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली चिकित्सा सामग्री पर यह मुनाफा 100 से 1,000 फीसद या इससे अधिक तक है। सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि अस्पताल कई बार उन दवाओं और चिकित्सा वस्तुओं को खरीदने में प्राथमिकता देते हैं, जिन पर अधिक मुनाफा मिलता है और जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) ऊंचा होता है।

बाद में मरीज से वही कीमत वसूली जाती है। विडंबना यह है कि देश में सस्ती दवाएं बनाने वाली कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन मरीजों को उन्हीं दवाओं के लिए वास्तविक खरीद लागत से कहीं अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस मनमानी की सबसे बड़ी वजह मरीज और अस्पताल के बीच जानकारी तथा मोलभाव करने की क्षमता का असमान होना है। मरीज को न तो दवाओं की वास्तविक कीमत मालूम होती है और न ही उनके सस्ते विकल्पों की जानकारी।

अस्पताल में भर्ती होने के बाद कई बार उसे परिसर में ही स्थित दुकान से दवाएं और चिकित्सा सामग्री खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बाहर से दवा लाने पर गुणवत्ता या प्रामाणिकता का सवाल उठाया जाता है। गंभीर बीमारी के दौरान मरीज और उसके परिजन अस्पताल से बहस करने का साहस भी नहीं जुटा पाते। उन्हें आशंका रहती है कि कहीं इसका असर इलाज पर न पड़े। ऐसे में वे बिल में दर्ज हर रकम चुपचाप चुकाने को मजबूर होते हैं।

दवाओं की कीमतों का यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में उठने के बाद सरकार पर व्यापक नियमन की व्यवस्था बनाने का दबाव बढ़ा है। अदालत ने दवाओं के खुदरा मूल्य और उन्हें विक्रेताओं को उपलब्ध कराने की कीमत के बीच बड़े अंतर पर सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पूछा कि जब कुछ दवाओं पर व्यापारिक मुनाफा सीमित किया जा सकता है, तो दूसरी जरूरी दवाओं और चिकित्सा सामग्री के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो सकता।

अदालत ने सभी दवाओं पर समान रूप से 16 फीसद मुनाफा निर्धारित करने की संभावना पर भी सरकार से विचार करने को कहा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह संबंधित पक्षों से बातचीत करके उचित हस्तक्षेप की तैयारी कर रही है। हालांकि, सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं पर व्यापारिक मुनाफा 30 फीसद तक सीमित करने की अधिसूचना जारी की है। संशोधित कीमतें नौ नवंबर 2026 से लागू होनी हैं। इससे संबंधित दवाओं की कीमतों में मौजूदा मूल्य संरचना के अनुसार 70 फीसद तक कमी आने की उम्मीद है।

मगर सवाल है कि राहत का दायरा केवल कैंसर की कुछ दवाओं तक ही क्यों सीमित रहे? हृदय रोग, मधुमेह और दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं तथा चिकित्सा सामग्री की कीमतों पर भी प्रभावी निगरानी जरूरी है। दवा कंपनियों और चिकित्सकों के बीच संबंधों को लेकर भी लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। आरोप लगते हैं कि कुछ दवा कंपनियां चिकित्सकों को उपहार, यात्राओं और अन्य सुविधाओं के जरिए अपने ब्रांड की दवाएं लिखने के लिए प्रभावित करती हैं।

इससे महंगी दवाओं को प्राथमिकता मिलने और मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका रहती है। हालांकि, ऐसे आरोपों को बिना जांच के सामान्य प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता, लेकिन इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस समस्या का सामाजिक पक्ष भी बेहद गंभीर है। वर्ष 2020 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया था कि इलाज पर होने वाले खर्च के कारण हर साल लगभग 6.3 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं।

यह उस समय का आंकड़ा है, लेकिन इससे स्वास्थ्य खर्च और आर्थिक बदहाली के बीच संबंध का अंदाजा लगाया जा सकता है। मरीज के इलाज के लिए परिवार अपनी जीवन भर की बचत खर्च कर देते हैं। कई बार घर, खेत और जेवर तक गिरवी रखने या बेचने पड़ते हैं। बीमारी से उबरने के बाद भी कर्ज का बोझ लंबे समय तक परिवार का पीछा करता है। इससे निपटने के लिए एक प्रभावी उपाय मेडिकल बिल आडिट की व्यवस्था हो सकती है।

मरीजों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपने अस्पताल के बिल की विशेषज्ञों से जांच करा सकें। यदि किसी दवा या चिकित्सा सामग्री के मूल्य में अनुचित अंतर पाया जाए, तो संबंधित अस्पताल से जवाब मांगा जाए और अतिरिक्त वसूली की स्थिति में मरीज को रकम लौटाई जाए। आज जब अस्पतालों में जांच रिपोर्ट, चिकित्सकीय परामर्श और मरीजों का पूरा विवरण आनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, तो बिलों को भी इसी तरह डिजिटल रूप में तैयार करना मुश्किल नहीं होना चाहिए।

सरकार एक ऐसा साझा आनलाइन पोर्टल बना सकती है, जिस पर अस्पतालों के प्रत्येक मरीज का बिल, दवाओं, जांच और चिकित्सा सामग्री का पूरा विवरण स्वत: दर्ज हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से इन बिलों की जांच की जा सकती है। जहां दवाओं की खरीद कीमत और मरीज से वसूली गई रकम में असामान्य अंतर दिखाई दे, वहां संबंधित अस्पताल की जांच हो। इस व्यवस्था में मरीज की निजता और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकारी एजंसियां आकस्मिक जांच के जरिए यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि अस्पतालों में मनमानी वसूली न हो।

यह सही है कि निजी अस्पतालों को बेहतर सुविधाओं, प्रशिक्षित कर्मचारियों, दवाओं के भंडारण और आपूर्ति पर खर्च करना पड़ता है। मगर इन खर्चों की आड़ में मनमाने मुनाफे को उचित नहीं ठहराया जा सकता। सरकार को ऐसा संतुलित नियमन बनाना होगा, जिससे अस्पतालों की सेवाएं और दवाओं की उपलब्धता प्रभावित हुए बिना मरीजों को राहत मिले। इसके लिए दवा निर्माता कंपनियों, अस्पतालों, चिकित्सकों और मरीज संगठनों से विचार-विमर्श जरूरी है।

सर्वोच्च न्यायालय में उठा यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था की उन खामियों को सामने लाता है, जिनकी कीमत मरीज लंबे समय से चुका रहे हैं। चिकित्सा सेवा का उद्देश्य बीमार व्यक्ति को राहत देना है, उसकी विवशता को कमाई का जरिया बनाना नहीं। यदि मरीज को अपनी दवा की कीमत जानने, बिल की जांच कराने और अनुचित वसूली को चुनौती देने का अधिकार मिल जाए, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की दिशा में बड़ी पहल हो सकती है।

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