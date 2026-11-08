छद्म अभ्यास। छद्म संसद, छद्म नाटक, छद्म नेता और छद्म महाभियोग! मुद्दा वही, ‘एसआइआर’ रोकी जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त हटाए जाएं। इसके लिए विपक्षी दलों की रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली हुई। बीस दलों के नेताओं की भाषा अलग थी, मगर मांग एक ही। लोकतंत्र बचाने का रास्ता मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने से होकर जाता है, मंच से यही संदेश दिया गया।

मुख्य विपक्षी नेता बोले, अन्य दलों के नेता भी बोले। किसी ने सरकारों को ‘चोरी की सरकार’ कहा, किसी ने मैदान को हल्दीघाटी बता दिया। सबसे बड़े विपक्षी नेता ने चेतावनी दी कि मुख्य चुनाव आयुक्त हटेंगे भी और जेल भी जाएंगे। उनके मुताबिक, उनके बिना न प्रधानमंत्री बनते, न गृह मंत्री। फिर रूपक आया कि यह ‘शिव की बारात’ है, यह ‘तांडव’ है। चेतावनी और तीखी हुई, आज मुख्य चुनाव आयुक्त, फिर आपका नंबर, कार्रवाई होगी। लोकतंत्र की आत्मा पर हमले की बात भी हुई।

सत्ता पक्ष ने जवाब दिया कि दस लाख लोगों का दावा था, मगर मैदान में उतनी भीड़ नहीं दिखी, रैली नाकाम रही। इसे शिव की बारात नहीं, अराजकता की धमा-चौकड़ी बताया गया। व्यापारियों के नुकसान और दिवाली खराब होने का आरोप लगा। यह भी कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त कहीं नहीं जाने वाले। फिर सवाल उठा, कितनी कुर्सियां खाली थीं, कितने लोग आए?

रैली के बाद सवाल की परंपरा है, ‘कितने आदमी थे?’ आयोजक लाखों बताते हैं, विरोधी संख्या घटाते हैं। मैदान की क्षमता पर बहस छिड़ती है। फिर चैनलों पर इडली का हिसाब, पांच लाख इडलियां बनवाईं, आए पच्चीस-तीस हजार, बाकी इडलियों का क्या हुआ? लोकतंत्र की बहस नाश्ते की गिनती में बदल जाती है।

इसी शोर में खबर आई कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी है। मगर रैली और चैनलों की बहस के बीच इसे अपेक्षित जगह नहीं मिली। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल जरूरी हैं, लेकिन शिक्षा, न्याय और नागरिक अधिकारों से जुड़े फैसले भी कम जरूरी नहीं।

फिर आस्था के नाम पर बयानबाजी शुरू हुई। एक बाबा ने कृष्ण और राम की तुलना करते हुए कृष्ण को टेढ़ा और राम को सीधा बता दिया। दूसरे ने इसे भगवान को बांटने की कोशिश कहा। एक विपक्षी नेता ने टिप्पणी की कि ऐसी बात कहीं और कही जाती तो लोग वक्ता को दौड़ा लेते। फिर पोस्टर में मुरली बजाते कृष्ण के साथ लिखा दिखा कि 2027 में श्रीकृष्ण आ रहे हैं। सत्ता पक्ष ने जवाब दिया कि जो राम को लाए, वही कृष्ण को भी लाएंगे।

राम और कृष्ण के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, लेकिन चुनावी भाषा उन्हें भी आमने-सामने खड़ा करने लगती है। आस्था के नाम पर श्रेय लेने की होड़ में भक्तिभाव पीछे और चुनावी हिसाब आगे दिखता है। सवाल यह है कि धार्मिक आस्था को राजनीतिक विज्ञापन की सामग्री क्यों बनाया जाए?

मंदिरों में पुजारियों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार संबंधी टिप्पणी ने विवाद खड़ा किया। विरोध हुआ कि इससे सभी पुजारियों को कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। वक्ता की सफाई आई कि आशय ब्राह्मणवादी व्यवस्था के संदर्भ में महिलाओं की सुरक्षा पर बात करना था।

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को झटके की खबरों के बाद यहां भी भविष्यवाणियां शुरू हुईं। किसी ने कहा, ‘पोटस’ गया तो ‘लोटस’ भी जाएगा। जवाब आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जा सकते हैं, मगर यहां कमल नहीं जाने वाला। विदेशी चुनाव भी घरेलू तीर चलाने का अवसर बन गया।

फिर प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती दी गई। दावा था कि पांच मिनट में साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री को ट्रंप चलाते हैं, सरकार एक साल में गिर जाएगी। गृह मंत्री ने जवाब दिया कि एसआइआर पर बहस के लिए सरकार तैयार है और संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। चुनौती के जवाब में प्रति-चुनौती। विषय मतदाता सूची था, मगर भाषा में आरोप और भविष्यवाणियां ज्यादा थीं।

फिर झारखंड सरकार के एक मंत्री का कथित बयान आया कि चालीस लाख लोग एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं और हालात बांग्लादेश तथा नेपाल से बदतर हो सकते हैं, सेना भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसे खुली धमकी बताकर सवाल उठे। जनप्रतिनिधि की भाषा में हिंसा या अराजकता का संकेत हो, तो जांच होनी चाहिए।

इस पूरे दृश्य में चुनौती, चेतावनी, जवाबी चुनौती और चुटकी है। संसद से सड़क तक, मंदिर से मैदान तक और देश से विदेश तक। हर घटना अगले बयान का ईंधन बनती है। मुद्दे पीछे छूटते हैं, वाक्य सुर्खियां बन जाते हैं। लोकतंत्र में असहमति और आलोचना जरूरी हैं। मगर धमकी, अपमान और अप्रमाणित आरोप बहस का विकल्प नहीं। सवाल यह नहीं कि किसकी रैली में कितने लोग थे। असली सवाल है कि इस शोर में नागरिकों के असल सवाल कहां हैं?