उधर बम गिर रहे हैं, इधर ‘गाल’ बज रहे हैं। उधर बच्चे मर रहे हैं और हम कोरी हमदर्दी में मरे जा रहे हैं। वे गोलियां बरसा रहे हैं और हमारे कुछ नेता ‘गाल’ बजा रहे हैं। एक एंकर दो दिन से अपने चैनल पर चिंतामग्न है कि हे प्रभु यह ‘युद्ध है कि ‘महायुद्ध’? ‘छोटा युद्ध’ है कि ‘विश्वयुद्ध-3’? एंकर समझाता है कि ‘विश्वयुद्ध’ लंबा चलता है, जिसमें सब शामिल होते हैं, लेकिन जिसे कोई नहीं जीतता। चालीस मिनट की यह चिंता तीन बड़े कारपोरेट द्वारा प्रायोजित है। हम हो रहे युद्ध की विभीषिका को भूल कर बाल की खाल निकालने लग जाते हैं कि यह ‘विश्वयुद्ध 3’ है कि नहीं। एक ‘साम्राज्यवादी हमले’ को ‘महायुद्ध’ या ‘विश्वयुद्ध’ बना कर हमारे सामने पेश किया जा रहा है।

एक ‘युद्ध चिंतक’ कहता है कि यह विश्वयुद्ध तो नहीं, लेकिन ‘विश्वयुद्ध जैसा’ जरूर लगता है। दूसरा कहता है कि यह ‘विश्वयुद्ध’ तो पिछले बीस बरस से चल रहा है। एक चर्चा में भारतीय मूल के अमेरिकी विशेषज्ञ कह उठते हैं कि यह युद्ध मध्यकालीन ‘क्रूसेड’ बरक्स ‘जिहाद’ का नया संस्करण है, यह ‘ईसाई’ बरक्स ‘इस्लाम’ के वर्चस्व की लड़ाई है। बीच में टोक कर एंकर इसे ‘भू-राजनीतिक वर्चस्व’ की लड़ाई बताने लगता है।

एक एंकर ईरानी प्रवक्ता से पूछ रही है कि भारत ने आज ही खामेनेई की हत्या पर शोक व्यक्त किया है। आप भारत से क्या चाहते हैं? वह कहता है, भारत और ईरान के तीन हजार साल पुराने संबंध हैं। भारत को हत्यारों और साम्राज्यवादियों का साथ नहीं देना चाहिए। यानी मान लिया कि भारत उसके दुश्मन के साथ है।

एक चर्चक इसका तुरंत खंडन करता है कि भारत की विदेश नीति अपने देश के हित से तय होती है… बताइए ईरान ने हमारा साथ कब दिया, जो हम दें। ईरान जब भी बोला, पाकिस्तान के पक्ष में बोला। 370 से लेकर पहलगाम तक ईरान पाक के पक्ष में रहा। भारत की विदेश नीति किसी के चलाए नहीं चलती। वह अपने हितों को केंद्र में रख कर चलती है। भारत के करीब एक करोड़ नागरिक खाड़ी देशों में फंसे हैं। हम उनकी जान बचाएं या मरने दें? इसी बीच अमेरिका की पनडुब्बी ईरान के एक जहाज को टारपीडो मार कर नष्ट कर देती है, तो विपक्ष चढ़ बैठता है कि युद्ध तो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और हमारा नेतृत्व चुप है। एक विपक्षी प्रवक्ता कहता है कि यह ‘राष्ट्र विरोधी’ रवैया है।

पहले अमेरिका ने बोला- हफ्ते भर चलेगा युद्ध, अब बोल रहे 30-40 दिन

एक बहस यह भी चलने लगी है कि यह युद्ध कब तक चलेगा? शुरू में अमेरिका ने कहा कि चार-छह दिन में हम ईरान को घुटनों पर ला देंगे। वहां ‘सत्ता परिवर्तन’ कर देंगे, लेकिन जब ईरान अड़ गया, तो कहने लगे कि यह तीस-चालीस दिन तक चल सकता है और अब कहा जा रहा है कि सौ दिन लग सकते हैं। अंकल सैम कहिन कि हमने सोचा था कि मामला जल्द निपट जाएगा, लेकिन लगता है ईरान और मार खाना चाहता है। हमारे पास बहुत गोला-बारूद है। अब जब तक ईरान पूरी तरह समर्पण नहीं कर देता, तब तक युद्ध चलेगा…।

ईरानी प्रवक्ता तुरंत जवाब देते हैं कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब खामेनेई की जगह ईरान ने अपना सर्वोच्च नेता चुन लिया, तो अमेरिका ने कहा कि हम किसी लीडर को नहीं मानते। हमें तो ईरान में अपना बंदा चाहिए। ऐसे ताल ठोंकू वातावरण में युद्ध लंबा खिंचने से होने वाले परिणामों की चिंता की जाने लगती है कि अगर ऐसा हुआ, तो सब लपेटे में आएंगे। ईरान ने ‘होर्मुज जलमार्ग’ बंद कर दिया है। भारत के सैकड़ों तेल टैंकर फंसे हैं। तेल आपूर्ति का क्या होगा?

इस पर भारत का जवाब आता है कि देश के पास अभी चार से छह हफ्ते तक का तेल और गैस भंडार है। आगे के लिए वह तेल और गैस की ‘वैकल्पिक शृंखला’ खोज रहा है जो कि उपलब्ध है। इतने में अमेरिका कह देता है कि एक महीने तक भारत रूस से तेल खरीद सकता है। भारत की बल्ले-बल्ले होने लगती है। इस तरह अमेरिका ‘डाल डाल’, तो ईरान ‘पात पात’। अमेरिका-इजराइल मिल कर ईरान को मारें, तो ईरान इजराइल और अमेरिका के खाड़ी दोस्तों को मारे।

इस युद्ध ने शंकराचार्य की कहानी से लेकर कई सारी कहानियों को किनारे कर दिया कि अचानक बिहार के सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा की सदस्यता के लिए फार्म भरने की कहानी ने चैनल चर्चाओं को बिहार की राजनीति की ओर मोड़ दिया। और तुरंत हाय नीतीश कि वाह नीतीश कि आह नीतीश होने लगा। रोने-बिलखने का शो देते कई कार्यकर्ता मानो गाने लगे कि ‘जब तुम ही चले परदेस, लगा कर ठेस, ओ प्रीतम प्यारा, दुनिया में कौन हमारा!’

कार्यकर्ताओं का विरह और विपक्ष की वही ‘हाय हाय’ कि यह तो पहले से ही तय था कि बिहार में भी महाराष्ट्र माडल लागू होगा। एक विपक्षी नेता कहिन कि ये नीतीश को ‘मादुरो’ की तरह उठा ले जाना है, ‘अपहरण’ करना है। सत्ता प्रवक्ता कहिन कि नीतीश पर किसी का कोई दबाव नहीं। वे सब कुछ स्वेच्छा से कर रहे हैं। फिर सवाल हुआ कि नीतीश के बाद कौन? और जवाब आया कि सब कुछ ‘विश्वगुरु’ के हाथ जो ‘राई को पर्वत करें, पर्वत राई माहिं’।

घटनाओं, प्रतिक्रियाओं और संवाद की प्रकृति के आधार पर हम किसी समाज की सामूहिक मानसिक उन्नति या अवनति का अनुमान लगा सकते हैं। प्रत्येक समाज के लिए ऐसी परीक्षा की घड़ी एक समयांतर पर आती रहती है। ऐसा ही एक अवसर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। संघ 1925 में शून्य से शुरू होकर आज शतक तक पहुंचा है। सिर्फ संघ की आयु अपने आप में महत्त्वपूर्ण नहीं है। यह वैचारिक लड़ाई का एक अपवादस्वरूप उदाहरण है। भारत की जिस परिभाषा को लेकर इसकी शुरुआत हुई, वह उस समकालीन परिभाषा का प्रतिकार था, जिसके पास सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप से सुविख्यात विचारक थे। इतना ही नहीं, वह वैचारिक धारा दुनिया की मुख्यधारा की सोच से जुड़ी थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक