किसी भी धार्मिक कथा या सत्संग के आरंभ में संकटमोचन हनुमानजी को आमंत्रित किया जाता है ताकि वे कथा में विघ्न-बाधाओं को दूर करें। लेकिन राजनीतिक आत्मकथाओं की यही सफलता है कि उसमें ढेर सारी विघ्न-बाधाएं पड़ें। तारीफ हो या आलोचना हो, मगर बात सिर्फ उसी की हो। सोनिया गांधी की आत्मकथा को जिस तरह दोनों पक्ष पढ़ रहे हैं उसे देख कर लग रहा कि इसकी गूंज लंबे समय तक रहेगी। किसी राजनीतिक शख्सियत के लिए आत्मकथा ब्रह्मास्त्र की तरह होती है।

सोनिया गांधी के बारे में आज तक इस देश में जितनी बाह्य-कथाएं कही गईं उस पर उनका अपना लिखा भारी पड़ गया। आज कोई इसे जिस भी रुख से पढ़ेगा वह सोनिया गांधी को ही जानेगा। राजनीति में आत्मकथा लिखना एक बड़ा जोखिम लेना होता है। सोनिया गांधी के इस राजनीतिक जोखिम के मायने को समझने की कोशिश करता बेबाक बोल।

कलम से कहानी लिखना जितना आसान है, अपना सच लिखना उतना ही मुश्किल। इस कोशिश में खुद के हाथ कट भी सकते हैं। खास कर तब जब वह शख्सियत एक राजनीतिक हो। कथा की पहली विशेषता कल्पना होती है। लेकिन कथा के साथ जब आत्म जुड़ जाता है तब वहां कल्पना की गुंजाइश खत्म हो जाती है। आत्मकथा लेखक और पाठक के बीच विश्वास का अनुबंध होता है। आत्मकथा में लेखक और जीवन का नायक एक ही व्यक्ति होता है। पाठक यही उम्मीद करता है कि लेखक अपने जीवन का सत्य अपनी स्मृतियों के आधार पर बता रहा है। और आप एक राजनीतिक हैं तो आपके साथ सार्वजनिक स्मृतियां भी जुड़ जाती हैं।

राजनीति में राजनेता शक्ति का प्रतीक होता है। आत्मकथा में उसे अपनी कमजोरियों के बारे में भी बात करनी होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक हस्तियां अपनी बीमारी को सार्वजनिक करने से बचती रही हैं। नेता लोगों तक यह संदेश नहीं जाने देना चाहते हैं कि वे कमजोर हैं, मर सकते हैं। ऐसा संदेश जाते ही लोग उनका विकल्प खोजने लगते हैं। सोनिया गांधी को लेकर सार्वजनिक स्मृति रही है कि वे बीमार पड़ीं और विदेश में उनका इलाज हुआ। आत्मकथा में ही आधिकारिक रूप से खुलासा हुआ कि वे दो बार कैंसर जैसी बीमारी से लड़ चुकी हैं। अपने एक बच्चे को खोने का दर्द भी साझा किया।

अपनी कमजोरियों को दर्ज करने वाले राजनेता दुनिया भर में चुनिंदा रहे हैं। इन चुनिंदा आत्मकथाओं में एक हमारे देश की थाती है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा ‘सत्य के प्रयोग’ में अपनी कमजोरियों, गलतियों, नैतिक दुविधाओं और सत्य की खोज को सामने रखा। गांधी अपने जीवन की ऐसी घटनाएं लिखते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति आईने के सामने खड़े होकर भी नहीं दुहराना चाहेगा। पिता की मृत्यु के समय अपनी पत्नी के पास चले जाना, चोरी, धूम्रपान, मांसाहार गांधी ने सबकी स्वीकारोक्ति की है। इन्हीं स्वीकारोक्तियों के कारण आज के दौर मेंउन पर वैचारिक हमले बढ़ चुके हैं।

आत्मकथा के जरिए ही गांधी को महात्मा साबित किया जा सकता है तो इसी का सहारा लेकर उन पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसी तरह सोनिया गांधी की किताब पर कांग्रेस समर्थक से ज्यादा वैसे पत्रकार चर्चा करते नजर आ रहे हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को लेकर ‘असत्य के प्रयोग’ की प्रयोगशाला ही खोल रखी थी।

सोनिया गांधी के बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है कि अब उनके लिखे को पढ़ना दोनों पक्षों की मजबूरी हो गई है। भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी जितनी बाह्य-कथाओं से जूझी हैं उसे भी उनके राजनीतिक संघर्ष के खाते में ही रखना होगा। आस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड की आत्मकथा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस तरह उन्हें लैंगिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा था। बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा इस बात की गवाह है कि राजनीतिक उत्तराधिकार मिलने के बावजूद पुरुषों के प्रभुत्व वाले राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ा

मार्गरेट थैचर की आत्मकथा किसी पुरुष राष्ट्रप्रमुख से बिल्कुल अलग है। सोनिया गांधी जब लिखेंगी तो उन्हें अपनी सास, अपनी देवरानी के विषय में भी लिखना होगा। उनका निजी रिश्ता पूरे देश के लिए एक राजनीतिक रिश्ता है। सोनिया गांधी की कथा के मूल में ‘प्रेम’ है जिसे विदेशी ‘मूल’ का होने के कारण एक राजनीतिक घृणा में तब्दील करने की कोशिश की गई।

हर आत्मकथा की तरह सोनिया गांधी की आत्मकथा को भी संपूर्णता में नहीं लिया जाएगा। हर कोई उसे चुनिंदा तरीके से पढ़ेगा। हर कोई इसमें अपना राजनीतिक हित खोजेगा। सोनिया गांधी आज उस परिवार की मुखिया हैं जिसका राजनीतिक इतिहास भारत की आजादी के पहले से शुरू होता है। यह परिवार भारत की राजनीति के केंद्र में रहा है। चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, कांग्रेस की शक्ति बढ़े या घटे, राजनीति के केंद्र में यही परिवार रहता है। कांग्रेस जब शक्ति के स्तर पर शून्य में तब्दील हुई तब भी नजर इसी परिवार पर रही। शून्य की स्थिति में भी सत्तारूढ़ दल के सभी हमले इसी परिवार पर होते रहे।

प्रेम, परिवार, संतति, उत्तराधिकार से इतर सोनिया गांधी की मौजूदा पहचान एक राजनेता की है। जाहिर सी बात है कि किताब में उनकी ‘राजनीति’ का सबसे ज्यादा विश्लेषण होगा। किताब में वे लिखती भी हैं कि केंद्रीय सत्ता की जमीन हिल चुकी है। सोनिया गांधी ने इस किताब में सारे राजनीतिक जोखिम उठा लिए हैं।

इससे पहले कई राजनीतिकों की किताबें आईं और तात्कालिक चर्चा के बाद सरकारी पुस्तकालयों का हिस्सा बन गईं। मनमोहन सिंह को लेकर जो कथा लिखी गई थी लगता है वह खुद किसी ‘हादसे’ का शिकार होकर भुला दी गई। कई राजनीतिक कथाएं घर का भेदी के तौर पर लिखी गई हैं। लेकिन सोनिया गांधी घर की मुखिया हैं और खुद मुखर हुई हैं। उनके उठाए जोखिमों से लग रहा है कि यह किताब बार-बार संसद से लेकर सड़क तक उद्धृत की जाती रहेगी।

कोई इसी किताब का हवाला देकर आरोप लगाएगा कि मनमोहन सिंह का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हवाले था। यह एक ऐसी महिला की आत्मकथा है जिसकी गूंज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सुनी जाएगी। इसके एक-एक शब्द पर चर्चा होगी।

शुरुआती रुझानों से लग रहा है कि सोनिया गांधी की आत्मकथा देश की राजनीति को एक अलग मोड़ दे सकती है।

आज हर कोई इस किताब का पाठक बनना चाहता है। हालांकि कोई राजनीतिक अपनी आत्मकथा पैसों के लिए या पाठकों तक पहुंचने के लिए नहीं लिखता है। वह आत्मकथा में अपनी राजनीति दर्ज करता है। राजनीति के मैदान में आत्मकथा ब्रह्मास्त्र की तरह होती है। तूणीर के सारे बाण खत्म हो जाने के बाद इसे चलाया जाता है। यह ऐसा बाण है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यह किसी न किसी को घायल करेगा ही। कोई अन्य घायल नहीं होगा तो उसके लिए आपको खुद का शरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा।

गांधी परिवार एक राजनीतिक परिवार है। आज सोनिया गांधी जिस दौर से गुजर रही हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उनके परिवार को वो राजनीतिक जमीन वापस पानी है जो वे खो चुके हैं। किसी भी राजनीतिक के लिए यह बड़ा जोखिम है कि वह अपने जीवन के सक्रिय समय में आत्मकथा ले आए। सोनिया गांधी ने यह जोखिम लिया है तो उनका कोई राजनीतिक लक्ष्य भी होगा। उनकी आत्मकथा जितनी इधर पढ़ी जा रही है, उतनी ही उधर भी पढ़ी जा रही है। राजनीति में सबसे अहम है आपका पढ़ा जाना।

सोनिया गांधी ने इस देश को अपनी आत्मकथा पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। जिस रुख से भी पढ़ेंगे सोनिया को ही जानेंगे। इसकी सफलता का पैमाना बिक्री के आंकड़े नहीं होंगे। किताब इस आधार पर परखी जाएगी कि कांग्रेस ने राजनीतिक शक्ति हासिल की या और गंवा दी।

भारतीय राजनीति में चुनाव में गड़बड़ी का आरोप कुछ नया नहीं है। इन आरोपों को हार की हताशा मान कर सभी पक्ष आगे बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अगर प्रतिपक्ष वहीं खड़ा रह कर सवालों पर अड़ा है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा पहली ही नजर में चौंका देने वाले ‘सबूतों’ को लेकर चुनाव आयोग का पहला जवाब-‘हलफनामा दीजिए’ भी चौंका गया। महाराष्ट्र के बाद चुनाव आयोग ने बिहार में जब मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का दोहरा काम शुरू किया तो उसकी विश्वसनीयता पर दोहरे सवाल भी उठेंगे। पढ़िए पूरी खबर…