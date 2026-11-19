मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाता है, लेकिन कई बार कमाई बढ़ने के साथ जरूरतों से ज्यादा इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। ये इच्छाएं भी हमेशा अपनी जरूरतों से पैदा नहीं होतीं, बल्कि अक्सर देखा-देखी में पैदा होने लगती हैं। ऐसे में जो चीज कल तक पर्याप्त लग रही थी, वह आज कम लगने लगती है। तब सवाल यह नहीं रह जाता कि हमारे पास जो है वह जरूरत पूरी करने के लिए काफी है या नहीं, बल्कि यह हो जाता है कि दूसरे के मुकाबले हमारे पास कितना है।

शादी-ब्याह में इस सोच का असर सबसे अधिक दिखाई देता है। विवाह खुशियों का अवसर है, लेकिन कई बार इसकी तैयारियों में खुशी से ज्यादा इस बात की चिंता रहती है कि आयोजन दूसरों से कम न हो। सजावट, भोजन, कपड़े और मेहमानों की व्यवस्था में खर्च बढ़ता जाता है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हैं, लेकिन परेशानी तब होती है, जब सीमित आमदनी वाला परिवार भी अपनी हैसियत से बाहर जाकर आयोजन करता है। उसे डर रहता है कि कम खर्च किया तो लोग क्या कहेंगे। इस डर में लिया गया कर्ज विवाह के बाद भी परिवार का पीछा नहीं छोड़ता। जिस अवसर को यादगार बनाने के लिए खर्च किया गया, वही आगे चलकर चिंता का कारण बन जाता है।

दिखावे का यह दबाव केवल विवाह तक सीमित नहीं है। घर बनवाने, वाहन खरीदने, बच्चों के जन्मदिन मनाने और त्योहारों पर भी दूसरों की बराबरी करने में दिखाई देता है। कई बार घर में काम आने वाली चीजें पर्याप्त होती हैं, लेकिन बाजार में नया सामान देखकर पुराना बेकार लगने लगता है। किसी के पास नया फोन है, तो अपना फोन बदलने का मन होता है, किसी ने घर की सजावट बदल दी, तो अपने घर में कमी दिखाई देने लगती है। जरूरत अपनी जगह रहती है, लेकिन दूसरे का खर्च हमारी इच्छा का कारण बन जाता है। धीरे-धीरे व्यक्ति यह तय करना भी भूल जाता है कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। वह बस दूसरों की नकल में लगा रह जाता है।

सोशल मीडिया ने इस तुलना को और आसान बना दिया है। दिनभर लोगों के नए घर, महंगी खरीदारी, यात्राएं और समारोह देखते हुए यह लगने लगता है कि दूसरों का जीवन हमसे अधिक अच्छा है। मगर तस्वीरों में किसी की पूरी जिंदगी दिखाई नहीं देती। उसके खर्च, कर्ज, परेशानियां और जिम्मेदारियां सामने नहीं आतीं। हम दूसरों के जीवन का चमकदार हिस्सा देखते हैं और उसकी तुलना अपने रोजमर्रा के जीवन से करने लगते हैं। इससे असंतोष बढ़ता है। जो सुविधाएं पहले खुशी देती थीं, वे कम लगने लगती हैं। दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन उनकी नकल करने के लिए अपनी परिस्थितियों को भुला देना समझदारी नहीं है।

बाजार भी इसी मनोवृत्ति का लाभ उठाता है। प्रचार में कई बार वस्तुओं को जरूरत से ज्यादा प्रतिष्ठा से जोड़कर दिखाया जाता है। महंगा फोन, खास ब्रांड के कपड़े या बड़ी गाड़ी रखने को सफलता का संकेत बना दिया जाता है। आसान किस्तों पर सामान मिलने से खरीदारी करना सरल हुआ है, लेकिन इससे अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना भी आसान हो गया है। व्यक्ति आज की इच्छा पूरी करने के लिए भविष्य की कमाई का एक हिस्सा पहले ही खर्च कर देता है। एक-दो किस्तें शुरू में छोटी लगती हैं, लेकिन कई किस्तें मिलकर महीने के बजट पर बोझ बन जाती हैं। फिर बच्चों की पढ़ाई, इलाज और दूसरी अत्यंत जरूरी कार्यों के लिए पैसे तक जुटाना मुश्किल हो जाता है। इसका असर केवल आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ता, बल्कि परिवार के भीतर भी तनाव पैदा करता है।

कई बार लोग बाहर अपनी संपन्नता दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि घर में जरूरी खर्चों को लेकर चिंता बनी रहती है। अपनी परेशानी दूसरों को बताने में भी संकोच होता है, क्योंकि कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा कम न हो जाए। सवाल यह है कि जिस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, वह आखिर किस काम की है, यदि उसके कारण परिवार का सुकून ही छिन जाए? दूसरों के सामने अच्छा दिखने की कोशिश में अपने घर की शांति खो देना किसी भी तरह लाभ का सौदा नहीं है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपनी कमाई से सुविधाएं न जुटाए या खुशियों पर खर्च न करे। अपनी पसंद की वस्तु खरीदना और परिवार के साथ अच्छा समय बिताना जीवन का हिस्सा है, लेकिन इस फर्क को समझना भी जरूरी है कि खर्च अपनी जरूरत और इच्छा से हो रहा है या दूसरों की बराबरी करने के लिए। जब समाज किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके खर्च से तय करने लगता है, तब दिखावे का दबाव और बढ़ता है। इसलिए जरूरी है कि लोगों को उनके व्यवहार और जिम्मेदारियों से परखा जाए, न कि उनकी वस्तुओं और आयोजनों से।

मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होतीं। एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी पैदा होने लगती है, लेकिन हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं है। दूसरों के पास क्या है, इस पर लगातार नजर रखने से अपनी जरूरतों का सही आकलन करना कठिन हो जाता है। अपनी कमाई का हिसाब रखते हुए वर्तमान की जरूरतें पूरी करना और भविष्य के लिए बचत करना भी उतना ही जरूरी है। जीवन में परेशानी केवल साधनों की कमी से नहीं बढ़ती, कई बार दूसरों के साधनों से अपनी तुलना करने पर भी बढ़ती है। अपनी जरूरतों और दिखावे के बीच अंतर समझ लिया जाए, तो खर्च पर ही नहीं, जीवन पर भी अपना नियंत्रण बना रह सकता है।