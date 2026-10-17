कभी घर में कोई खुशी आती थी, तो सबसे पहले घर के भीतर के लोग उसे जीते थे। मिठाई बंटती थी, पड़ोसी बुलाए जाते थे, रिश्तेदारों को खबर दी जाती थी और कई बार खुशी की सबसे बड़ी निशानी यही होती थी कि देर तक घर में हंसी सुनाई देती थी। अब खुशी आती है, तो उसके साथ एक दूसरा सवाल भी आता है- इसे कितने लोगों को दिखाया जाए? जन्मदिन का केक काटने से पहले कैमरा तैयार होता है, यात्रा शुरू होने से पहले तस्वीर खिंचती है और भोजन का स्वाद लेने से पहले उसकी तस्वीर दुनिया तक पहुंच जाती है।

इस बदलाव के पीछे आदमी की वह मनोवैज्ञानिक जरूरत भी काम करती है, जिसमें वह चाहता है कि उसकी खुशी को दूसरे देखें, पहचानें और स्वीकार करें। पहले किसी उपलब्धि पर परिवार की आंखों में चमक काफी होती थी, अब कई बार लाइक, टिप्पणी और बधाइयों की संख्या भी खुशी का हिस्सा बन जाती है। खुशी का निजी अनुभव धीरे-धीरे सार्वजनिक प्रदर्शन में बदल रहा है। सोशल मीडिया ने इस बदलाव को बहुत आसान बना दिया है। मोबाइल का कैमरा सामने आया और निजी जीवन का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक हो गया।

किस शहर में गए, क्या खाया, किससे मिले, क्या खरीदा, किस अवसर पर क्या पहना- जीवन की छोटी-बड़ी घटनाएं अब तस्वीरों और वीडियो के रूप में दर्ज होने लगी हैं। इसमें कोई बुराई नहीं कि आदमी अपनी यादें संभालकर रखे या अपने प्रियजनों के साथ साझा करे। समस्या तब शुरू होती है, जब अनुभव से ज्यादा महत्त्व उसके प्रदर्शन को मिलने लगे।

कई बार किसी पर्यटन स्थल पर पहुंचने वाला परिवार कुछ देर प्रकृति को देखने के बजाय तस्वीरों के लिए सही जगह तलाशता रहता है। बच्चे झील, पहाड़ या समुद्र को देखने से पहले कैमरे की ओर देखते हैं। भोजन सामने आता है, तो पहला निवाला लेने से पहले उसकी तस्वीर खींची जाती है। समारोह में लोग बातचीत से अधिक इस चिंता में दिखाई देते हैं कि कौन-सा दृश्य कैमरे में अच्छा आएगा। धीरे-धीरे अनुभव का एक हिस्सा कैमरे के लिए अभिनय करने लगता है।

इसका असर खुशी की प्रकृति पर भी पड़ता है। जब किसी अनुभव को लगातार इस नजर से देखा जाता है कि दूसरे उसे कैसे देखेंगे, तो उस अनुभव में सहजता कम हो सकती है। आदमी यात्रा पर है, लेकिन उसके मन में यह भी चल रहा है कि कौन-सी तस्वीर डाली जाए। जन्मदिन मन रहा है, लेकिन ध्यान इस बात पर भी है कि कितनी प्रतिक्रियाएं आएंगी। उपलब्धि मिली है, मगर संतोष के साथ यह अपेक्षा जुड़ जाती है कि लोग उसे कितना बड़ा मानते हैं।

यहां तुलना भी धीरे-धीरे जीवन में प्रवेश करती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियां हमेशा पूरी दिखाई देती हैं। किसी का सुंदर घर, किसी की विदेश यात्रा, किसी का महंगा भोजन, किसी की सफलता और किसी का शानदार पारिवारिक समारोह सामने आता रहता है। आदमी अपनी वास्तविक जिंदगी की तुलना दूसरे की चुनी हुई तस्वीरों से करने लगता है। वह यह भूल जाता है कि तस्वीर में दिखाई देने वाली खुशी के पीछे का पूरा जीवन उसे दिखाई नहीं देता। इस तुलना से एक अजीब तरह का दबाव पैदा होता है। अगर दूसरे लोग हर अवसर को खास बनाकर दिखा रहे हैं, तो अपने सामान्य जीवन को लेकर हीनता महसूस होने लगती है। जन्मदिन साधारण तरीके से मनाना कम अच्छा लगने लगता है। छोटी यात्रा पर्याप्त नहीं लगती। सामान्य भोजन भी तब तक खास नहीं लगता, जब तक उसे किसी विशेष अंदाज में प्रस्तुत न किया जाए। जीवन जीने के लिए नहीं, दिखाने के लिए सजाया जाने लगता है।

बच्चों पर इसका प्रभाव और गहरा हो सकता है। उनके लिए खुशी का अर्थ धीरे-धीरे उस प्रतिक्रिया से जुड़ सकता है, जो किसी तस्वीर या वीडियो को मिलती है। अगर कोई तस्वीर अधिक पसंद की गई, तो खुशी; कम प्रतिक्रिया मिली, तो निराशा। इससे बाहरी स्वीकृति का महत्त्व बढ़ता जाता है। बचपन में मिलने वाली सहज खुशी- बारिश में भीगना, खेलना, मिट्टी में बैठना या बिना किसी कारण हंसना- किसी दर्शक की जरूरत नहीं रखती थी। परिवार के भीतर भी इस प्रवृत्ति का एक दूसरा असर दिखाई देता है। कई बार लोग साथ बैठे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने फोन में व्यस्त होता है।

बातचीत के बीच तस्वीरें ली जाती हैं और तस्वीर लेने के बाद बातचीत फिर शुरू होने से पहले कोई दूसरी स्क्रीन सामने आ जाती है। एक ही परिवार में मौजूद लोग एक-दूसरे के जीवन के दर्शक तो बन रहे हैं, लेकिन सहभागी कम होते जा रहे हैं। फिर भी यह कहना उचित नहीं होगा कि खुशी साझा करना गलत है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपनी उपलब्धियों, यात्राओं और उत्सवों को दूसरों के साथ बांटना उसके स्वभाव का हिस्सा है। तकनीक ने दूर बैठे लोगों को भी किसी खुशी में शामिल होने का अवसर दिया है। समस्या साझा करने में नहीं, बल्कि उस स्थिति में है, जब साझा करना ही खुशी का उद्देश्य बन जाए।

आज जरूरत खुशी और प्रदर्शन के बीच अंतर समझने की है। तस्वीरें खींची जाएं, यादें साझा की जाएं, उपलब्धियों की खुशी बताई जाए, लेकिन कभी-कभी मोबाइल को किनारे रखकर उस क्षण को वैसे ही जीने की आदत भी बची रहनी चाहिए। आखिर खुशी का मूल्य इस बात से तय नहीं होना चाहिए कि उसे कितने लोगों ने देखा। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए, जिनके कोई दर्शक न हों। जहां हंसी कैमरे के लिए न हो, यात्रा पोस्ट के लिए न हो और उत्सव प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में न रुके। शायद तब आदमी फिर समझ पाएगा कि खुशी दिखाई देने वाली चीज नहीं, महसूस होने वाला अनुभव है। जो खुशी दूसरों की नजर से प्रमाणित होने की जरूरत न रखे, वही सबसे अधिक अपनी होती है।