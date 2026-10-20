मनुष्य की संपूर्ण जीवन-यात्रा को अगर किसी एक अदृश्य आकांक्षा के सूत्र में पिरोया जाए, तो वह सूत्र निश्चय ही शांति की आकांक्षा होगा। भौतिक समृद्धि और उपलब्धियों के बावजूद हमारे भीतर कहीं न कहीं मन की उस स्थिर भूमि तक पहुंचने की अभिलाषा छिपी रहती है, जहां कोई अनावश्यक कंपन नहीं होता। विडंबना यह है कि शांति को अर्जित करने के लिए मनुष्य बाहर की दुनिया को निरंतर अपने अनुकूल व्यवस्थित करने का यत्न करता रहता है। नतीजतन, उसी शांति के विघटन के बीज उसके भीतर निरंतर अंकुरित होते रहते हैं।

वह शांति पाने के लिए परिस्थितियां बदलना चाहता है, जबकि आवश्यकता परिस्थितियों को बदलने से अधिक अपनी प्रतिक्रियाओं की प्रकृति बदलने की है। शांति कोई भौगोलिक स्थान नहीं, जहां पहुंचकर मनुष्य उसे प्राप्त कर ले। न ही कोई ऐसी वस्तु है, जिसे साधना, संपत्ति या उपलब्धि के माध्यम से अर्जित किया जा सके। वह तो अंतर्मन को जीवन के अनावश्यक कोलाहल से अलग करने की एक आंतरिक प्रक्रिया है। दरअसल, शांति हमें कहीं खोजनी नहीं है। हमें अपने ही जीवन से अशांति को छान-छानकर अलग करना है। यही शांति का सच्चा मर्म है।

वर्तमान की सबसे विचित्र त्रासदी यह है कि छोटी-छोटी घटनाएं हमारी मानसिक शांति को क्षत-विक्षत कर देती हैं। ये घटनाएं आकार में जितनी छोटी होती हैं, हमारे मन में उनका विस्तार उतना ही विराट हो जाता है। घटना कुछ क्षणों में समाप्त हो जाती है, लेकिन हम उसे स्मृति में पुनर्जीवित करके बार-बार जीते रहते हैं। पीड़ा घटना से कम और उसकी निरंतर मानसिक पुनरावृत्ति से अधिक जन्म लेने लगती है। हर शब्द को संकेत, हर मौन को उपेक्षा, हर असहमति को विरोध और हर आलोचना को अपने अस्तित्व पर आक्रमण समझ लेने की प्रवृत्ति अंतःकरण के भीतर निरंतर अस्थिरता उत्पन्न करती है। जीवन का विवेक इसी में है कि हम यह निर्धारित करना सीखें कि किस बात को अपने अंतःकरण में प्रवेश देना है और किसे बाहर ही छोड़ देना है।

ध्यान मनुष्य की सबसे मूल्यवान आंतरिक संपदा है। हम जिसे अपना ध्यान देते हैं, दरअसल उसे अपने जीवन का एक अंश दे देते हैं। इसलिए छोटी-सी बात को घंटों सोचते रहना केवल समय का अपव्यय नहीं, जीवन-ऊर्जा का क्षरण भी है। किसी के व्यवहार पर क्रोधित होते हुए हम यह भूल जाते हैं कि संभव है वह व्यक्ति स्वयं किसी संघर्ष से गुजर रहा हो। किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को अपनी आत्मशांति का निर्णायक बना देना नितांत बेवकूफी है। शांति का आरंभ बाहरी संसार में दखल देने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के द्वार पर विवेक का प्रहरी नियुक्त करने से होता है।

जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं, जिन्हें सुधारा जा सकता है, कुछ ऐसी जिन्हें केवल स्वीकार किया जा सकता है और कुछ ऐसी, जिनसे आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमत्ता है। मगर हमारी ऊर्जा प्रायः उन्हीं बातों पर सर्वाधिक खर्च होती है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। अतीत को बदलने की असंभव आकांक्षा, दूसरों की मानसिकता को नियंत्रित करने की निष्फल चेष्टा और भविष्य की अनिश्चितताओं को वर्तमान में जी लेना- ये तीनों मिलकर वर्तमान को हमसे छीन लेते हैं। हम भूत का शोक करते रहते हैं और जो अभी घटित ही नहीं हुआ, उसका भय पालते रहते हैं। नतीजतन, जो वास्तव में हमारे पास है, यानी वर्तमान – वही हमारी चेतना से अनुपस्थित हो जाता है।

शांति का गहरा मर्म वर्तमान की स्वीकृति में निहित है, लेकिन इसका अर्थ निष्क्रियता कतई नहीं। शांति प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच की वह सूक्ष्म दूरी है, जिसमें मनुष्य अपने विवेक को सक्रिय होने का अवसर देता है। हमारे अधिकतर संबंध भी इसलिए बोझिल हो जाते हैं कि उनमें प्रेम से अधिक अपेक्षाएं प्रवेश कर जाती हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें वैसे ही समझे, जैसे हम स्वयं को समझते हैं, वैसे ही व्यवहार करे जैसा हम चाहते हैं और हमारी भावनाओं को बिना कहे पढ़ ले। जब ऐसा नहीं होता, तो शिकायत जन्म लेती है। अपेक्षा जितनी सूक्ष्म होती है, उससे उत्पन्न निराशा उतनी ही गहरी होती है। प्रश्न यह नहीं कि जीवन में कितना शोर है। प्रश्न यह है कि उस शोर को हम अपने भीतर कितनी दूर तक आने देते हैं।

समुद्र की सतह पर लहरें निरंतर उठती हैं, लेकिन उसकी गहराइयों में एक विराट निस्तब्धता मौजूद रहती है। मनुष्य को भी जीवन की सतह पर घटती हलचलों के बीच अपने भीतर ऐसी ही गहराई निर्मित करनी है। शांति प्राप्त करने की अपेक्षा उसे बचाए रखना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके लिए कोई असाधारण साधना नहीं चाहिए। किसी बात को अनदेखा कर देना, अनावश्यक उत्तर न देना, हर आलोचना को हृदय पर न लेना, तुलना से स्वयं को मुक्त करना, अपेक्षाओं को संयमित करना, बीते हुए को विदा करना और भविष्य को उसके समय पर आने देना- ये साधारण प्रतीत होने वाले कर्म ही मन की असाधारण शांति के निर्माता हैं।

शांति उसी क्षण हमारे निकट आ जाती है, जब हम जीवन की प्रत्येक छोटी घटना को अपने मन का स्वामी बनाने से इनकार कर देते हैं। शांति का अर्थ यह नहीं कि संसार हमारे अनुकूल हो जाए। बल्कि यह है कि संसार की प्रतिकूलता हमारे अंतर्मन पर अनावश्यक अधिकार न कर सके। जीवन का सबसे बड़ा वैभव यही है कि मनुष्य सब कुछ सुन सके, लेकिन हर बात को हृदय में न उतारे। सब कुछ देख सके, लेकिन हर दृश्य से विचलित न हो। असहमति सह सके, लेकिन द्वेष न पाले और जीवन की अनगिनत हलचलों के बीच अपने भीतर एक ऐसा कोना सुरक्षित रख सके, जहां संसार की कोई क्षणिक घटना प्रवेश न कर सके। शांति हमारे ही भीतर उस स्थान पर प्रतीक्षारत है, जहां अनावश्यक अपेक्षाएं समाप्त होती हैं, प्रतिक्रियाएं विराम लेती हैं और जीवन अपने सहज, निर्विकार स्वरूप में दिखाई देने लगता है।