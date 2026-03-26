जीवन को ध्यान से देखा जाए, तो वह घटनाओं से नहीं, स्मृतियों से बनता है। जो घट चुका है, वह केवल अतीत नहीं बनता। वह हमारे भीतर कहीं ठहर जाता है। हम आगे बढ़ते रहते हैं, समय अपनी गति से चलता रहता है, पर स्मृतियां हमारे साथ चलती हैं, कभी छाया बनकर, कभी प्रकाश बनकर। वे शोर नहीं मचातीं, लेकिन हमारे निर्णयों, हमारे व्यवहार और हमारे भावों को चुपचाप आकार देती रहती हैं। जीवन की इस लंबी यात्रा में स्मृतियां ही वे रंग हैं, जो हमारे भीतर एक अदृश्य चित्र रचती हैं- कभी उजली, कभी गहरी, कभी हल्की, कभी भारी, लेकिन हमेशा अर्थपूर्ण।

बचपन की स्मृतियां उस चित्र की सबसे कोमल परत होती हैं। वे दिन, जब जीवन सरल था और मन निष्कपट। सुबह स्कूल जाने से पहले मां की आवाज और उसके जवाब में ‘बस पांच मिनट’ की मासूम जिद। खोई हुई पेंसिल पर बहाए गए आंसू और शिक्षक की एक मुस्कान, जो सब कुछ ठीक कर देती थी। गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर की सुबहें, आंगन में नंगे पांव दौड़ना और शाम को खेल से लौटते समय मां की पुकार- ये स्मृतियां आज भी मन को उसी तरह सुकून देती हैं, जैसे कभी दिया करती थीं।

समय के साथ स्मृतियों का स्वर बदलने लगता है। विद्यार्थी जीवन में भविष्य को लेकर जन्म लेते सपने, पहली बार मंच पर बोलते समय कांपती आवाज, परीक्षा से पहले की बेचैन रातें- ये अनुभव भीतर कहीं स्थायी निशान छोड़ जाते हैं। हर कोशिश सफल नहीं होती, हर उम्मीद पूरी नहीं होती, लेकिन कोशिश करने का साहस हमारे भीतर जड़ें जमा लेता है। जैसे किसी पेड़ को फल देने से पहले मजबूत जड़ों की जरूरत होती है, वैसे ही ये अनुभव हमें धीरे-धीरे मजबूत बनाते हैं।

जीवन में मित्रता की स्मृतियां हमेशा हल्की धूप की तरह महसूस होती हैं। कालेज की कैंटीन में साझा की गई एक काफी, बिना वजह खींची गई तस्वीरें, देर रात तक चलने वाली बातचीत- ये पल जीवन को सहज बना देते हैं। कठिन समय में बिना सवाल पूछे साथ खड़ा दोस्त या उदासी में अचानक आया खुशखबरी का संदेश- ये छोटी-सी चीजें जीवन को रोशन कर देती हैं। समय और दूरी भले ही लोगों को अलग कर दे, लेकिन उनकी हंसी की गूंज स्मृतियों में हमेशा बनी रहती है।

कुछ स्मृतियां मौन में पनपती हैं। वे क्षण, जब शब्द कम और विचार अधिक होते हैं। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए पुराने दिनों में खो जाना, किसी को फोन करने की इच्छा होकर भी न कर पाना, देर रात पुराने संदेशों को बार-बार पढ़ना- ये स्मृतियां शोर नहीं करतीं, लेकिन भीतर बहुत कुछ कह जाती हैं।

यही मौन कई बार हमें स्वयं से मिलवाता है। और फिर जीवन हमें उन स्मृतियों से भी परिचित कराता है, जो पीड़ा लेकर आती हैं। किसी अपने की कठोर बात, बहुत चाहा हुआ अवसर हाथ से निकल जाना, या सही होते हुए भी अपनी बात न सुना पाना- इन क्षणों में दर्द गहरा होता है। लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया हो, लेकिन समय के साथ वही पीड़ा हमें मजबूत बनाती है। वह हमें सावधान होना सिखाती है, अपनी कीमत पहचानना सिखाती है। ये स्मृतियां हमें तोड़ती नहीं, बल्कि गढ़ती हैं।

कुछ यादें जीवन की सबसे गहरी परतों में छिपी होती हैं। प्रिय व्यक्ति को खोने का दुख, टूटे हुए रिश्ते, या ऐसा दर्द जिसे शब्द नहीं मिलते। बाहर से मुस्कुराते हुए भीतर खालीपन ढोना, त्योहारों में भी मन का भारी रह जाना- ये अनुभव कठिन होते हैं, लेकिन निरर्थक नहीं। अंधेरा ही हमें प्रकाश का मूल्य समझाता है। इन्हीं स्मृतियों से संवेदनशीलता जन्म लेती है और भीतर एक नई शक्ति आकार लेती है। यह अंत नहीं होता, बल्कि भीतर से फिर उठ खड़े होने की शुरुआत होती है।

जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ता है, स्मृतियां जिम्मेदारी का रूप लेने लगती हैं। पहली बार घर के खर्च की चिंता, बड़ों की सेहत की जिम्मेदारी, या परिवार के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रखना- ये अनुभव जीवन की वास्तविकता से परिचय कराते हैं। पहली तनख्वाह से घर के लिए कुछ लाने की खुशी या थकान के बावजूद कर्तव्य निभाने के संतोष की स्मृति हमें जमीन से जोड़े रखती हैं।

कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं, जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान होती जाती हैं। मां का निस्वार्थ त्याग, पिता की बिना कहे दी गई सुरक्षा, शिक्षक का एक विश्वासभरा वाक्य, या कठिन समय में किसी अनजान व्यक्ति की मदद। धीरे-धीरे समझ आता है कि जीवन की सच्ची संपत्ति पद, पैसा या उपलब्धियां नहीं, बल्कि यही स्मृतियां हैं, जो मन में कभी फीकी नहीं पड़तीं।

जीवन वास्तव में एक विशाल चित्र है और उसे रंग देती हैं हमारी स्मृतियां। हर रंग आवश्यक है- उजाला भी, छाया भी। केवल सुख की यादें नहीं, दुख की स्मृतियां भी हमें पूर्ण बनाती हैं। हम स्मृतियों को चुन नहीं सकते। वे जीवन की यात्रा में स्वयं जुड़ती जाती हैं। कुछ को हम सहेजकर रखते हैं, कुछ को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी स्मृति पूरी तरह मिटती नहीं।

कभी-कभी हम कहते हैं कि यह याद नहीं चाहिए, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वही स्मृति हमें सही दिशा दिखाती हुई मिलती है। बिना पीड़ा के संवेदना अधूरी है, बिना मौन के आत्म-परिचय असंभव। जब सभी रंग एक साथ होते हैं, तभी जीवन का चित्र संपूर्ण बनता है। और शायद जीवन का अर्थ भी वहीं से शुरू होता है।