इन दिनों एक कहावत हर तरफ कही-सुनी जाती है— ‘जो दिखता है, वही बिकता है।’ मतलब यह कि बिकने के लिए ‘दिखना’ जरूरी है। यह कहावत आज की ‘अर्थवादी संस्कृति’ की ओर इंगित करती है। साथ ही इसका निहितार्थ यह भी है कि बाजार के इस युग में मूल्य ही सर्वोपरि है। मूल्यांकन का आधार अलग-अलग हो सकता है। मूल्य सिर्फ नकद रूप में नहीं दिख सकता, लेकिन उस मूल्य की जद में अर्थ ही होता है, क्योंकि मोल तो मूल्य से ही होता है। हां, यह संभव है कि मूल्य का स्वरूप अलग हो। कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, उसके पास काफी पैसे हैं, तो वह अपनी अमीरी दिखाने के लिए नोटों की गड्डियां सिर पर लादकर नहीं चल सकता। उसकी अमीरी उसके परिधान, उसके आभूषण, उसकी कार और दूसरे संसाधनों से आंकी जा सकती है।

दिखावे की दुनिया में पैसे के बिना रंग-रोगन नहीं चढ़ सकता। पैसे की चमक दूर से दिखती है, भले ही वह नकद रूप में न रहे। पैसे से न सिर्फ चलन बदल जाता है, बल्कि चाल भी बदल जाती है। अपनी अमीरी दिखाने के लिए लोग कोई भी उपक्रम अपनाने से बाज नहीं आते। विशेष मौकों पर यह उपक्रम अपनी पराकाष्ठा पर तो होता ही है, अन्य मौकों पर भी जहां गुंजाइश बनती है, लोग दिखावा करने से नहीं चूकते। इसके पीछे मानसिकता यह होती है कि समृद्धि और संपन्नता का आकलन कर ही व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। कमोबेश यह सही भी है। आर्थिक युग में ऐसा संभव है। लोग मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं, फिर भी बहुत कुछ है। पैसा है, तो सारे साधन और संसाधन उपलब्ध किए जा सकते हैं। यानी जिसके पास सारे संसाधन हैं या तमाम संसाधन जुटाने की क्षमता है, उसे अर्थप्रधान समाज में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिष्ठा मिलना भी स्वाभाविक है।

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इस दुनिया के अलग-अलग रंग और रूप हैं। आम मौके पर, जहां सिर्फ परिवार, समाज और सामान्य लोग ही होते हैं, वहां भी लोग अपनी श्रेष्ठता साबित करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र में इच्छा, आवश्यकता और मांग में अंतर बताए गए हैं, लेकिन अब अर्थ के नित्य नए शास्त्र लिखे और पढ़े जा रहे हैं। एक डॉक्टर के लिए भी कार आवश्यकता की वस्तु है और एक शिक्षक के लिए भी। डॉक्टर को मरीजों के इलाज के लिए जल्दी पहुंचना होता है। समय पर नहीं पहुंचने पर मरीज की जान भी जा सकती है, इसलिए कार डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन शिक्षक के साथ ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ मिनटों की देरी से वह कक्षा में जाता है, तो किसी की जान पर खतरा नहीं है। ज्ञान पर भी असर पड़ने की गुंजाइश नहीं है। मगर कार खरीदने की सामर्थ्य डॉक्टर के पास भी है और प्राध्यापक के पास भी। इस तरह इच्छा, आवश्यकता और मांग आज गड्डमड्ड हो गए हैं।

सामर्थ्य इच्छा, आवश्यकता और मांग के बीच के फासले को खत्म कर देती है। यह सामर्थ्य लोगों को सुविधाएं भी देती है और दिखावे का अवसर भी। दिखावे के पीछे सिर्फ एक ही मानसिकता होती है— अपने को श्रेष्ठ साबित करना। श्रेष्ठ साबित करने की यह मानसिकता अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग रंगों में दिखती है। यह कार से लेकर सरोकार तक दिखाई देती है। महंगी कारों के माध्यम से लोग अपनी अमीरी का प्रदर्शन करते हैं, वहीं रसूख वाले लोगों से अपने संबंधों को दिखाकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते हैं। प्रदर्शन ही प्रतिष्ठा पाने का माध्यम बन गया है। जो दिखता नहीं, वह बिकता भी नहीं। बिकने के लिए दिखना जरूरी है। वह भी सिर्फ बेहतर नहीं, उससे दो कदम आगे बेहतरीन।

प्रदर्शन का दर्शन सभा-समारोहों से लेकर मांगलिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया तक दिखाई देता है। जहां भी मौका मिलता है, लोग अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पर अपनी अत्यधिक सुविधाओं से लैस जिंदगी और तड़क-भड़क का दिखावा करते हैं। अपने जीवन की वास्तविक तस्वीरें न लगाकर वे तस्वीरें डालते हैं, जो उन्हें साधन-संपन्न होने की पुष्टि करती दिखती हैं। महंगी कारों के सामने खड़े होकर, महंगे होटल में या नकली सोना-चांदी के आभूषणों में फोटो लेकर सोशल मीडिया पर प्रदर्शित करने का चलन आम हो गया है। ‘ऐसा करने में कोई बुराई नहीं, इससे किसी की क्षति तो नहीं होती, यह सिर्फ शौक है’, ऐसा कहकर ऐसी हरकतों को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है।

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यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे लोग अपनी वास्तविकता से इतर सिर्फ दिखावे के लिए सोशल मीडिया पर अपनी ठसकदार तस्वीरें प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लोगों को अपना यथार्थ स्वीकार करने में जरूर कठिनाई होती होगी। जीवन के सत्य को स्वीकारना ही सच्ची बहादुरी है। जीवन की सच्चाई को नकारना अंदर की छिपी कायरता को दिखाता है। दिखावे के पीछे का मूल कारण भी यही है। जो लोग अपने जीवन के यथार्थ और सच्चाई से कतराते हैं, वही दिखावा करते हैं।

नैतिक स्तर पर दिखावा करना किसी गुनाह से कम नहीं। नैतिकता कभी भी दिखावा करने की इजाजत नहीं देती। जो वास्तविकता है, वही दिखना चाहिए और जो दिखता है, वही अंदर भी होना चाहिए। दिखावे की दुनिया भ्रम की दुनिया होती है— अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। दिखावा करना अपने को भी धोखा देना है और दूसरे को भी। इसलिए दिखावा नहीं, बल्कि यथार्थ को स्वीकार करने का नैतिक आचरण अपनाना ही सच्चा सदाचार है।