चैनल दर चैनल: गैस भरे दो जहाज होर्मुज जलमार्ग से भारत आ रहे हैं। भारत की विदेश नीति जिंदाबाद! विपक्ष के एक नेता- इधर कहां आ रहे हैं, वे तो अमेरिका जा रहे हैं। कुछ देर बार नेता जी अपनी पोस्ट उतार लेते हैं। दूसरे नेता- न गैस, न तेल, अपनी विदेश नीति फेल… बैठे हैं हम सिलेंडर लिए, कोई हमें उठाए क्यों। तीसरे नेता- ‘पेनिक पेनिक’ करते-करते बीती रे उमरिया…।

अथ चुनाव की बहार और बंगाल का जादू। एक ओर मोदी की ललकार। इस बार आर या पार… अलविदा धमकी वाली सरकार। तुरंत आती जवाबी हुंकार कि एक बार फिर खेला होबे… खेला होबे..! इस बीच चुनाव आयोग का एलान- बंगाल के चुनाव दो चरण में। बाकी सब एक चरण में। अब तृणमूल कांग्रेस नाराज: पहले आठ चरण में चुनाव, तो अब दो चरण में क्यों… साजिश है साजिश है।

इधर, भाजपा प्रवक्ता: चार मई, टीमएसी गई। फिर खबर की खबर: आधी रात में बंगाल के दो शीर्ष अधिकारियों के तबादले… फिर कनिष्ठ अफसरों के तबादले। साजिश है साजिश है! हमें हराने की साजिश है, लेकिन सारी साजिश नाकाम होगी… तृणमूल ही आनी है।

एक अमेरिकी विशेषज्ञ रिचर्ड वुल्फ: अमेरिकी साम्राज्य का पतन शुरू… अमेरिका फंसा… इजराइल ने फंसाया… उसने सोचा नहीं था कि ईरान इस कदर प्रतिरोध करेगा… दांव उलटा पड़ा… लेने के देने पड़े। विपक्ष विलाप: तेल नहीं, गैस नहीं, रेस्तरां बंद, ढाबे बंद, महंगाई-महंगाई… जनता बर्बाद। सत्ता प्रवक्ताओं का आलाप: तेल भी है, गैस भी है, विपक्ष लोगों को डराता है… अराजकता फैलाता है।

फिर, एक सनसनीखेज खबर: ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई हमले में घायल… सुरक्षा मंत्री मृत… अंगुली की अंगूठी से पहचान। फिर एक प्रतिवादी खबर: नेतन्याहू कई दिन से गायब। जवाब में एक चैनल नेतन्याहू को ‘काफी’ पीते दिखाता है। एक वीडियो में वे कहते दिखते हैं कि शेर अभी जिंदा है।

एक चैनल एक ईरानी प्रोफेसर के बयानों को प्रसारित करता है कि अमेरिका-इजराइल नहीं जानते कि वे किससे भिड़े हैं… हम बता देंगे कि हम क्या हैं! क्या समझौता करेंगे? जवाब आता है कि नहीं… हम सिर पर कफन बांध कर लड़ रहे हैं… हम होर्मुज बंद कर उनको रुला देंगे। और सच! ‘होर्मुज बंद’ तो दुनिया बंद। दुनिया भर में हाय-हाय… तेल की कीमतें चढ़ीं। एक अंग्रेजी चैनल खबर देता है कि दुनिया के सट्टा बाजार का भट्टा बैठा। अपना बाजार भी दस हजार अंक तक जा गिरा।

जिस रात इजराइल ने कतर के सबसे बड़े गैस भंडार पर हमला किया, उस दिन से त्राहि-त्राहि मची… फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी आदि ‘शांति शांति’ का जाप करते दिखे कि युद्ध बंद करो। कुछ कहने लगे कि मोदी अकेले हैं जो बातचीत और शांति करा सकते हैं। मगर अपन भी बड़े होशियार कि हर हाल में ‘ठंड’ रखते हैं और किसी के उकसावे में नहीं आते।

उधर, विपक्ष के कुछ नेता हैं जो चाहते हैं कि भारत इस झंझट में फंसे, तो मजा आए… अपनी बन आए। इसीलिए वे गाते रहते हैं- भारत की कूटनीति फेल… ‘इंडिया कंप्रोमाइज्ड… इंडिया सरेंडर…इंडिया सरेंडर..।’ इसका जवाब भी विपक्ष के एक सांसद देते हैं कि यह ‘कमजोरी’ नहीं, बल्कि यही ‘सही नीति’ है..!

इधर, राज्यसभा के सदस्यों की विदाई की घड़ी, उधर कुछ नए सदस्यों के आने की खुशी का मौका… राजग ने दो तिहाई सीटें जीती हैं। विपक्ष को भी कई झटके दिए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संसद में संबोधन कर कई एंकरों की वाहवाही लूटी कि हमारे लोगों को इन वरिष्ठ सदस्यों से सीखना चाहिए..!

एक दिन संसद के ‘मकर द्वार’ पर अपनी पार्टी के कुछ सांसदों के साथ विपक्ष के नेता की चाय-बिस्कुट सत्ता पक्ष को अखरी। फिर एक दिन सिविल सोसाइटी के 204 सदस्यों ने ‘मकर द्वार’ पर चाय पीने पर एतराज करते हुए एक चिट्ठी लिख अपनी आपत्ति जताई और कहा कि सांसदों से एक निश्चित आचरण की उम्मीद की जाती है। नेता अपने आचरण से ही आदर्श स्थापित करते हैं। ऐसे में सीढ़ियों पर चाय-पान करना शोभा नहीं देता।

विपक्ष के नेता के इस व्यवहार पर एतराज करने वाले आला नागरिकों में ज्यादातर सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, कुछ न्यायविद् और कुछ बुद्धिजीवी थे। एक बहस में एक अधिकारी जब एतराज जताने बैठे, तो उनको विपक्ष के प्रवक्ताओं से बहुत कुछ सुनना पड़ा कि इनमें से बहुत से ऐसे हैं, जिनको सत्ता से कुछ न कुछ चाहिए। एक ओर ‘परंपरागत राजनीति’ है, तो दूसरी ओर सत्ता को चिढ़ाने की राजनीति। परंपरागत राजनीति इसकी काट नहीं कर पाती। वह प्रतिक्रिया में सिर्फ खिसियाती रह जाती है।

और अंत में, अंकल सैम का जवाब नहीं। अंकल अपने ही युद्ध में फंसे हैं। एक दिन कहते हैं- नाटो होर्मुज को खोलने में मदद करे। जब नाटो मुकर जाता है, तो कहने लगते हैं कि नाटो गद्दार है, कायर है। हमें उनकी जरूरत नहीं! फिर कहते हैं कि चाहूं, तो युद्ध को दो सेकंड में बंद कर दूं…। अब दुनिया कहने लगी है: युद्ध तुम्हारा, खर्च हमारा, नहीं चलेगा!