जीवन की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। चारों ओर फैली अफवाहें, तुलनाओं की होड़, दूसरों की नजरों का डर- ये सब हमें उलझाते रहते हैं। मगर क्या हमने सोचा है कि असली शांति कहां मिलेगी? बाहरी दुनिया की जटिलताओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सरलता में। ‘दूसरों में मत उलझो, अपने आप में सुलझो’ – यह वाक्य मात्र शब्द नहीं, बल्कि जीवन का मूल मंत्र है।

यह हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति तभी संभव है, जब हम अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। आधुनिक जीवन की व्यस्तता में हम सोशल मीडिया की चकाचौंध में खो जाते हैं, जहां हर कोई अपनी जिंदगी को संपूर्ण दिखाने की होड़ में लगा है। नतीजा? चिंता, ईर्ष्या और अशांति। अगर हम ठहरें, आत्ममंथन करें, तो पाएंगे कि समस्याओं का मूल कारण बाहरी नहीं, आंतरिक है।

दरअसल, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पड़ोसी का बच्चा कितना होशियार है, रिश्तेदार के बच्चे कितना कमाते हैं। यह तुलना का जाल हमें बांध लेता है। गांवों में अभी भी लोग एक-दूसरे की संपत्ति, विवाह या संतान की सफलता पर चर्चा करते हैं। क्या यह उलझन हमें आगे ले जाती है? नहीं। यह हमें पीछे धकेलती है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है – सामाजिक तुलना के सिद्धांत के अनुसार, ऊपर-नीचे की तुलना अवसाद का कारण बनती है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग विदेश जाकर छुट्टियां मनाने की तस्वीरें प्रदर्शित करते हैं, महंगी कारें दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है!

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अपने आप में सुलझना एक आंतरिक प्रक्रिया है, जो आत्म-चिंतन से शुरू होती है। रोजाना सुबह दस मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए। योग का प्राणायाम या लोक संगीत की धुनें सुनना हमें भीतर ले जाएंगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ‘तुम्हें बाहर नहीं, भीतर झांकना है।’ अपने आप में सुलझना मतलब अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। मान लें कि हमें अपनी नौकरी पसंद नहीं, लेकिन डर लगता है छोड़ने का कि समाज कहेगा नाकाम हो गया। मगर हम अपने जुनून को पहचानें, जैसे लेखन, चित्रकला या कविता, तो रास्ता खुद बन जाएगा। राजस्थान के लोक कलाकारों से सीखने की जरूरत है, जो रेगिस्तान की कठोरता में भी अपनी रंगीन कला से जीवन को सजाते हैं। वे दूसरों की नकल नहीं करते, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं।

इस प्रक्रिया में डायरी लेखन बड़ा सहायक है। हर शाम पांच मिनट लिखने की जरूरत है कि आज क्या अच्छा हुआ, क्या गलत, कल क्या सुधारना है। यह अपनी भावनाओं से रूबरू कराएगा। मनोविज्ञान में इसे ‘जर्नलिंग’ कहते हैं, जो तनाव को 20 प्रतिशत कम कर देती है। दूसरों में उलझने का एक बड़ा कारण है अपेक्षाएं। हम चाहते हैं कि माता-पिता हमारी हर बात मानें, मित्र हमेशा साथ दें और हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमारी सराहना करें। मगर जब ऐसा न हो, तो उलझन शुरू। सुलझने का तरीका?

अपेक्षाओं को कम करना और जो जैसा है, वैसा स्वीकार करना चाहिए। आज के दौर में कई युवा उद्यमी खुद को प्राथमिकता देने के साथ-साथ दुनिया की परवाह न करने के सिद्धांत पर चलते हैं। वे निवेशकों की बात सुनते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि पर अडिग रहते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक 70 प्रतिशत सफल लोग वे हैं, जो आंतरिक प्रेरणा से चलते हैं, न कि बाहरी प्रशंसा से।

परिवार और समाज में इस तरह की स्पष्टता लाने के लिए शुरुआत खुद से करना चाहिए। बच्चों को सिखाना होगा कि वे अंकपत्र के नंबरों पर नहीं, बल्कि अपनी क्षमता पर ध्यान दें। राजस्थान के स्कूलों में अब योग और ध्यान को शामिल किया जा रहा है, जो इसी दिशा में कदम है। पति-पत्नी के रिश्ते में भी एक-दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ें, खुद को बेहतर बनाएं। तब रिश्ते मजबूत होंगे। एक बार एक महिला ने बताया, वह घर के सदस्यों की हर बात पर उलझती थीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी दिनचर्या में ध्यान जोड़ा, तो शांति मिली।

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आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह सिद्धांत और भी प्रासंगिक है। शेयर बाजार में लोग दूसरों के सुझावों पर निवेश करते हैं, नुकसान होता है। लेकिन अगर हम अपनी जोखिम क्षमता समझें, लंबी अवधि की योजना बनाएं, तो सुलझन मिलेगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सीमेंट और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कंपनियां जो बाहरी प्रतिस्पर्धा में उलझती हैं, पिछड़ जाती हैं। जो अपनी केंद्रीय शक्ति पर काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं।

आध्यात्मिक स्तर पर उस सुलझन को ईश्वर से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू दर्शन में आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है। बाहर भटकने से क्या फायदा? भीतर जाकर खोजें। ध्यान, जप, भजन— ये सब माध्यम हैं। सूफी संत बाबा बुल्ले शाह ने कहा, ‘बुल्लेया की जाण मैं नूं, रांझा हो गया।’ यानी जब मैं रांझा बन गया, तभी हीर मिली। यानी खुद को खोकर ही पा सकते हैं। राजस्थानी कवि सम्मेलनों में ऐसी ही रचनाएं सुनने को मिलती हैं, जो आत्म-साक्षात्कार पर जोर देती हैं।

बाधाएं भी आएंगी। मन भटकेगा, पुरानी आदतें लौटेंगी। लेकिन धैर्य रखना चाहिए। छोटे-छोटे कदम उठाने की जरूरत है, जैसे फोन की स्क्रीन अवधि कम करना और प्रकृति में घूमना। अध्ययनों से सिद्ध है कि नियमित अभ्यास से खुशी का स्तर 40 प्रतिशत बढ़ जाता है। यह यात्रा निरंतर है। दूसरों की जिंदगी के बजाय अपनी को संवारना चाहिए। कल जब आईना देखा जाए, तो मुस्कुराता चेहरा नजर आए। जीवन छोटा है, उलझनों में गंवाने की जरूरत नहीं है। रेगिस्तान में भी फूल खिलते हैं, अगर जड़ें मजबूत हों। अपने आप में हम अगर सुलझ गए, दुनिया खुद सुलझ जाएगी।