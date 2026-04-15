कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं और उसी से परमार्थ भी हो जाता है। बस शर्त इतनी है कि उस स्वार्थ का हेतु स्वयं के लिए कुछ पाने का भाव होना चाहिए, न कि किसी अन्य से कुछ छीनने का भाव। ऐसा करने पर अनजाने में ही हम किसी और का भी भला कर जाते हैं। स्वार्थ और परमार्थ- ये दोनों शब्द हमारे सामाजिक-नैतिक विमर्श में प्राय: आमने-सामने खड़े कर दिए जाते हैं।

स्वार्थ को संकीर्ण, आत्मकेंद्रित और नकारात्मक माना जाता है, जबकि परमार्थ को त्याग, उदारता और उच्च नैतिकता का पर्याय समझा जाता है। यही कारण है कि स्वार्थ का उच्चारण करते ही संदेह की छाया गहराने लगती है और परमार्थ का उल्लेख होते ही आदर्शवाद का आभामंडल बन जाता है। मगर जीवन का यथार्थ इन दोनों के बीच इतनी सरल और कठोर रेखा खींचने की अनुमति नहीं देता।

दरअसल, प्रश्न यह नहीं है कि स्वार्थ अच्छा है या बुरा, प्रश्न यह है कि स्वार्थ का स्वरूप क्या है। अगर स्वार्थ का अर्थ केवल इतना हो कि मैं अपने लिए कुछ करूं, अपने जीवन को बेहतर बनाऊं, अपनी जरूरतों और आकांक्षाओं की पूर्ति करूं, तो इसमें कोई अनैतिकता नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब यह स्वार्थ दूसरों के हिस्से का अधिकार छीनने लगे, संसाधनों पर एकाधिकार जमाने लगे या किसी और के जीवन को संकुचित कर दे। इस बिंदु पर स्वार्थ विकृत हो जाता है। पर जब स्वार्थ छीनने की नहीं, बल्कि सृजन करने की प्रक्रिया बन जाता है, तब वह अनायास ही परमार्थ का रूप धारण कर लेता है।

रूपांतरण स्वाभाविक, सहज और लगभग अदृश्य होता है

यह रूपांतरण किसी घोषणा, संकल्प या प्रचार के माध्यम से नहीं होता, यह स्वाभाविक, सहज और लगभग अदृश्य होता है। शासकीय सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद एक व्यक्ति अपने गृह नगर के एक फार्महाउस में रहने चले गए। वहां एक पुराना कुआं था, पक्का और गहरा, लेकिन लगभग सूखा। केवल वर्षा के दिनों में उसमें थोड़ा-बहुत पानी इकट्ठा हो पाता, जो कुछ ही समय में समाप्त भी हो जाता। प्रकृति प्रेम के साथ बागवानी उनका शौक था और हरियाली उनके लिए जीवन की आवश्यकता।

मगर जल के अभाव में पेड़-पौधे मुरझाने लगे। चिंता स्वाभाविक थी। उसी चिंता से एक विचार ने जन्म लिया कि अगर छत पर गिरने वाले वर्षा जल को व्यवस्थित रूप से कुएं में पहुंचा दिया जाए, तो शायद स्थिति बदल सके। उद्देश्य न तो पर्यावरण आंदोलन था, न सामाजिक सेवा का कोई बड़ा संकल्प। केवल इतना था कि अपने पेड़-पौधों को पानी मिल जाए। छत से पानी के संग्रहण की व्यवस्था की गई। परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगे। कुआं वर्ष भर पानी से भरा रहने लगा। हरियाली लौट आई। पक्षी आने लगे। फार्महाउस जीवन के सुरमई संगीत से भर उठा।

इस निजी समाधान की गूंज यहीं तक सीमित नहीं रही। आसपास के घरों के बोरवेल भी फिर से पानी से भरने लगे। भूजल स्तर सुधरा। जिन पड़ोसियों ने कभी इस प्रयास को केवल एक निजी व्यवस्था समझा था, वे अनजाने ही उसके लाभार्थी बन गए। फल-फूल केवल फार्महाउस तक सीमित नहीं रहे, पड़ोसी, रिश्तेदार और पशु-पक्षी भी उसमें सहभागी हो गए। स्वार्थ अब परमार्थ में बदल चुका था, बिना किसी उद्घोषणा के।

हमारे आसपास ऐसे अनेक प्रसंग बिखरे पड़े होंगे, जिन्हें हम अक्सर सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं। कोई व्यक्ति अपने घर की सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम करता है, तो उससे आसपास का इलाका भी सुरक्षित हो जाता है। उद्देश्य निजी सुरक्षा होती है, परिणाम सामूहिक सुरक्षा। इसी प्रकार, कोई बुजुर्ग दंपति अपने घर के बाहर बैठने के लिए एक शेड और बेंच लगवाते हैं, ताकि शाम की सैर के बाद विश्राम मिल सके। धीरे-धीरे वही स्थान राहगीरों, बच्चों और थके-मांदे मजदूरों का आश्रय बन जाता है। किसी ने परमार्थ का संकल्प नहीं लिया था, पर परमार्थ घटित हो गया।

इसी तरह, एक सेवानिवृत्त शिक्षक केवल अपनी मानसिक सक्रियता बनाए रखने के लिए आस-पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने लगता है। कुछ ही समय में वह पूरे मोहल्ले के लिए आशा का केंद्र बन जाता है। परीक्षा परिणाम सुधरते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और एक पीढ़ी को दिशा मिलती है। यहां भी स्वार्थ और परमार्थ के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है।

जाहिर है, परमार्थ कोई अलग से ओढ़ी जाने वाली नैतिक चादर नहीं है। वह उसी कर्म से जन्म लेता है, जो संवेदनशील स्वार्थ से प्रेरित होता है। जब व्यक्ति अपने हित की पूर्ति इस प्रकार करता है कि उसमें प्रकृति, समाज और अन्य मनुष्यों के अस्तित्व के लिए स्थान बचा रहे, तब उसका कर्म सीमाओं को तोड़ देता है। दरअसल, समाज को समस्या स्वार्थ से नहीं, संकीर्ण स्वार्थ से है। व्यापक स्वार्थ वह है जो समझता है कि मेरा हित दूसरों के हित से अलग होकर स्थायी नहीं रह सकता।

स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित मोहल्ला, शिक्षित समाज, संतुलित प्रकृति, ये सभी आखिर व्यक्तिगत जीवन को ही बेहतर बनाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए, तो परमार्थ दरअसल स्वार्थ का ही एक विस्तारित रूप है। शायद जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि स्वार्थ का त्याग करो, बल्कि यह सिखाता है कि स्वार्थ को इतना संकुचित मत बनाओ कि उसमें परमार्थ के लिए स्थान ही न बचे। जब स्वार्थ में विवेक, करुणा और साझेदारी का भाव जुड़ जाता है, तब वह अकेले का लाभ नहीं रह जाता,वह सामूहिक कल्याण में परिवर्तित हो जाता है। यही स्वार्थ का सबसे सुंदर और सार्थक रूप है, जो बिना नाम लिए, बिना श्रेय मांगे, परमार्थ बन जाता है।

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मौजूदा दौर में अगर लोगों की व्यस्तता पर गौर किया जाए, तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर आबादी काम के बोझ से दब चुकी है और हर वक्त किसी बहुत जरूरी काम को पूरा करने में लगी हुई है। सच यह है कि व्यस्त दिखती यह आबादी अपने मोबाइल में और उसके भीतर सोशल मीडिया पर फैले रील के जंजाल में खोई लगती है। उठते-बैठते, चलते-फिरते, यहां तक कि जरूरी विमर्श और बैठकों में भी आदमी बेमतलब ही स्मार्टफोन की स्क्रीन में गुम दिखता है, रील में डूबता-उतराता रहता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक