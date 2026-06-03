मानवीय जीवन के पारंपरिक नजरिए में सेवानिवृत्ति को अक्सर एक ‘पूर्ण विराम’ के रूप में देखा जाता है। दशकों की मेहनत के बाद समाज इसे एक अंतिम विदाई मान लेता है। हमें बचपन से ही यह मानने की आदत डाल दी गई है कि साठ साल के बाद का समय केवल शारीरिक गिरावट और घर के एकांत में सिमटने का काल है। हालांकि, जागरूक लोगों के लिए सेवानिवृत्ति अब एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक ‘अल्पविराम’ सिद्ध हो रही है।

यह केवल आराम का समय नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और समाज के प्रति एक नए योगदान का महत्त्वपूर्ण अवसर है। समय का यही नया उपयोग हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है। सेवानिवृत्ति हमें वह कीमती उपहार देती है, जिसे हमने अपनी रोजी-रोटी कमाने (आजीविका) की दौड़ में कुर्बान कर दिया था—‘समय की आजादी’। अब मस्तिष्क उन सपनों को जीने के लिए स्वतंत्र है, जिन्हें हमने वर्षों से दबा रखा था। यह वह जादुई पल है, जब इकट्ठा की गई सफलता को सही अर्थों में सार्थकता में बदला जा सकता है।

आज वरिष्ठ नागरिक समाज के साथ अपने जुड़ाव की नई परिभाषाएं लिख रहे हैं। वे यह साबित कर रहे हैं कि हमारे भीतर का ‘परिवर्तन लाने वाला इंसान’ कभी सोता नहीं है। यह अपनी मूल पहचान को फिर से जीवित करने का एक सशक्त मार्ग है। इस जीवनशैली को अपनाने वाले बुजुर्ग पूरे समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन रहे हैं।

जब एक सेवानिवृत्त व्यक्ति स्वेच्छा से किसी सामाजिक कार्य का नेतृत्व करता है, तो वह अपने दशकों के अनुभव को समाज को सौंप रहा होता है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के बहत्तर वर्षीय सेल्वमणि ने सेवानिवृत्त होने के एक दशक बाद खुद को बेचैन पाया। उनके मन में तकनीकी शिक्षा हासिल करने की पुरानी इच्छा थी। उसे उन्होंने जिंदा रखा और आज वे एक छात्र की तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। घर से कॉलेज के लिए रोज पचास किलोमीटर की यात्रा करते हैं। उनका संघर्ष केवल डिग्री तक सीमित नहीं है। घर से निकलने से पहले वे रसोई के काम निपटाते हैं और अपनी बीमार पत्नी की देखभाल भी करते हैं।

कॉलेज में छात्र उन्हें प्यार से ‘दादाजी’ बुलाते हैं। वे सिखाते हैं कि भले ही शरीर की आयु बढ़ जाए, लेकिन लक्ष्य सामने हो तो चेतना हमेशा युवा रहती है। इसी तरह, सक्रियता का जज्बा केरल की कात्यायनी अम्मा में भी दिखा, जिन्होंने छियानबे वर्ष की आयु में साक्षरता अभियान में अट्ठानबे फीसद अंक प्राप्त किए। उनकी सफलता ने उस पुरानी सोच को तोड़ दिया कि बुजुर्ग नई चीजें नहीं सीख सकते। इसके अलावा, बीडी गरवारे ने सेवानिवृत्ति के बाद अपने अनुभव को शिक्षा और समाज सेवा की ओर मोड़ दिया।

शारीरिक रूप से दुरुस्त और सेहतमंद रहने के प्रति भी नजरिया बदल रहा है। गुजरात की एक डॉक्टर भगवती ओजा अस्सी वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी तैराकी और साइकिल चालन में स्वर्ण पदक जीतती रहीं। उनका जीवन सिद्ध करता है कि सक्रियता एक साधना है, जिसमें मन के साथ शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। बुजुर्गों की सक्रियता केवल शौक तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी मजबूती प्रदान करती है। वे युवाओं के लिए परामर्शदाता बनकर उन्हें उन गलतियों से बचा सकते हैं, जो अक्सर अनुभव की कमी के कारण होती हैं। यह एक वैश्विक लहर है।

आधुनिक न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान भी कहता है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है। कुछ नया सीखने से मस्तिष्क की कोशिकाएं फिर से सक्रिय होती हैं और नए तंत्रिका मार्ग बनते हैं। इसे ‘न्यूरोप्लास्टिसिटी’ यानी मस्तिष्क का लचीलापन कहते हैं, जो भूलने की बीमारी (अल्जाइमर) जैसी समस्याओं से लड़ने में एक ढाल की तरह काम करती है।

खुद को बौद्धिक रूप से व्यस्त रखना इन समस्याओं से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह विज्ञान हमारे प्राचीन ‘वानप्रस्थ’ दर्शन के साथ भी मेल खाता है, जहां व्यक्ति अपने अनुभवों को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देता था।

जब एक अनुभवी व्यक्ति समाज में हिस्सा लेता है, तो वह अपनी संचित बौद्धिक संपदा को वापस मुख्यधारा में लौटा रहा होता है। यह सक्रियता बुजुर्गों को अकेलेपन और अवसाद से भी बचाती है। आज के एकल परिवारों के युग में सक्रियता ही वह पुल है, जो पीढ़ियों के बीच की खाई को पाट सकता है। दादा-दादी का अनुभव और पोते-पोतियों की जिज्ञासा मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

युवाओं को भी समझना होगा कि अनुभव की गहराई के बिना ऊर्जा अक्सर दिशाहीन हो जाती है। सेवानिवृत्ति केवल एक पेशेवर विदाई है, जीवन का संन्यास नहीं। हमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे मंच बनाने होंगे, जहां वे अपनी पसंद के अनुसार योगदान दे सकें—चाहे वह शिक्षा हो, पर्यावरण हो या सामुदायिक नेतृत्व। यह समाज के विकास की नई पटकथा लिखने जैसा होगा।

कहने का आशय यह है कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक ‘दूसरे सूर्योदय’ की शुरुआत है। यह वह समय है, जब हम अपनी आत्मा के छिपे हुए रंगों को फिर से दुनिया के सामने ला सकते हैं। हम वह सब कर सकते हैं जो जिम्मेदारियों के बोझ तले कभी अधूरा रह गया था। संदेश स्पष्ट है—केवल कैलेंडर की तारीखों के साथ वृद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान और कर्म के गौरव के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।

अनुभव वह अद्वितीय पूंजी है, जो बांटने से अनंत गुना बढ़ती है और निरंतर सक्रिय रहने से कुंदन की तरह चमकती रहती है। सेवानिवृत्ति केवल एक पद से मुक्ति है, हमारे सामर्थ्य से नहीं। यह समय अपनी सार्थकता को नए आयाम देने का है। ज्ञान के इस दूसरे सूर्योदय का स्वागत पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए।