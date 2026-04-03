वक्त जितनी तेजी से आगे भाग रहा है, उतनी ही तेजी से शायद समाज और लोगों की जीवनशैली में बदलाव भी हो रहा है। दो-ढाई दशक पहले तक ग्रामीण इलाकों में होने वाले शादी समारोहों में तस्वीर बिल्कुल अलग होती थी। वहां परिवार के साथ समाज होता था, केवल भोजन करने या समारोह में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि हर स्तर पर सब कुछ ठीक से निबाह देने में अपने स्तर पर हर सहयोग करने के लिए भी। शादी समारोह में शामिल सभी लोगों के लिए यह अपना आयोजन होता था। एक-दो पीढ़ी पहले के दौर में दो या तीन दिनों की अवधि के मुकाबले अब सब कुछ चंद घंटे में किसी विवाह भवन या ‘बैंक्वेट’ या ‘विवाह भवन’ में संपन्न हो जाता है। मगर अब भी कभी-कभी किसी शादी समारोह में पुराने दिनों की झलक मिल जा सकती है, जहां लोगों ने परंपरा को कायम रखने की कोशिश की।

दो पीढ़ी पहले के लोग अपने दौर या अपने बचपन को याद कर सकते हैं कि जब गांव में कोई बारात या तिलक समारोह का अवसर होता था, तो एक कापी-पेन लेकर लड़कों की एक टोली आसपास के घरों से तकिया-चद्दर, दरी, चौकी-खटिया इकट्ठा करती। बारात-तिलक के अतिथियों के जाने के बाद फिर से सबके घर सामान पहुंचा दिया जाता। बड़े बर्तन भी सामूहिक रहते थे। परात-जग, बाल्टी आस-पड़ोस से मंगनी या मुफ्त में आता। विवाह में आटा, गांव के पुरुष गूंदते और पूरी बेलने के लिए लड़कियां-महिलाएं अपने घरों से चौकी-बेलन ले कर आतीं। हलवाई के साथ एक-दो व्यक्ति ही आते, बाकी सहयोग के लिए गांव के लोग तैयार रहते।

कई महीने पहले से गेहूं को साफ करना, धोना-पीसना, तेल-मसालों का इंतजाम शुरू हो जाता था। दो-तीन महीने पहले से गांव में लोगों को पता होता था कि किसको क्या करना है। किसे पत्तल देना है, किसे कुल्हड़-भरुका, हांडी-पतुकी तैयार करना है, किसे सूप-बेना-पंखी बनाना है, किसे पीढ़ा बनाना है, किसे मंडप के लिए बांस छीलना है! विवाह के दिन रिश्तेदारी के लोगों से कोई दही लाता, कोई दूध, कोई कटहल-लौकी।

इस तरह विवाह-तिलक एक सामूहिक जिम्मेदारी का आयोजन हो जाता था। गांव के लोग तब खाना खाते, जब बारात में आए लोग खा चुके होते। दरअसल, यह गांव के सम्मान का मामला होता था और इस तरह तीन दिन वाली बारात भी सकुशल विदा हो जाती! लेकिन अब एक रात और कुछ घंटों की बारात है। गांव-गांव में टेंट हाउस है, जहां चारपाई-कुर्सी से लेकर जयमाला-हल्दी के लिए मंच, डीजे, लहंगा-चश्मा सब किराए पर उपलब्ध है। गांव में वाशिंग मशीन से लेकर स्वेटर-सूट तक आनलाइन पहुंच रहा है। अब गांव में भी धोती-कुरता-पजामा की जगह आधुनिक वस्त्रों पसंद किया जा रहा है। मैगी अब गांव के लिए कोई अनजाना उत्पाद नहीं है। चाउमीन-मंचूरियन और पिज्जा भी गोलगप्पे-चाट के साथी बन गए हैं। शादी समारोह में अब गांव के लोग पहले खा लेते हैं या फिर घराती-बाराती सब अपनी सुविधा से खा लेते हैं।

करीब तीन दशक पहले बारात को खाना ताजे पत्तल पर पांत में बिठाकर खिलाया जाता था। पूर्वांचल में बिहार के किसी भी वैवाहिक आयोजन में कटहल-परवल-कद्दू की सब्जी विशेष मानी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ कुर्सी-मेज पर खाना शुरू हुआ। अब तो गांव में भी ‘बुफे’ का चलन है। बुफे तक आते-आते, कटहल-परवल को पनीर और मशरूम ने बेदखल कर दिया है। वैवाहिक आयोजन में कभी जिस कटहल-परवल का वर्चस्व होता था, अब वे हाशिये पर आ गए हैं।

गांव से शहर में आ जाने के बाद हम अक्सर यह मान बैठते हैं कि जो गांव हम छोड़ कर आए थे, वह वहीं रुका हुआ होगा और शहर तेजी से बदल रहा है! समूह में सहयोग और संवेदना की जगह रफ्तार और नए दायरों का निर्माण दिखने लगा है। अब विवाह में नौ बांस लाकर मंडप बनाने की जगह बांस की ‘कईन’ से काम चल जाता है। बैल तो रहे नहीं, तो ‘हरिस’ रख कर क्या होता? तो अब विवाह के लिए छोटे ‘हरिस’ बाजार में और किराये पर उपलब्ध हैं, जिन्हें मंडप में लगा दिया जाता है। टेंट हाउस वाले जरूरत के हिसाब से शादी के लिए माड़ो-मंडप सजा देते हैं! ‘कोहबर’ के लिए पोस्टर मिलते हैं। जिस कमरे-दीवार पर कोहबर का पोस्टर चिपका दें, वही कोहबर बन जाता है! कोहबर का महत्त्व, नव-दंपति के बीच प्रेम, उर्वरता, समृद्धि और वैवाहिक सुख की मंगल कामना के रूप में माना जाता है।

जब मशीन का हस्तक्षेप बढ़ा, तो गांव के बाहर खलिहान की जरूरत नहीं रही। फसल खेत में ही काटकर बोरे में भरी जानी लगी! खाली जगहों को घेरा जाने लगा। घरों में दालान और खंभिया को घेर कर लोहे के ग्रिल और चैनल लगने लगे, ताकि उसमें ताला लगाया जा सके। घर के सामने का दुआर छोटा होता जा रहा है, क्योंकि कई लोगों ने अपने घर के सामने की खुली जगहों को दीवार से घेर कर गेट लगा लिया है! पक्के घरों के बन जाने के बाद पुरुषों का दुआर पर सोने का रिवाज लगभग खत्म हो गया है। अब वे घर के अंदर या छत पर सोते हैं!

जैसे-जैसे गांव में चार पहिये वाली गाड़ियां बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे गांव के भीतरी रास्ते संकरे होते जा रहे हैं। उत्तर भारत में अब गांव में सामूहिकता का अभाव अक्सर दिखता है, क्योंकि अगर कुछ लोग गांव के भीतर के खड़ंजे-रास्ते के ही दो-चार फुट घेर कर शौचालय या भैंस-गाय बांधने का इंतजाम कर लें, तो उन्हें कोई मना नहीं करता है। सामूहिकता का बोध अब तेजी से निजी सुविधा और स्वार्थ के दायरे में सिमटता जा रहा है।