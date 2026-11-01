राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सौ साल पूरा कर नई शताब्दी की शुरुआत की है। अपने इतिहास में संघ ने राजनीतिक दृष्टि से दो बिल्कुल भिन्न परिस्थितियों को देखा है। वे भिन्न ही नहीं, विरोधाभासी भी हैं। पहली परिस्थिति है संघ बनाम सरकार। इसके इतिहास का अधिकांश समय सरकार के साथ टकराव में बीता। दूसरी परिस्थिति समानधर्मी सरकार है।

औपनिवेशिक काल में सरकार ने तीन बार संघ के अस्तित्व पर संकट पैदा किया। वर्ष 1932-33 में सरकारी कर्मचारियों के संघ में सम्मिलित होने पर प्रतिबंध लगाया गया। वर्ष 1940 में इसकी शाखा पर परेड, व्यायाम आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्ष 1945 में प्रशिक्षण शिविर पर पाबंदी लगाकर संघ के कार्यालयों और शिविरों पर पुलिस कार्रवाई की गई। यह सब साम्राज्यवाद बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई का हिस्सा था।

स्वतंत्रता के बाद संघ को अनपेक्षित संकट का सामना करना पड़ा। नेहरूवादी विचारधारा इसे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और आधुनिकता का विरोधी साबित करने में लग गई। महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर वर्ष 1948 में प्रतिबंध लगा दिया गया। मगर तब संघ की सामाजिक जड़ मजबूत हो चुकी थी। राजनीतिक वैधानिकता पर सामाजिक वैधानिकता की हमेशा जीत होती है।

अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग (जूनियर) और अफ्रीका में नस्लवाद की लड़ाई लड़ने वाले ‘अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस’ इसके ऐसे ही उदाहरण हैं। ऐसी लड़ाई संख्या बनाम साख की होती है। संख्या पक्ष कांग्रेस के पास था, तो साख संघ के पास थी। संघ ने अपने विचार को सेमिनारों, बहसों, विमर्शों और कुलीनों की सीमाओं से बाहर जमीनी स्तर पर सामान्य लोगों के बीच रखा।

जहां राज्य सरकार की शिक्षा नहीं पहुंची, वहां संघ का ‘एकल विद्यालय’ स्थापित हो गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। संघ का यह कार्य वैचारिक चेतना को समृद्ध करने का माध्यम है। नेहरूवाद को इससे परेशानी थी और है। वर्ष 1975 और 1992 में संघ पर प्रतिबंध तो लगा, लेकिन इससे संघ से अधिक नेहरूवाद को ही क्षति हुई। इस कार्य में संघ ने औपनिवेशिक संस्कृति की राजनीति को नहीं अपनाया। साधारणतया राजनीति अभी भी उसी की प्रतिबिंब बनी हुई है। सत्ता और विपक्ष सदैव आर-पार की मुद्रा में होते हैं।

वर्ष 1949 में प्रतिबंध हटने के बाद द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर (श्री गुरुजी) ने अपने पहले सार्वजनिक भाषण में कहा था कि नेहरू सरकार अपनी सरकार है और हमें राष्ट्रहित में जहां भी अवसर हो, सहयोग करना चाहिए। यह न तो सरकार से भय और न ही उससे मित्रता की अभिव्यक्ति थी। इसका व्यावहारिक पक्ष भी सामने आया। नेहरू सरकार के दौरान खाद्य अभियान में स्वयंसेवकों की जरूरत थी। तब संघ का सहयोग लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।

नेहरू ने यह कहते हुए मंजूरी दी कि उनकी सहायता लीजिए, मगर वे सही लोग नहीं हैं। यही सोच नेहरूवादियों की संघ के साथ संवाद में जड़ता का कारण और परिणाम दोनों बना हुआ है। जिस दिन वे इस विडंबना से बाहर निकलेंगे, वह उनके और लोकतंत्र दोनों के लिए अच्छा होगा।

विचारों की इस लड़ाई में संघ को अपने अनुकूल राजनीति स्थापित करने में सफलता मिली। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक संघ का योगदान प्रतिफलित हुआ। अब चुनौती की प्रकृति बदल गई है और वह है इस परिवर्तन की योग्यता, साख और उपयोगिता को बनाए रखने की है। नेहरूवादी विचारधारा इन पर ही सवाल खड़ा करने की ताक में है।

मगर नई परिस्थिति में सैद्धांतिक पक्ष से व्यावहारिक पक्ष महत्त्वपूर्ण हो जाता है। डॉ. हेडगेवार ने वर्ष 1936 में हिंदू महासभा बनाम कांग्रेस के विवाद पर संघ की भूमिका के बारे में कहा था कि यह संगठन किसी पक्ष या विचार की ओर झुका नहीं है। यह ‘सार्वभौमिक नैतिकता और सार्वभौमिक मूल्यों’ के आधार पर राष्ट्रीय कार्य करता है। इन दोनों का तात्पर्य स्वयं को उदाहरण बनाकर सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रवादी कार्य को आगे बढ़ाना है।

पूर्व की स्थिति में संघ के लिए सांस्कृतिक पक्ष सबसे महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि नेहरूवादी विचारधारा भारतीय संस्कृति को सीमित और चयनित तरीके से देखती थी। संघ ने इस स्थिति को बदलने में सौ फीसद सफलता हासिल की है। सभ्यताई राष्ट्र का निर्माण दो बातों पर निर्भर है। सामाजिक-आर्थिक विरोधाभासों को न्यूनतम स्तर पर लाना और सांस्कृतिक चेतना एवं लोकतांत्रिक चेतना के अंतर को समाप्त करना। जातिवाद, अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता जैसी बुराइयों की मजबूत स्थिति भारतीय जीवन में दर्ज है और यह राजनीति के मार्फत अपनी ताकत से अधिक प्रतिक्रियावाद उपजा रहा है। इसमें निर्णायक लड़ाई लड़ने की अपेक्षा संघ से ही है।

इतिहास ने बड़े नामों और उद्देश्यों से स्थापित संस्थाओं का क्षरण देखा है। इस संबंध में भारत का साधु समाज, जिससे तुकडोजी महाराज, गुलजारी लाल नंदा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जुड़े थे, इसका उदाहरण है। नेहरू ने मई, 1959 में कहा था कि वे उनके कार्यक्रम में इसलिए आना नहीं चाहते थे कि क्योंकि सरकार का हिस्सा होने के कारण उनकी उपस्थिति से दोनों की प्रतिबद्धता एक-दूसरे के प्रति हो जाती है।

उन्होंने कहा, ‘मेरी राय में आपको जितना संभव हो सके सरकारी पैसे से दूर रहना चाहिए। यह जितना आपके लिए अच्छा है, उतना सरकार के लिए भी।’ सिर्फ यही नहीं, महात्मा गांधी का ‘हरिजन सेवक संघ’ और गोपालकृष्ण गोखले का ‘सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी’ भी इस जंजाल में फंसकर रह गया।

संघ ने अपने इतिहास में डॉ. हेडगेवार से मोहन भागवत तक संगठनात्मक स्वावलंबन और स्वायत्तता को पिघलने नहीं दिया और राज्य के उपक्रमों से दूर रहा। इसी चरित्र की मजबूती इसकी अगली शताब्दी की रचनात्मक यात्रा सुनिश्चित करेगी। यह भीड़ बढ़ाना नहीं, बल्कि लोकशक्ति का उपार्जन है और यही संघ कार्य की सफलता का सूचकांक और संकल्प दोनों है।