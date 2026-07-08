Rice to Ethanol Policy: भारत ने 2025-26 में 154 करोड़ मीट्रिक टन चावल का उत्पादन किया और चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया। भारत 2025 में 24.5 करोड़ मीट्रिक टन चावल के निर्यात के साथ टॉप चावल निर्यातक भी है। यह वैश्विक चावल व्यापार (61.3 करोड़ मीट्रिक टन) का करीब 40% है, जो अगले चार सबसे बड़े निर्यातकों (वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान और कंबोडिया) के कुल निर्यात से अधिक है।

भारत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लगभग 8 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन (5 रुपये प्रति किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह) भी देता है, जिसमें से लगभग दो-तिहाई चावल होता है। इसके बावजूद, 1 अप्रैल तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास बफर मानक से लगभग पांच गुना अधिक चावल का भंडार था। 2024-25 (वित्त वर्ष 2025) में इस अतिरिक्त बफर भंडार की वहन लागत 10,712 करोड़ रुपये थी।

सरकार ने इन भंडारों को कम करने और वहन लागत को घटाने के लिए बड़ी मात्रा में टूटे चावल को इथेनॉल उत्पादन में लगाने का निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2026 में लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उपयोग इथेनॉल उत्पादन में किया गया । वित्त वर्ष 2027 में एफसीआई के लिए चावल की आर्थिक लागत 44 रुपये प्रति किलोग्राम होने की संभावना है, जबकि इसे इथेनॉल संयंत्रों को लगभग 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा है, जिससे खाद्य बनाम ईंधन की बहस फिर से शुरू हो गई है और यह सवाल उठ रहा है कि कौन किसे सब्सिडी दे रहा है?

1960 के दशक के मध्य में भारत (जो “बाजार से माल तक” की निर्भरता से भरा देश था) विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक, निर्यातक, मुफ्त वितरक और चावल से इथेनॉल निर्माता कैसे बन गया?

हरित क्रांति की सफलता इस कहानी का एक हिस्सा मात्र है। दूसरा, अधिक हालिया और चिंताजनक पहलू, सब्सिडी की कहानी है, जो न केवल राजकोषीय स्थिति पर बल्कि पर्यावरण पर भी भारी नुकसान पहुंचा रही है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, मिट्टी का क्षरण, भूजल प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। आइए गहराई से जानें और पता लगाएं कि भारत आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भविष्य के लिए चावल नीतियों को कैसे तर्कसंगत बना सकता है…

इस स्थिति के लिए तीन परस्पर जुड़ी नीतियां जिम्मेदार प्रतीत होती हैं। पहली न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खुली खरीद है। हालांकि धान का MSP 2,369 रुपये प्रति क्विंटल (2025-26) है, फिर भी राज्य अक्सर एक-दूसरे से अधिक बोली लगाते हैं। छत्तीसगढ़ एमएसपी से लगभग 40 प्रतिशत अधिक भुगतान करता है, तेलंगाना लगभग 20 प्रतिशत, जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा जैसे अन्य राज्य भी इस प्रतिस्पर्धात्मक उदारता के अपने-अपने तरीके अपनाते हैं या तो इनपुट सब्सिडी के रूप में या एमएसपी के अतिरिक्त बोनस के रूप में।

दूसरी धान उत्पादक क्षेत्रों में मुफ्त या लगभग मुफ्त बिजली है। चूंकि धान एक बाढ़ सिंचित फसल है जिसे प्रति मौसम 25 सिंचाई तक की आवश्यकता होती है, इसलिए मुफ्त बिजली एक तरह से बिना किसी परिणाम के भूजल दोहन का लाइसेंस है।

तीसरी, यूरिया की बिक्री लागत से बिल्कुल अलग कीमत पर है। यूरिया का खुदरा मूल्य वर्षों से 242 रुपये प्रति 45-किलो बैग पर स्थिर है, जिसमें सरकार आर्थिक लागत का 85-90 प्रतिशत वहन करती है। भारत में यूरिया के आयात मूल्य में मई में भारी उछाल आया था, जो बढ़कर 935-959 डॉलर प्रति टन हो गया था। होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव कम होने के कारण अब यह कीमत लगभग आधी हो गई है। फिर भी, इस भारी लाभ के चलते धान के खेतों में यूरिया का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, साथ ही इसे अन्य उद्योगों और सीमा पार भी भेजा जा रहा है।

आईसीआरआईईआर के एक अध्ययन के अनुसार, पंजाब में धान की खेती के लिए संयुक्त सब्सिडी (बिजली, उर्वरक और नहर का पानी) 2023-24 में 38,973 रुपये प्रति हेक्टेयर थी। एमएसपी से अधिक बोनस देने की ये विकृत और राजनीतिक रूप से प्रेरित नीतियां, साथ ही अत्यधिक सब्सिडी वाली बिजली और उर्वरक, एफसीआई के स्टॉक को अत्यधिक बढ़ा रही हैं।

चावल के इतने बड़े भंडार को बनाने वाली विकृत प्रोत्साहन संरचना को ठीक करने के बजाय, सरकार ने दूसरा रास्ता चुना है: इसे इथेनॉल डिस्टिलरी में डाल देना।

एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम अपने आप में बुरा विचार नहीं है इसमें कम से कम 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग शामिल है। हालांकि, एथेनॉल उत्पादकों को एफसीआई के चावल से एक निश्चित हिस्सा प्राप्त करने के लिए बाध्य करना उल्टा असर डालता है। यह सोवियत-युग के नियंत्रणों की ओर लौटने जैसा है। नौकरशाही और राजनेता नियंत्रणों को पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें इससे लाभ मिलता है।

उद्योग सबसे कुशल फीडस्टॉक (चाहे मक्का, गन्ना या चावल) चुनने की स्वतंत्रता चाहता है, जिसकी अनुमति सरकारी नीतियां नहीं देतीं। इसलिए, दोनों एक समझौता करते हैं चावल, जिसकी एफसीआई को आर्थिक लागत 44 रुपये प्रति किलो है, एथेनॉल संयंत्रों को 23 रुपये प्रति किलो की दर से इस आधार पर बेचा जाता है कि यह टूटा-फूटा और क्षतिग्रस्त है।

एक किलोग्राम चावल के उत्पादन के लिए औसतन लगभग 4,000 लीटर सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि इसका आधा हिस्सा जलभंडारों में वापस चला जाता है, तो बाकी आधा हिस्सा पौधे द्वारा आंशिक रूप से अवशोषित हो जाता है और शेष वाष्पित हो जाता है। धान की खेती में प्रचलित रोपण विधि से भारी मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना अधिक शक्तिशाली है।

पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य जब प्रति हेक्टेयर लगभग 250 रुपये प्रति किलोग्राम उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो वे लगभग 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति हेक्टेयर उत्सर्जित करते हैं क्योंकि पौधा नाइट्रोजन का केवल 35-40 प्रतिशत ही अवशोषित कर पाता है – शेष नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में पर्यावरण में चला जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 273 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, या भूजल में रिसकर उसे नाइट्रेट से दूषित कर देता है। इस प्रदूषण को ब्लू बेबी सिंड्रोम, थायरॉइड, मधुमेह और कैंसर के बढ़ते खतरे से जोड़ा गया है। हम अपने ऊपर ऐसे खतरे क्यों थोप रहे हैं?

इसमें बदलाव होना ही चाहिए। अन्यथा, प्रौद्योगिकी का वरदान मानवता के लिए अभिशाप बन जाएगा। समझदारी एमएसपी नीति की दिशा बदलने में है। कोई बोनस नहीं होना चाहिए और सभी राज्यों में खरीद को उत्पादन के 40 प्रतिशत से अधिक तक सीमित किया जाना चाहिए। एथेनॉल संयंत्रों पर एफसीआई से चावल का उपयोग करने की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का कहीं बेहतर विकल्प है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मुफ्त आपूर्ति केवल सबसे कमजोर वर्ग – अंत्योदय – तक सीमित होनी चाहिए और बाकी लोगों से कम से कम एमएसपी का आधा शुल्क लिया जाना चाहिए। जल संरक्षण के लिए सीधी बुवाई वाली धान की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसानों को सब्सिडी से आय सहायता प्रदान करके और उर्वरक की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करके उर्वरक संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। यदि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे सुधारों को लागू कर पाती है, तो यह भारत के किसानों और हमारी धरती के लिए एक महान सेवा होगी।

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केंद्र सरकार ने हाल ही में 22% से 30% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E22-E30) को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) से छूट दे दी है। इससे इन ईंधनों का टैक्स ट्रीटमेंट मौजूदा 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) के बराबर हो गया है, जो फिलहाल पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है। यहां पढ़ें पूरी खबर…