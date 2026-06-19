कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें दुख देकर उसके बाद यह जताते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वे यह भी स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने तकलीफ पहुंचाई और रिश्ते को हल्के में लिया। मगर क्या सिर्फ इतना मान लेना काफी होता है? क्या केवल यह कह देना कि ‘हां, मुझसे गलती हुई’, वास्तव में पछतावे का प्रमाण है? शायद नहीं। गलती का एहसास होना और पछतावा होना, ये दोनों बातें अक्सर सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके बीच बहुत गहरा अंतर है। गलती का एहसास अक्सर दिमाग तक सीमित होता है, जबकि पछतावा दिल तक उतरता है।

कई लोग अपनी गलती इसलिए मान लेते हैं, क्योंकि गलती के बाद सामने आई परिस्थितियां उन्हें आईना दिखा देती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने गलत व्यवहार किया, सामने वाले को चोट पहुंचाई या एक अच्छा रिश्ता खो दिया। मगर यह समझ आना हमेशा इस बात का संकेत नहीं होता कि उनके भीतर सचमुच पश्चाताप है।

वास्तव में सच्चा पछतावा केवल शब्दों में नहीं, वह व्यवहार में भी दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति को वास्तव में पछतावा होता है, तो उसके भीतर सिर्फ दुख नहीं होता, बल्कि कुछ सुधारने की बेचैनी भी होती है। वह अपने अहंकार से ऊपर उठकर माफी मांगने की कोशिश करता है। वह यह नहीं सोचता कि पहले सामने वाला झुके, बल्कि यह सोचता है कि मैंने चोट पहुंचाई है, मुझे इसे ठीक करना चाहिए। पछतावा इंसान को विनम्र बनाता है।

मगर केवल गलती महसूस करने वाला व्यक्ति अक्सर वहीं रुक जाता है। उसे यह तो समझ आता है कि उसने गलत किया, लेकिन वह अपनी सुविधा, अपने अहंकार या अपनी आदतों से बाहर नहीं निकलता। वह न रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है, न टूटे विश्वास को जोड़ने की।

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कई बार ऐसे लोग यह उम्मीद रखते हैं कि समय सब ठीक कर देगा या सामने वाला खुद ही सब भूल जाएगा। जबकि सच यह है कि समय केवल दूरी बढ़ाता है, अगर सार्थक प्रयास न किए जाएं। रिश्तों में सबसे ज्यादा चोट केवल गलतियों से नहीं लगती, बल्कि उस उपेक्षा से लगती है जो गलती के बाद दिखाई जाती है।

जब कोई व्यक्ति आंखों में दर्द देखकर भी चुप रहे, जब उसे पता हो कि उसने आपको तोड़ा है फिर भी वह कुछ सुधारने की कोशिश न करे, तब समझ आ जाता है कि उसे अपनी गलती का पता तो है, लेकिन उसका दिल अभी भी उस दर्द तक नहीं पहुंचा, जहां पछतावा जन्म लेता है।

सच्चे पछतावे की एक पहचान और भी होती है। वह है—परिवर्तन। अगर किसी व्यक्ति को अपनी गलती पर वास्तव में पछतावा है, तो उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देता है। वह वही बातें नहीं दोहराता, जिनसे रिश्ता टूटा था। क्योंकि जिसने दर्द की कीमत समझ ली हो, वह दोबारा वही घाव देने से डरता है।

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मगर जहां बार-बार वही व्यवहार दोहराया जाए, वहां ‘मुझे अपनी गलती का एहसास है’ जैसे वाक्य केवल शब्द बनकर रह जाते हैं। कई लोग माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वे किसी भी प्रकार से परिस्थिति को शांत करना चाहते हैं, जिससे उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े। वे माफी इस वजह से नहीं मांगते कि उन्हें सामने वाले के दर्द का एहसास है। इसलिए हर माफी पछतावे का प्रमाण नहीं होती। सच्चा पछतावा व्यक्ति को भीतर से बदलता है। उसमें संवेदनशीलता आ जाती है। वह अपने व्यवहार के प्रति सजग हो जाता है।

कभी-कभी हम प्रेम में इतने भावुक हो जाते हैं कि सामने वाले की छोटी-सी स्वीकारोक्ति को भी पछतावा मान बैठते हैं। हमें लगता है कि अगर उसने मान लिया कि गलती उसकी थी, तो शायद वह बदल जाएगा। मगर समय के साथ समझ आता है कि स्वीकार करना आसान है, बदलना कठिन। और जो व्यक्ति सच में बदलना चाहता है, उसे बार-बार समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह स्वयं ही खुद को बदलने की दिशा में काम करता है।

जीवन में यह समझ बहुत जरूरी है कि हर वह इंसान जो अपनी गलती जानता है, जरूरी नहीं कि वह आपको खोने का दुख भी महसूस करता हो। कुछ लोग केवल परिस्थिति समझते हैं, दूसरे की पीड़ा नहीं। वे यह जानते हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन उनके भीतर रिश्ता बचाने की वह सच्ची इच्छा नहीं होती, जो पछतावे के साथ आती है।

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कुछ लोग रिश्ते खोने के बाद उदास जरूर होते हैं, लेकिन वे उस रिश्ते के लिए लड़ना नहीं चाहते। उन्हें खालीपन महसूस होता है, आदत टूटने का दुख होता है, मगर यह पछतावा नहीं होता। क्योंकि पछतावा व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं रहने देता। वह उसे भीतर से धकेलता है कि ‘कुछ ठीक करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।’

कई बार लोग अपनी बेचैनी शांत करना चाहते हैं, लेकिन सच्चा पछतावा सामने वाले के घाव भरने की चिंता करता है। जहां सच्चा पछतावा होता है, वहां व्यक्ति अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेता है। वह बहाने नहीं बनाता, दोष नहीं टालता और न ही सामने वाले की भावनाओं को छोटा साबित करता है। वह यह स्वीकार करता है कि उसने चोट पहुंचाई है और अब उसे भरने का प्रयास भी उसी को करना चाहिए।

गलती का एहसास केवल समझ है, लेकिन पछतावा एक भावनात्मक जागृति है। एहसास व्यक्ति को सच दिखाता है, लेकिन पछतावा उसे बदलने की ताकत देता है। और शायद इसी वजह से हर स्वीकारोक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो सच में पछताता है, वह केवल शब्द नहीं कहता। वह अपने व्यवहार से यह साबित करता है कि उसे आपका दर्द महसूस होता है। ध्यान दें, पछतावा शब्दों में नहीं, प्रयासों में दिखाई देता है।