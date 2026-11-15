Rakesh Sinha Article: ‘सेकाल आर ए काल’ एक बांग्ला पुस्तक का शीर्षक है। इसका अर्थ है ‘बीता हुआ कल और आज’। यह 1848 में राजनारायण बसु द्वारा बंगाल की जातीय सभा में दिया गया ‘डेविड हरे व्याख्यान’ है, जिसे 1874 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। स्वाभाविक है, बसु का यह शताब्दी वर्ष उन्हें याद करने का निमित्त बना है। यह अपने आप में चिंता का विषय है।

प्रकाशन के बाद पुस्तक अपने वैचारिक प्रभाव और मौलिकता के कारण जाना जाता है। ‘से काल आर ए काल’ में वैचारिक प्रभाव और मौलिकता, दोनों है। फिर भी लेखक या व्यक्तित्व के सहारे हमें इसे स्मरण करने का क्या कारण है? यह प्रश्न वर्तमान बौद्धिक परिवेश को आईना दिखाता है।

पुस्तक के नाम से जाहिर है कि यह साम्राज्यवादी काल के भारत की अवस्था का चित्रण है। पर यह इन दो बातों से मुक्त है- आत्मग्लानि और आत्ममुग्धता। बसु सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन में प्रवृत्तियों और परिणामों को सामने रखते हैं। पात्रों का उल्लेख सिर्फ प्रतिबिंब की तरह होता है। लेखन की यह शैली आलोचनात्मक होती है और इसमें विचारों को आगे बढ़ाने या नए विचारों के सृजन की क्षमता आ जाती है।

यही इस व्याख्यान की खासियत है। इसे पढ़ते समय हमारा मस्तिष्क भूतकाल के पिंजरे में बंद नहीं रहता है, बल्कि चिंतन की एक समांतर धारा चलती है, जो हमें अपने वर्तमान पर सोचने और आत्मालोचन के लिए बाध्य करती है। बुस की यह रचना अतिरेक से मुक्त है, चीजों को आलोचनात्मक और संवेदनशीलता के साथ देखने की विधा की तरह है।

हमारे प्राचीन साहित्य अपनी इसी मौलिकता के कारण अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। चाहे वह बौद्ध साहित्य हो या जैन साहित्य अथवा साम्राज्यवादी काल में लिखी गई रचनाएं। हर युग की बौद्धिकता की एक विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। उसे विचार और व्यक्ति के बीच जूझना पड़ता है। विचार प्रधान साहित्य कालजयी होता है, तो व्यक्ति प्रधान साहित्य पानी के बुलबुले की तरह होता है।

समकालीन दुनिया, विशेषकर भारत का बौद्धिक समाज अपनी विरासत से बहुत दूर है। प्रवृत्तियों पर विमर्श की जगह यह पात्रों पर अपनी ऊर्जा, समय और प्रतिभा खर्च कर रहा है। बसु का व्याख्यान उसी कमजोरी को सामने रखता है। वर्तमान की बौद्धिकता राजा-रानी की कहानियों से भी एक कदम नीचे है। बौद्धिक और गैर-बौद्धिक के बीच जब लकीर खींचना मुश्किल हो जाता है, तब विरासत की ओर देखने की अनिवार्यता हो जाती है। बौद्धिकता के क्षरण का प्रतिबिंब हमारा दिन-प्रतिदिन की घटनाओं में उलझकर रह जाना है।

समाज के बदलाव को समझने और नई पीढ़ी को उसके अनुकूल ढालने की क्षमता खो जाना साहित्य से समाजशास्त्र तक दिखाई पड़ता रहा है। बौद्धिकता जब खांचे में बंटी होती है, तब संवाद पर बर्फ जम जाता है। वही दृश्य आज हमें परिभाषित कर रहा है। बौद्धिकता का काम समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और मानवीय स्वभाव की प्रवृत्तियों को तुलनात्मक रूप से उजागर कर उसे अपनी श्रेष्ठता का आभास कराना होता है। तभी वह समाज का नेतृत्व कर पाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पात्रों की जगह प्रवृत्तियों का आधिपत्य था।

तभी सुंदरलाल का ‘अंग्रेजी राज’, आरपी दत्त का ‘इंडिया टुडे’, गांधी का ‘हिंद स्वराज’, सावरकर का ‘प्रथम स्वतंत्रता संग्राम’ जैसी रचनाएं बौद्धिकता की श्रेष्ठता का मानक बनी हुई हैं। बसु ने जब व्याख्यान दिया था, तब वे मात्र बाईस वर्ष के थे। उनके पास डिग्रियों या पुरस्कारों का गट्ठर भी नहीं था। व्याख्यान के सात साल बाद वे एक स्कूल के प्रधानाध्यापक बने।

बसु बौद्धिकता की समकालीन प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हुए अनेक घटनाओं का उल्लेख करते हैं। उनमें एक माइकेल मधुसूदन दत्ता से दोस्ती है। उन दोनों के सांस्कृतिक दर्शन में जमीन आसमान का अंतर था। दूसरी घटना दो अखबारों ‘बंग दूत’ और ‘शब्द प्रभाकर’ के बीच का खुला वैचारिक झगड़ा था।

इसमें ‘फ्रेंड्स आफ इंडिया’ के संपादक कूद पड़े, तब ‘बंगदूत’ ने लिखा था कि यह झगड़ा भोला मोयरा और नीलू राम प्रसाद (सामान्य लोगों) के बीच है। फिर फिरंगी कहां से आ गए? बसु ने नवदीप का उल्लेख किया, जहां शिक्षक रामनाथ का स्कूल था। उन्हें राजा शिवचरण ने सहायता करने की पेशकश की, पर रामनाथ तैयार नहीं हुए। उनका राजा को दिया गया उत्तर न्याय दर्शन के संदर्भ में था।

ज्ञान परंपरा भौतिकता के वैशाखी से नहीं चलता है। उसमें सामर्थ्य तप और साधना से आता है। पर अंग्रेजी प्रभाव से ग्रस्त होकर उन्हें असभ्य कहा गया। इस पर बसु ने पूछा, ‘अगर वे असभ्य हैं, तो सभ्यता क्या है?’समाज के विकास को समझने से ही उसमें बुनियादी परिवर्तन का रास्ता खुलता है। घटनाओं, पात्रों और प्रतिरोधों का हिस्सा बनकर समाज की उन्नति की कल्पना करना व्यर्थ साबित होता है। वर्तमान काल की बौद्धिकता और सामाजिक-राजनीतिक प्रवृत्तियां स्वयं के उलझनों से ग्रस्त हैं।

व्यक्ति का स्वभाव, आचरण, आदत, महत्त्वाकांक्षा आदि के भंवर में फंसा है। इसलिए बसु, दत्त, दादाभाई नौरोजी जैसे को देखकर मन में प्रश्न आता है कि वे कैसे लोग थे, जिन्होंने प्रतिकूलताओं के बीच रहकर चिंतन के स्तर को निरंतर बनाए रखा। और हम कौन लोग हैं, जो उस महान वैचारिक विरासत से रूबरू भी कुछ लोगों के माध्यम से हो रहे हैं। यही अंतर रेखांकित हो रहा है।

कैसी विडंबना है कि ‘से काल आर ए काल’ का हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में अनुवाद तक नहीं हो पाया है। यह बात सिर्फ इसी पुस्तक तक सीमित नहीं है। भारतीय भाषाओं की मौलिक रचनाएं स्थानीयता में सिमट गई हैं। हम इसके समाधान को सांकेतिकता से देखते हैं। उससे बाहर निकलने की जरूरत भी महसूस नहीं कर रहे हैं।

ऐसा करना विचारों की समृद्धि और सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव की दिशा को प्रशस्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए बसु का संदेश उपयोगी है कि ‘हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए और हर परिस्थिति में इसे बनाकर रखना चाहिए। आशा ही सभी प्रगति का आधार है।’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सौ साल पूरा कर नई शताब्दी की शुरुआत की है। अपने इतिहास में संघ ने राजनीतिक दृष्टि से दो बिल्कुल भिन्न परिस्थितियों को देखा है। वे भिन्न ही नहीं, विरोधाभासी भी हैं। पहली परिस्थिति है संघ बनाम सरकार। इसके इतिहास का अधिकांश समय सरकार के साथ टकराव में बीता। दूसरी परिस्थिति समानधर्मी सरकार है। पढ़िए पूरा लेख…