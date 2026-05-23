राजस्थान के बांसवाड़ा में झांतलिया और उदयपुर के बांकी एवं सिरोही के जनापुर में चंदन वन विकसित करने तथा ऐसे ही दूसरे जिलों में भी संभावनाएं तलाशने की पहल महत्त्वपूर्ण है। राजस्थान के इन क्षेत्रों में चंदन वन विकसित करने का निर्णय लेते हुए यहां पर तीस हजार से अधिक पौधे लगाने और उनकी कड़ी सुरक्षा के लिए बाड़बंदी के भी निर्देश दिए गए हैं।

वैज्ञानिक तरीके से चंदन के पेड़ों का रोपण, अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों का चयन, स्थानीय सुरक्षा तंत्र बनाने और बाड़बंदी के साथ सिंचाई के कारगर तरीके यदि अपनाए जाते हैं, तो यह किसानों की आर्थिक समृद्धि के साथ ही राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ी पहल साबित होगी।

गौरतलब है कि चंदन के 90 प्रतिशत पेड़ इस समय कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं। कर्नाटक के मैसूर और शिमोगा में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष हैं। मगर पिछले कुछ समय के दौरान चंदन के पेड़ लगाने की संभावनाएं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल में भी तलाशी गई हैं और वहां चंदन के वन सफलतापूर्वक विकसित भी हुए हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी चंदन के पेड़ उगाने में सफलता मिली है।

चंदन के पेड़ न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी एक टिकाऊ विकल्प हैं। ग्रामीण रोजगार के अवसर इससे तेजी से बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि सुनियोजित रूप से चंदन के पेड़ लगाने की दिशा में कार्य हो। असल में चंदन के पेड़ वहीं लगते हैं जहां जलवायु उष्णकटिबंधीय हो और जहां लाल-रेतीली मिट्टी हो तथा उन्हें विकास के लिए नीम एवं अमलतास का सहारा मिले।

चंदन के पेड़ अच्छी धूप, कम से मध्यम वर्षा और 15 से 30 डिग्री के बीच तापमान वाले स्थानों में सबसे अच्छी तरह बढ़ते हैं। इस दृष्टि से राजस्थान के बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर और सिरोही जिलों में चंदन के पेड़ लगाने की अपार संभावनाएं हैं। यहां इन पेड़ों के लिए तापमान और जलवायु अनुकूल है। चूंकि सफेद चंदन गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पनपता है, इस दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाके चंदन की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। चंदन के पेड़ों के साथ दूसरे पेड़ों का सहारा जरूरी है। इस लिहाज से राजस्थान में नीम और करोंदा जैसे पेड़ काफी हैं।

उदयपुर में भी कई स्थानों पर चंदन के पेड़ हैं। उनके पनपने का वैज्ञानिक अध्ययन कर यदि दूसरे स्थानों पर भी इसकी संभावनाएं तलाशी जाती हैं और सही तकनीक से पेड़ उगाने की पहल होती है, तो भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इसी के साथ राजस्थान में कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। चंदन का एक पेड़ 12 से 15 वर्ष में बड़ा होता है। इससे आसानी से लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त की जा सकती है।

राजस्थान में चंदन के पेड़ लगाने की संभावनाएं तलाशना इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि इससे यहां के शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के साथ रेगिस्तान के फैलाव को रोका जा सकता है। चंदन के पेड़ पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये हवा को शुद्ध करते हैं। हालांकि यह कम पानी में उग सकता है, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में गर्मी के मौसम में इसे ‘ड्रिप सिंचाई’ की आवश्यकता होती है। अलवर, भरतपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जैसे जिलों में चंदन की खेती की काफी अच्छी संभावनाएं हैं। सही वैज्ञानिक प्रबंधन और सुनियोजित रूप में इसे उगाने की दिशा में कार्य हो, तो राजस्थान के लिए चंदन की खेती भविष्य में वरदान साबित हो सकती है। बाड़मेर जिले में अमरूद, अनार, आंवला और नीम के पेड़ों की छाया में चंदन की खेती का कुछ स्तरों पर सफल प्रयास हुआ भी है।

चंदन की खेती से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार चंदन के पेड़ों को लगभग 700 से 800 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जबकि राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में प्राय: 400 से 500 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। मगर इस वर्षा के साथ यदि सिंचाई की प्रभावी व्यवस्था की जाए, तो ग्रीष्म और शीत ऋतु में चंदन के पेड़ राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी जीवित रह सकते हैं। चंदन अर्ध-जड़ परजीवी है। इसे पोषक तत्त्व प्राप्त करने के लिए मेजबान पौधों की आवश्यकता होती है। इनके बिना इसका विकास नहीं हो पाता। ये पौधे इसलिए भी जरूरी होते हैं कि इनसे चंदन का वृक्ष गर्म हवाओं और विपरीत जलवायु से बचा रहता है। इसके लिए नीम, अमलतास और दूसरे पौधे लगाए जा सकते हैं।

चंदन के पेड़ लगाने के दौरान इसकी पंक्तियों के बीच कम से कम पंद्रह फीट और पौधों के बीच कम से कम बारह फीट की दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। राजस्थान की तेज लू और शीत ऋतु में हाड़ कंपाने वाली सर्दी से बचाने में सहायक वृक्ष मदद करते हैं। इसी के साथ कृषि वैज्ञानिक वहां ‘ड्रिप सिंचाई’ करने की सलाह देते हैं। दीमक से बचाव के उपाय भी किए जाने जरूरी हैं, अन्यथा चंदन के पेड़ों को दीमक चाट सकती है। इन पेड़ों के लिए प्राकृतिक खाद सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है। पौधों को स्वस्थ रखने के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और अन्य पोषक तत्त्वों का संतुलन बनाए रखने के साथ गोबर की खाद मिल जाए, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। पेड़ों के सूखे पत्ते और पानी भी चंदन के वृक्ष के लिए बहुत उपयोगी हैं।

चंदन केवल महंगा ही नहीं, बल्कि भारतीय कानून के तहत संरक्षित वृक्ष भी है। यह सही है कि कोई भी बिना किसी पूर्व अनुमति के निजी भूमि पर इसकी खेती कर सकता है, लेकिन सरकार इसकी कटाई, परिवहन और विपणन को नियंत्रित करती है। वन क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसार, राज्य द्वारा चंदन की लकड़ियों की नीलामी की जाती है और उससे प्राप्त लाभ को किसानों से साझा किया जाता है। हालांकि स्वामित्व उत्पादक के पास ही रहता है। चंदन के पेड़ों की कटाई या विपणन से पहले किसानों को मंजूरी के लिए आवेदन करना होता है। इस प्रक्रिया को पूरी किए बिना इसे कोई बेच नहीं सकता। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि चंदन की तस्करी को रोका जाए और उसकी उचित निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

जलवायु परिवर्तन के इस दौर में चंदन की खेती अब किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं रही है। पारंपरिक दक्षिणी क्षेत्रों से निकलकर अब यह राजस्थान और अन्य शुष्क क्षेत्रों में तेजी से एक आकर्षक और टिकाऊ कृषि विकल्प के रूप में उभर रही है। इस दृष्टि से राजस्थान के बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए साझा प्रयासों से चंदन के पेड़ लगाने की पहल महत्त्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्क क्षेत्रों में पारंपरिक खेती इस समय घाटे का सौदा हो रही है। ऐसे में चंदन की खेती राजस्थान जैसे क्षेत्र में पानी की कमी और अधिक तापमान की चुनौतियों का सामना करते हुए भी किसानों को बेहतर लाभ देने वाली एक हरित संपदा बन सकती है।