याद करें, 2014 के बाद कालीजियम बनाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) का विवाद। राजग सरकार का तर्क था कि कालीजियम भाई-भतीजावाद को आगे बढ़ाती है। एनजेएसी की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। तब भाजपा के कई नेता व कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां कर रहे थे। उस समय लोकतंत्र के दो खंभों का टकराव चौंका रहा था। लेकिन अचानक से न्यायपालिका और विधायिका के बीच तल्खी बंद हो गई। दोनों के संबंध इतने दोस्ताना हो गए कि प्रधान न्यायमूर्ति सरकार के मंत्रियों के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए लंदन पहुंच गए। अभी तक न्यायपालिका सत्ता से अपनी दूरी बनाकर रखती थी। अगर सत्ता और न्यायपालिका के बीच ऐसी दोस्ताना तस्वीर आती है तो क्या फर्क पड़ता है कि व्यवस्था कालीजियम की है या एनजेएसी की? न्यायपालिका के भाई-भतीजावाद से ज्यादा समस्या दो खंभों के इस दोस्ताने में दिख रही है। इस दोस्ती को देखने के बाद भी क्या इंसाफ में ‘देर है, अंधेर नहीं’ वाला भरोसा बचा रहेगा? देर को ही अंधेर की तरह देखता बेबाक बोल।

अंग्रेजी की कहावत Justice Delayed, Justice Denied को शायर ने कुछ ऐसे ही कहा है। शायर ताज भोपाली से माफी और माई लॉर्ड से अग्रिम माफी के साथ हम बात शुरू करते हैं।

लुटियंस इलाके में आग लगने की खबर आई। किसी झुग्गी-बस्ती के इलाके में आग लगती है तो घर जलते हैं, जान-माल के नुकसान की खबरें आती हैं। पर यह सत्ता और न्याय व्यवस्था से जुड़ा शक्तिशाली इलाका था, इसलिए नोट जल रहे थे। वही काले धन वाले नोट, जिनकी नोटबंदी में कमर तोड़ दी गई थी, जलकर राख का काला रंग लिए हुए थे। यह घर था न्यायिक व्यवस्था से जुड़े एक जज का। जब देश में विपक्ष का कोई नेता चंद हजार रुपये की हेरफेर में भी ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा था, उस समय जज के परिसर में धू-धू करते पैसों का मालिक कौन था या है, यह हम आज तक जानने की कोशिश में हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज के सामने आरोपियों ने आरोप लगाया कि आप तो उस संगठन के कार्यक्रमों में जाती हैं, जिनके खिलाफ हमारी राजनीतिक लड़ाई है, तो आप हमारा इंसाफ कैसे कर सकती हैं? याचिकाकर्ताओं ने वीडियो सार्वजनिक किए, जिनमें न्यायमूर्ति यह कहती दिख रही हैं कि जब भी आपके कार्यक्रम में आती हूं, मेरी तरक्की हो जाती है। न्याय की ‘मूर्ति’ इतने बड़े आरोप के बाद भी सजीव न हो सकीं और कहा कि वे इस केस से पीछे हटेंगी तो गलत परंपरा बनेगी। मगर सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं के बाद जज उस केस से हट गईं, लेकिन प्रार्थी पर अवमानना का मामला दर्ज करवा दिया।

बिहार से शुरू हुआ एसआईआर हाहाकार मचाते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचा। चुनाव आयोग की मनमानियों के खिलाफ आम लोग अपनी आखिरी उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। शुरू में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मतदाताओं के पक्ष में कई टिप्पणियां आईं। इसके बावजूद मतदान से पहले साफ दिख गया था कि बंगाल में तीस लाख लोग मताधिकार से वंचित रह जाएंगे।

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों का बंगाल में घेराव किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई। सवाल यह है कि घेराव जैसी स्थिति क्यों आई? लोगों के बीच एक डर था कि अगर वे मतदाता सूची में नहीं रहेंगे तो सभी जनकल्याणकारी योजनाओं से बाहर हो जाएंगे। वंचित लोगों को अपनी नागरिकता खोने का भी खौफ था। तीस लाख मतदाताओं को संशय की सूची में डाल दिया गया।

एक न्यायमूर्ति ने यहां तक टिप्पणी कर दी कि इस बार वोट नहीं डाल पाए तो क्या, अगली बार वोट डाल दीजिएगा। जज के लिए यह टिप्पणी करना जितना आसान था, क्या मतदाताओं के लिए इस सलाह को मान लेना उतना ही आसान था? देश का कोई भी नागरिक, जो कभी स्कूल गया हो, उसे एनसीईआरटी की पुस्तकों ने वोट डालने का महत्व पढ़ाया है।

चुनाव आयोग का विशालकाय अमला आखिर समय रहते अपना काम खत्म क्यों नहीं कर पाया? चुनाव आयोग की इस नाकामी की उसे क्या सजा मिली? सजा तो दूर की बात, मतदाताओं के पक्ष और चुनाव आयोग के खिलाफ आई शुरुआती टिप्पणियों में से कुछ भी फैसले का हिस्सा नहीं बनीं।

बंगाल में मतदान से वंचित तीस लाख लोगों की व्यथा को दरकिनार कर चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर न सिर्फ मोहर लगा दी गई, बल्कि उसे नागरिकता की जांच का सीमित अधिकार भी दे दिया गया। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को वैध ठहराने के साथ भारतीय लोकतंत्र को ट्रिब्यूनलों के हवाले कर दिया गया। जहां पहले से न्याय प्रक्रिया इतनी लंबित है कि कभी-कभी वंचित-सी लगती है, वहां ट्रिब्यूनलों के चक्कर काटती जनता का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

चुनाव आयोग द्वारा नकारा गया अति कमजोर वर्ग का संशय के घेरे में आया मतदाता एक दिन खीझ में आकर सारी व्यवस्था को नकारकर चुप बैठ जाएगा। लोकतंत्र में इन चुप बैठे लोगों को ट्रिब्यूनल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी विपक्ष पर थी। लेकिन विपक्ष के सभी नेता तो उस ट्रिब्यूनल की तरफ दौड़ पड़े हैं, जहां उन्होंने खुद को सत्ता पक्ष में शामिल करने की अपील दे रखी है। वे अपना नाम विपक्ष की सूची से कटवाना चाहते हैं।

एक राज्य, जहां कुल 117 विधायकों में दिल्ली वाली सत्ताधारी पार्टी के महज दो विधायक हैं, वहां सत्तारूढ़ पार्टी को कितना जनसमर्थन मिला होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन उस सूबे के 13 में से सात राज्यसभा सांसद सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो जाते हैं।

चुनाव पहले भी होते थे, सत्ता परिवर्तन पहले भी होते थे। लेकिन ऐसी क्या बात है कि अब कोई विपक्ष में रहने से ही घबरा उठता है? जिन नेताओं को जनता ने विपक्ष की आवाज मानकर वोट दिया, वे जनता को अकेला छोड़कर पक्ष की आवाज में पलायन कर रहे हैं। जब शक्तिशाली नेता तक संघर्ष नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपने निरीह किसानों, कामगारों और मजदूरों को ट्रिब्यूनलों के भरोसे छोड़ दिया है।

आपने कोई ऐसा दरवाजा नहीं खोला है, जिसे खटखटाकर जल्दी न्याय मिल सके। लेकिन आपने ऐसी अंधी सुरंग जरूर खोल दी है, जहां इंसाफ की गुहार परावर्तित होकर लौट आती है।

सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई आवाज उठते ही उसके स्वर-रज्जु पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का छापा पड़ जाता है और उसकी आवाज अवरुद्ध कर दी जाती है। आई-पैक का उदाहरण सबके सामने है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अपना कीमती राजनीतिक समय जेल में बिताते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद ईडी के सभी आरोप निराधार साबित हो जाते हैं। कौन हिसाब देगा संजय सिंह को हुए राजनीतिक नुकसान का? कौन हिसाब लेगा उससे सत्ता पक्ष को हुए फायदे का?

एक सुबह अचानक एक समाचार संस्था का सब कुछ सील कर दिया जाता है। एक झटके में कई पत्रकार न सिर्फ बेरोजगार हो जाते हैं, बल्कि उन पर देशद्रोही और चीन के एजेंट होने का ठप्पा भी लगा दिया जाता है। अब अदालत ने पाया है कि उस संस्था के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं हैं।

कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर आप कहते हैं कि कल सुनवाई करेंगे। फैसला नटराजन के पक्ष में नहीं है। लेकिन एक दिन की देरी सारा राजनीतिक समीकरण बदल सकती है।

जब देश की जनता सरकार की अपील पर महंगाई को झेलते हुए अपनी बुनियादी जरूरतों में कटौती कर रही है, तब लंदन में मुख्य न्यायमूर्ति कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं। कानून और न्याय मंत्री के साथ आपकी यह दोस्ती आपके प्रति हमारा यह भ्रम भी तोड़ देगी कि आपके यहां देर है, अंधेर नहीं।

जब पूरा देश अपनी जरूरतों में कटौती कर महंगाई से जूझने की कोशिश कर रहा है, तब आम जनता खुद को बैडमिंटन की कॉर्क की तरह दोनों खंभों के बीच पिटती हुई महसूस कर रही है। याद रखिए, आपकी एक टिप्पणी से काकरोच जनता पार्टी शुरू हुई थी। सत्ता के साथ अपनी इस दोस्ताना तस्वीर के विरोध को किस कीड़े का नाम देंगे?