भारतीय समाज में शिक्षा को केवल डिग्री हासिल करने या रोजगार पाने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण की बुनियाद माना गया है। मगर बदलती दुनिया में शिक्षा का अर्थ और उसकी जरूरतें तेजी से बदल रही हैं। डिजिटल तकनीक, कृत्रिम मेधा (एआइ), जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आर्थिक असमानता और रोजगार के नए स्वरूप ने शिक्षण व्यवस्था के सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिनका सामना पुराने पाठ्यक्रमों और परंपरागत तरीकों से संभव नहीं है।

यूनेस्को की शिक्षा संबंधी नई रिपोर्ट इसी बदलाव की ओर ध्यान दिलाती है। संदेश साफ है कि शिक्षा में क्रांति के दावे तभी सार्थक होंगे, जब वे कक्षाओं की वास्तविकता में दिखाई दें और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर मिले।

भारत में शिक्षा सुधारों की चर्चा लंबे समय से होती रही है। सरकारें अपने-अपने स्तर पर नई नीतियों, योजनाओं और शिक्षण मॉडलों की उपलब्धियां गिनाती हैं। दावा किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षा तक बच्चों की पहुंच बढ़ी है, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है और शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार आया है।

इन उपलब्धियों का महत्त्व असंदिग्ध है, लेकिन शिक्षा की सफलता का आकलन केवल नामांकन के आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। असली सवाल यह है कि कितने बच्चे नियमित रूप से विद्यालय पहुंचते हैं, कितने पढ़ाई पूरी करते हैं और कितने बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप ज्ञान हासिल कर पाते हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की समस्या गंभीर है। आर्थिक विवशता अनेक बच्चों को बाल श्रम या घरेलू कामकाज की ओर धकेल देती है। इससे शिक्षा का अधिकार कागज पर तो सुरक्षित दिखाई देता है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाता।

इसी तरह, विद्यालयों में स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के दावों के बीच शौचालयों की कमी, जर्जर इमारतें और संसाधनों का असमान वितरण चिंता पैदा करते हैं। कहीं एक शिक्षक कई कक्षाओं को संभाल रहा है, तो कहीं शिक्षकों और विद्यार्थियों में संतुलन नहीं है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा करना कठिन है।

इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा पर पर्याप्त सार्वजनिक निवेश का अभाव है। लंबे समय से शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का छह फीसद खर्च करने की जरूरत पर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन इस लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए केवल नई घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। बजट, प्रशिक्षित शिक्षक, बेहतर विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और डिजिटल सुविधाएं अनिवार्य हैं। सरकारी विद्यालयों को निजी स्कूलों के समकक्ष बनाना है, तो संसाधनों की खाई पाटनी होगी। गरीब परिवारों के बच्चों को भी वही अवसर मिलने चाहिए, जो संपन्न बच्चों को उपलब्ध हैं।

आज शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य डिजिटल दुनिया के लिए नई पीढ़ी को तैयार करना है। कंप्यूटर, इंटरनेट और कृत्रिम मेधा अब केवल तकनीकी विशेषज्ञों तक सीमित विषय नहीं रह गए हैं। इनका प्रभाव खेती, उद्योग, चिकित्सा, प्रशासन, व्यापार और दैनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। डिजिटल स्मार्ट बोर्ड और आधुनिक उपकरण उपयोगी हैं, लेकिन तकनीक को शिक्षा का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। उसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब शिक्षक प्रशिक्षित हों और तकनीकी संसाधनों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की जाए।

देश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है, जहां अनेक स्थानों पर इंटरनेट की गुणवत्ता, बिजली की नियमित आपूर्ति और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता अब भी चुनौती है। यदि डिजिटल शिक्षा को समान अवसर का माध्यम बनाना है, तो गांवों में दूरसंचार नेटवर्क, बिजली और तकनीकी सहायता का विस्तार करना होगा। अन्यथा, डिजिटल क्रांति शिक्षा में मौजूद असमानता को कम करने के बजाय और गहरा सकती है।

यूनेस्को की रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक दुनिया को करोड़ों अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत की ओर संकेत किया गया है। यह जरूरत केवल नए शिक्षकों की भर्ती तक सीमित नहीं है। सेवानिवृत्ति, पेशे से बाहर निकलने वाले शिक्षकों और बढ़ते शैक्षिक दायित्वों के कारण पैदा होने वाली रिक्तियों को भरने के साथ मौजूदा शिक्षकों को भी नए कौशलों से लैस करना होगा। पुराने पाठ्यक्रमों, पुस्तकों और परीक्षा प्रणालियों में बदलाव तभी कारगर होगा, जब शिक्षक इन बदलावों को समझें और कक्षा में लागू करने की क्षमता रखें।

इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण को नियमित और व्यावहारिक बनाना होगा। शिक्षक ज्ञान के मार्गदर्शक, आलोचनात्मक सोच के विकासकर्ता और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में सहभागी हैं। इसके लिए उन्हें सम्मानजनक वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और पेशेवर विकास के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। यदि समान योग्यता वाले अन्य पेशों की तुलना में शिक्षकों को कम वेतन और सीमित सुविधाएं मिलेंगी, तो प्रतिभाशाली युवाओं को इस पेशे की ओर आकर्षित करना कठिन होगा।

बदलती शिक्षा व्यवस्था को जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से भी जोड़ना होगा। अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा और चरम मौसमी घटनाएं जनजीवन तथा आजीविका को प्रभावित कर रही हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इन परिवर्तनों की समय रहते जानकारी और उनके प्रभावों की समझ विशेष महत्त्व रखती है। विद्यार्थियों को पर्यावरणीय जागरूकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आपदा से निपटने के कौशल सिखाने चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है।

इसी के साथ समावेशन और लैंगिक समानता को भी शिक्षा के केंद्र में रखना होगा। प्रवासन और विस्थापन के कारण जिन बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, उनके लिए लचीली व्यवस्था विकसित करनी होगी। विद्यालयों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, जहां किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि या लैंगिक पहचान उसके सीखने के अवसरों में बाधा न बने।

एक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न शिक्षा और रोजगार के संबंध का है। आज अनेक युवा डिग्रियां हासिल करने के बाद भी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नई अर्थव्यवस्था में केवल प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं होंगे। व्यावहारिक कौशल, समस्या समाधान, संवाद क्षमता और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति भी जरूरी होगी। उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ इंटर्नशिप और पढ़ाई के दौरान अंशकालिक काम के अवसर विकसित किए जा सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को अनुभव मिलेगा और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, काम और पढ़ाई के बीच संतुलन ऐसा होना चाहिए कि आर्थिक मजबूरी शिक्षा में बाधा न बने।

भारत में पंजाब जैसे राज्यों के सामने अब चुनौती केवल अधिक बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की नहीं, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और भविष्योपयोगी शिक्षा देने की है। शिक्षा क्रांति का वास्तविक प्रमाण चमकदार आंकड़े नहीं, बल्कि वह बच्चा होगा जो आर्थिक अभाव के बावजूद पढ़ सके, अपनी प्रतिभा विकसित कर सके और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर पाए। यही वह आधार है, जिस पर आधुनिक, समतामूलक और आत्मनिर्भर भारत की इमारत खड़ी हो सकती है।