भाजपा के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का सारा राजनीतिक कचरा पंजाब में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब ऐसा सीमाई इलाका है जिसकी फिक्र केंद्र से लेकर पूरे देश को करनी चाहिए। वे आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का ‘गिरोह’ पंजाब को लूट रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस की मानसिकता विभाजनकारी है,। ‘आप’ सांसद के यहां प्रवर्तन निदेशालय के छापे परउन्होंने कहा कि यह बहुत देर से उठाया गया एक छोटा कदम है। उनका आरोप है कि पंजाब में भगवंत मान आभासी मुख्यमंत्री हैं, असली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। सुनील जाखड़ से कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज की विस्तृत बातचीत के अंश।

पंजाब चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है। पूरे देश की निगाह पंजाब की तरफ है। यह एक ऐसा सूबा है, जहां भाजपा का परचम नहीं लहरा पाया है। पंजाब में भाजपा की स्थिति को आप कैसे देखते हैं?

सुनील जाखड़: आपके दो सवाल हैं। पंजाब की तरफ देश की निगाह होने का कारण आपने कुछ और बताया, पर मेरा मानना है कि देश की निगाह वैसे भी पंजाब की तरफ होनी चाहिए। भौगोलिक रूप से हम उस देश की सीमा पर हैं, जिसके बारे में कहा गया कि दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। पड़ोसी की नीयत हमेशा खराब ही रही है। पंजाब को लेकर जैसे हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए इसकी तरफ न सिर्फ देश की निगाहें होनी चाहिए, बल्कि पूरे देश को इस सूबे की चिंता भी करनी चाहिए।

कैसे हालात? कुछ विस्तार से बताएं।

सुनील जाखड़: मैं हालात के साथ इसका कारण भी बताता हूं। कारण है नेतृत्व का निर्वात। कुशल नेतृत्व की गैरमौजूदगी से पूरा कानून व प्रशासन तंत्र ही गायब दिखता है। गरम ख्याल के लोग जिस तरह कट्टरता का चोला पहन कर आगे आ रहे हैं, उससे क्या माहौल बन रहा है? अपराध, गैंगवार में पंद्रह साल तक के बच्चे शामिल हैं। 25 से 28 साल की जिस युवा पीढ़ी को हम अपना जनसांख्यिकीय लाभांश मानते हैं, वह इससे प्रभावित हो चुका है। यह युवा पीढ़ी चंद रुपयों की खातिर ‘गैंगस्टर’ के लिए एजंट का काम कर रही है। यह पीढ़ी सीमा पर बैठे दुश्मनों के लिए कच्चे माल की तरह है। ये युवा ऐसे बारूद बन चुके हैं, जिन्हें बस चिंगारी की जरूरत है। पंजाब के लोगों ने आतंकवाद के काले दिन भुगते हैं। इन हालात को देखते हुए पूरे देश और केंद्र सरकार की निगाह पंजाब की ओर होनी चाहिए। पंजाब में भाजपा की स्थिति पर जो आपका सवाल था, उसके लिए इतिहास में जाना होगा। जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, उनके और अकाली दल के बीच राजनीतिक नहीं सामाजिक व्यवस्था बनी थी। उस समय भी पंजाब के लिए पड़ोसी मुल्क ही सबसे बड़ी परेशानी था। जिस तरह बसों से लोगों को उतार कर धर्म और जाति पूछ कर मारा जाता था, वह हमारे भाईचारे को तोड़ने की साजिश थी। भाईचारे को बचाए रखने के लिए वाजपेयी साहब की रहनुमाई में अकाली दल के साथ समझौता किया गया था। सिर्फ पंजाब को बचाने के लिए राष्ट्रीय दल भाजपा ने क्षेत्रीय दल के साथ समझौता किया था। यह पंजाब को बचाने के लिए भाजपा का बलिदान था। बादल साहब खुद को किसानों और ग्रामीणों का प्रतिनिधि बताते थे। इसलिए खेती को लेकर तीन कानूनों पर हम पार्टी की सोच किसानों तक नहीं पहुंचा पाए। स्थापित धारणा को तोड़ने में समय लगता है। भाजपा को पंजाब और सिखों के खिलाफ बता दिया गया, जो सच से कोसों दूर है। सच यह है कि नरेंद्र मोदी ने सिखों की आस्था के लिए वह सब कुछ किया जो सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं कर पाए।

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा है कि पार्टी पंजाब में अपने पैर जमा चुकी है। क्या केंद्रीय नेतृत्व को वहां की सही जमीनी रिपोर्ट मिल रही है? आपका दावा है कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों तक भाजपा पहुंच चुकी है। आपके इस दावे का जमीनी आधार क्या है? कृपया स्पष्ट करें।

सुनील जाखड़: बादल साहब की शख्सियत के कारण गांवों में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी। अब यह सब टूट चुका है। भाजपा पंजाब में किसानों तक पहुंची है। मनमोहन सिंह के समय में पूरे देश के साथ पंजाब के किसानों का एक दफा लगभग 65 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। आज मोदी साहब की किसान निधि के तहत हर साल करीब अस्सी हजार करोड़ का कर्जा माफ किया जा रहा है। उन्हें प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण किया जा रहा है। इस युद्ध के समय में भी जब सभी चीजों की महंगाई आसमान छू रही है, यूरिया और खाद की कीमतें स्थिर हैं। पंजाब के गांवों में हमारा नेतृत्व नहीं था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी वहां मौजूदगी ही नहीं थी। हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे। लेकिन पंजाब में भाजपा को लेकर जो धारणा बनाई गई थी, उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी साजिश थी। हम अपने खिलाफ साजिश के तहत बनाई धारणाओं को तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं।

चार मई के बाद सवालों में पंजाब रहेगा। क्या भाजपा ने किसानों के सवालों का जवाब दे दिया है? किसान आंदोलन का फायदा विपक्ष के सभी दलों ने उठाना चाहा था। भाजपा की तरफ से भी गलतियां हुईं। आज क्या आपको लगता है कि किसान समुदाय की भावनाओं, धारणाओं को भाजपा अपनी तरफ मोड़ पाई है?

सुनील जाखड़: मैंने पहले भी कहा कि धारणाओं को बनाना और तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन हम किसानों के बीच हैं, उनके लिए, उनके साथ काम कर रहे हैं। लोगों के बीच जाकर ही उनका भरोसा जीता जा सकता है। हम भरोसा जीत रहे हैं। आज गांवों में हम जा रहे हैं, और लोग कहते हैं कि हमें तो यह सच मालूम नहीं था।

आम आदमी पार्टी एक तूफानी जीत के साथ आई थी। क्या आपको इनके खिलाफ माहौल दिख रहा है?अगर इनकी व्यवस्था के खिलाफ माहौल है तो इसकी वजह क्या है?आप इन्हें 92 से नीचे कैसे लाएंगे?

सुनील जाखड़: यह तो राजनीतिक शोध का विषय है कि कोई पार्टी अचानक से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच कर फिर जमींदोज क्यों हो रही है।

आपको वाकई लगता है कि आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में जमींदोज हो जाएगी?

सुनील जाखड़: इतना सटीक आकलन तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन ‘आप’ सिर्फ इसलिए आई क्योंकि विपक्ष ने घुटने टेक दिए थे। वहां सदन में क्या हो रहा है। वे कहते हैं-मुझसे आंख में आंख डाल कर बात करो। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसी भाषा में बात करने वाला मुख्यमंत्री या राजनेता नहीं देखा है। और ऐसी भाषा सुनने वाले कांग्रेस के प्रधान सामने बैठे रहते हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की काली करतूतों की वजह से ही अस्तित्व बचा रही है। यहां भी सिर्फ पार्टी ही बची हुई है, क्योंकि यहां सरकार तो है ही नहीं। यहां कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। मान साहब तो आभासी मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के असली मुख्यमंत्री तो केजरीवाल साहब हैं। दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री को दिल्ली से चंडीगढ़ भेजा गया। दिल्ली के लोगों ने जो झाड़ू मार कर कचरा बाहर किया था, वह सारा कचरा समेट कर दिल्ली से चंडीगढ़ में डाल दिया गया है। आजकल लोग कचरा डालने के बड़े खिलाफ हैं। वे अपने यहां कचरापट्टी नहीं बनाने देते। पर पंजाब का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक तौर पर जो खारिज किया गया माल था, वो सारा का सारा पंजाब में डाल दिया गया। भ्रष्टाचार के मामले में तो इन्होंने ऐसे हालात कर दिए कि जनता कह रही है कि पहले वाले ही सही थे। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, यहां मंत्रिमंडल नहीं है। यहां जो है उसे ‘गैंग आफ मिनिस्टर्स’ ही कहा जा सकता है। घर बुला कर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। लोगों को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इनकी ही कही बातों से उद्धृत कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह है। इस कैंसर की सर्जरी की जरूरत है। भ्रष्टाचार की सर्जरी का नाम आते ही सबसे पहली निगाह उत्तर प्रदेश की ओर जाती है। आज के दिन पंजाब में कोई भी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। गांवों के छोटे समुदाय में भी फिरौती से पैसे आ रहे हैं। अब ‘एनआरआइ’ वापस आने से डर रहे हैं कि फिरौती न मांग ली जाए। थाने की दीवार ऊंची कर ली गई है। रात के नौ बजे थानों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। चरमपंथियों ने अजनाला बार्डर के थाने पर कब्जा कर लिया था। भारतीय पासपोर्ट को सिर्फ यात्रा दस्तावेज कहे जाने जैसी बातें सुनाई पड़ रही हैं। पंजाब के लोग अब अमित शाह को चिट्ठी लिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जब अमित शाह को ही ठीक करना है तो फिर भाजपा ही क्यों नहीं? लोगों को लग रहा है कि पंजाब को भाजपा ही बचा सकती है।

पंजाब में कांग्रेस के बिखराव का क्या कारण रहा? इस समय क्या स्थिति है कांग्रेस की? क्या कभी कांग्रेस छोड़ने का पछतावा होता है?

सुनील जाखड़: मैंने कांग्रेस में पचास साल गुजारे हैं और उसकी कार्यशैली से परिचित हूं। पछतावा इस बात को लेकर होता है कि जिस पार्टी को मैंने पचास साल दिए, वहां मेरे साथ कैसा व्यवहार किया गया। आज जब कांग्रेस के हालात देखता हूं, इनके एक खास किरदार की कार्यशैली देखता हूं तो राहत महसूस होती है कि वहां से निकल गया। मैं तो सदन में विपक्ष का नेता रहा हूं। मुझे याद है कि जब मैं बोलने उठता था और विपक्ष के लोग हल्ला करते, तो बादल साहब कहते थे कि जाखड़ साहब मतलब की बात कहते हैं। सुन कर कुछ सीखो इनसे। वो लोग और थे। आज दोनों तरफ देख कर कहता हूं…एक ही उल्लू काफी है…पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व की सोच छोटी हो गई है। ये आम आदमी पार्टी से भी ज्यादा घातक है। इनको मौका मिला तो ये समाज के अंदर वैसा विभाजन ला देंगे जो आतंकवाद भी नहीं ला सका था। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने कहा था कि कोई हिंदू मुख्यमंत्री बना तो पंजाब में आग लग जाएगी। कैसी सोच थी वो? मैं पंजाबियों की दाद देता हूं कि न तो एके-47 से उनकी सद्भावना टूटी, न ही नेत्री के उन भाषणों से टूटी। अकालियों से मेरे सौ विरोधाभास रहे होंगे, लेकिन उस समय जो ‘एसजीपीसी’ के जत्थेदार थे, ज्ञानी हरप्रीत सिंह, उनका बयान आया था कि पंजाब के अंदर हिंदू और सिख होना कोई मायने नहीं रखता। एक बढ़िया इंसान को मुख्यमंत्री होना चाहिए। यह सिर्फ बयान नहीं, पंजाबियत की परिभाषा है।मैं तो अभी के इन लोगों को काले अंग्रेज बोलता हूं। ये समाज को बांट रहे हैं। सिख धर्म ने इंसानियत सिखाई है। ये बेअदबी को लेकर जो विधेयक लाए हैं, इसके पीछे कांग्रेस की नेत्री की छाया नजर आ रही है। गुरु साहब हो या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसकी बेअदबी को लेकर सख्त कदम उठने चाहिए। पर इस विधेयक के पीछे समाज को बांटने की साजिश है। यह विधेयक भगवंत मान की देन नहीं है। ये केजरीवाल के गिरोह की सोच है।

आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से मुक्त हो चुकी है। वह किसी भी हालत में पंजाब को नहीं खोना चाहेगी। अरविंद केजरीवाल पंजाब के लिए वरदान साबित होंगे या फिर एक राजनीतिक बोझ बन जाएंगे? आपको क्या लगता है?

सुनील जाखड़: पंजाब के लिए सिसोदिया साहब ने कहा कि हम साम-दाम-दंड-भेद अपनाएंगे। इसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता है। इनका काम कह रहा है कि हम तो लूटने आए हैं और लूट कर जाएंगे। लोकतंत्र में जनता के भरोसे की कीमत पर यह तमाशा हो रहा है। यह सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है। यह राष्ट्रीय मुद्दा है। कश्मीर में जो आग लगी थी उसे संभालने में वर्षों लग गए। पंजाब में अब आग नहीं लगने देनी है। एक अफसर को सरेआम मार दिया गया और ये अड़ कर बैठे हैं कि सीबीआइ को इजाजत नहीं देंगे। अगर एक डीआइजी के यहां करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो इनके मंत्रियों के यहां पता नहीं क्या-क्या मिलेंगे। इनके सांसद पर जो छापा पड़ा है, तो मैं कहता हूं कि यह बहुत देर से उठाया हुआ छोटा कदम है।

पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह छापा केंद्र सरकार के बदले की कार्रवाई है। राज्यसभा में राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करने का बदला लिया गया है। आरोप है कि राघव चड्ढा भाजपा के खेमे में चले गए हैं।

सुनील जाखड़: केजरीवाल साहब बताएं कि आज के दौर में राघव चड्ढा उनके साथ क्यों नहीं हैं? जो आपका वफादार था, आपका खजांची था, वह आपको छोड़ कर क्यों चला गया? छापा तो अभी पड़ा है। मैंने तो काफी पहले भगवंत मान को लिखा था कि सभी अफसरों, नेताओं की जांच कराइए। इतनी संपन्नता आई कहां से? जिनके पास चढ़ने के लिए साइकिल नहीं थी, वे दो करोड़ की कार में घूम रहे।

आरोप है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सीटें अमीरों को दी जाती हैं। आप इसकी क्या वजह देखते हैं?

सुनील जाखड़: इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद पर पड़ा छपा बहुत देर से उठाया हुआ, बहुत छोटा कदम है।

आम आदमी पार्टी की स्थापना से जुड़े कई नेता पार्टी न सिर्फ छोड़ चुके हैं, बल्कि इसके कट्टर आलोचक हैं। प्रशांत भूषण से लेकर कुमार विश्वास तक। इसकी क्या वजह रही?

सुनील जाखड़: वे सभी ऊपरी तौर पर दिखाई जा रही विचारधारा से आकर्षित होकर अरविंद केजरीवाल के साथ आए थे। बाद में उन्हें पता चला कि इनकी विचारधारा तो सिर्फ ये है कि माल कितना है आपके पास।

क्या पंजाब को लेकर भाजपा चुनावी गठबंधन करेगी? अगर हां तो इस गठबंधन का स्वरूप कैसा हो सकता है?

सुनील जाखड़: सही समय पर, सही फैसला किया जाएगा। मेरा मानना है कि वाजपेयी जी ने भाईचारा बनाने को लेकर जो समझौता किया था, आज भी वैसे ही हालात हैं। मेरी सलाह यही होगी कि यहां पंथ से जो लोग जुड़े हैं, उनकी भावनाओं, इच्छाओं को उचित प्रनिधित्व मिले। उनके हितों को पूरी सुरक्षा मिले। सिखों ने कांग्रेस को माफ किया और कैप्टन साहब की सरकार बनी। अमरिंदर सिंह जी से मेरे जितने भी मतभेद रहे हों, लेकिन उनके शासन में हर समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस करता था। भाजपा आज अपने को सक्षम समझती है, तो उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। भाजपा पंजाब के भविष्य और उसके हितों को देखते हुए ही कोई समझौता करेगी। वह सिर्फ चुनावी फायदा नहीं पंजाब का भविष्य देखेगी।

पंजाब के साथ ड्रग्स का धब्बा लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसने नशे के आपराधिक धंधे को बंद कर दिया है। आपके मुताबिक जमीनी हकीकत क्या है?

सुनील जाखड़: इनका खुद का नेता संसद में कह रहा है कि किसी भी जवान लड़के की शादी के पहले उसका ‘डोप टेस्ट’ होना चाहिए। अब इसके बाद कहने के लिए क्या बचता है? पिछले दिनों एक परिवार के चार बच्चों की मौत ड्रग्स के कारण हो गई। घर-घर की यही कहानी जमीनी हकीकत है। आम आदमी पार्टी का आना पंजाब के लिए राजनीतिक हादसा था। पंजाब और राजनीतिक हादसा नहीं झेल सकता।

सवाल उठ रहे हैं कि जैसा छापा आम आदमी पार्टी के सांसद के यहां पड़ा, वैसा भाजपा के नेताओं के यहां क्यों नहीं पड़ता?

सुनील जाखड़: वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं, सांसद ही नहीं, ‘लवली यूनिवर्सिटी’ के मालिक हैं। यह उनका दुर्भाग्य कह लीजिए कि संसद में जिम्मेदारी मिलते ही अदालत में उनसे वजीफे से संबंधित घोटाले के बारे में पूछताछ हुई। वे ऐसे विश्वविद्यालय के अगुआ हैं, जहां विदेशी विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। हर तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसे राजनीतिक जामा पहनाना ठीक नहीं है। आपने भी कहा, और ये सिर्फ मेरी धारणा नहीं है कि ये सिर्फ धनाढ्य लोगों को राज्यसभा में भेज रहे हैं। ये साइकिल से ‘डिफेंडर’ तक पहुंचे हैं। ये अपनी विचारधारा के नहीं बल्कि अपनी जेब के ‘डिफेंडर’ हैं। सांसद के पद नहीं दिए गए थे, बर्फी बंटी थी। बर्फी में वर्क किस तरह का लगा हुआ था ये देखिए।

आरोप है कि मौजूदा चल रहे चुनाव के बीच महिला आरक्षण के मुद्दे को लाकर सरकार इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही थी?

सुनील जाखड़: विपक्ष के लोगों ने बिना यह जाने हथियार उठा लिया था कि हो क्या रहा है, और चलाना किधर है। सरकार बता कर थक गई थी कि जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उनके प्रतिनिधित्व में कोई फर्क नहीं आएगा।