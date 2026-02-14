जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं, जब किसी अनमोल सबक का जरिया अपने आसपास का कोई बच्चा बन जाता है। एक जगह दो बच्चे साथ खेलते हुए घर बना रहे थे। एक बच्चे ने दो घर बनाए- एक छोटा और दूसरा बड़ा। दूसरे ने एक दोमंजिला घर बनाया। पहले ने कहा कि मेरा बड़ा वाला घर मेरे लिए और छोटा वाला मां-पिता और दादा-दादी के लिए। दूसरे ने कहा कि मुझे सबसे साथ रहने में अच्छा लगता है… हम सब साथ-साथ रहेंगे, एक ही घर में। दूसरे बच्चे की निश्छल, निस्वार्थ और सबके साथ रहने की बात एक अनमोल सबक थी।

दरअसल, बालपन में ही ‘अहं’ और ‘मैं’ का द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक बच्चे के लिए महत्त्वपूर्ण ‘हम’ है। वह अपने मां-पिता, दादा-दादी, भाई-बहनों के साथ रहने में आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करता है और उसके सपनों का घर भी उसके मन की तरह विशाल और भव्य है, जिसमें वह सबके साथ हंसी-खुशी रहने का सुखद सपना संजोए है। इसलिए उसने एक ही घर बनाया है। जबकि एक बच्चे के लिए महत्त्वपूर्ण है उसका ‘मैं।’

अपने सपनों के घर में वह अकेला रहना पसंद करता है। ऐसा घर, जिस पर उसका एकाधिपत्य हो, जहां वह निर्द्वंद्व भाव से अपने मन की करने के लिए स्वतंत्र हो, कोई रोक-टोक न हो। भविष्य का जो सपना उसके मन में उछल-कूद मचाए हुए है, उसमें भी उसका ‘अहं’ हावी है। इन दो बच्चों की तरह ही हम सबमें कमोबेश यह प्रवृत्ति उपस्थित मिलेगी। ‘अहं’ को अहमियत देते हुए स्वयं को सर्वोपरि मानने वाले भी हमारे बीच हैं और ‘हम’ को अहमियत देते हुए सबके प्रति समभाव रखने वाले भी हैं।

अहं के भाव की मनोवृत्ति मनुष्य को एकाकी बनाती है, क्योंकि वह अन्य के प्रति उपेक्षा भाव रखता है। उन्हें अपने समक्ष मानने से उसका दंभ जख्मी होने लगता है। वह अन्य को हेय और स्वयं को श्रेष्ठ मानने के भ्रम में जीता है। ऐसी मानसिकता के लोगों पर राजस्थानी में एक कहावत है- ‘म्हनैं घड़गी जिकी बाड़ में बड़गी।’ मतलब कि विधाता ने उसे खासतौर पर गढ़ा है, उसके बाद उसने ऐसी विलक्षण विभूति गढ़नी बंद ही कर दी।

वे यह मानने को ही तैयार नहीं होते कि उनसे सुयोग्य व्यक्ति भी इसी धरा पर मौजूद हैं। आत्ममुग्धता के व्यामोह में उलझे हुए ऐसे व्यक्ति अपने से ज्यादा प्रतिभासंपन्न व्यक्तित्व को ‘रोगी’ कहने में भी संकोच नहीं करते। अहं की मनोवृत्ति व्यक्ति को अहंकारी, असहिष्णु, अभिमानी, आत्ममुग्ध और दंभी बनाती है। इस प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर घर का मुखिया है या किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक आदि समूह या संस्थान का प्रमुख है, तो वह स्वयं के निर्णय को ही सर्वोपरि मानते हुए अन्य सभी से अपेक्षा रखेगा कि वे बिना तर्क-वितर्क के उसे स्वीकार करें।

अन्य से राय-मशविरा करना या अन्य की सलाह या सुझाव को स्वीकारना उसे स्वीकार नहीं होता। अपना निर्णय अन्य पर थोपने से उसके अहं की संतुष्टि और गर्व की अनुभूति होती है। वह न उम्र का लिहाज करता है, न किसी पद या प्रतिष्ठा का। अन्य को कमतर और स्वयं को बेहतर बताने में ही उसकी ऊर्जा का अपव्यय होता रहता है। ऐसी मानसिकता के व्यक्ति अनुदार, अव्यावहारिक और आत्ममुग्ध होते हैं। अहं में उलझा व्यक्ति अन्य से सहज, शालीन और शिष्ट व्यवहार करने में अपनी हेठी समझता है।

उसका यह व्यवहार उसे अपने परिजनों, मित्रों, शुभचिंतकों से दूर करता जाता है, बावजूद इसके वह भ्रम पाले रहता है कि उसके प्रभावी व्यक्तित्व के ताप को सहन न कर पाने से वे उसके नजदीक आने से घबराते हैं। ऐसे व्यक्ति को धीरे-धीरे अकेलेपन का शिकार होना पड़ता है।

जबकि ‘हम’ यानी सबकी निजता का आदर और सम्मान करना, समूह भाव से रहना। खुशी हो या गम, मिलकर उन्हें साझा करना। हरेक के प्रति समभाव रखना।

सहयोग के लिए तत्पर रहना। हरेक की भावनाओं का सम्मान करना और उनकी राय और सुझाव पर सकारात्मक भाव से सामूहिक विचार-विमर्श कर काम करना। हम की भावना रखने वाले लोगों को समूह के साथ रहने और सामूहिक निर्णय से आनंद की अनुभूति होती है। उनकी दृष्टि सकारात्मक रहती है। वे किसी की कमी पर नुक्ताचीनी करने की जगह उसकी उपलब्धियों-खासियतों की प्रशंसा कर उसे अपनी कमियां दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। जंगल में जगह-जगह बिखरी लकड़ियों की अहमियत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें इकट्ठा कर गट्ठर बनाया जाता है।

अहं से मुक्त होकर ही हम गट्ठर की भांति संगठित हो पाते हैं और सामूहिकता में अपनत्व और आत्मीयता का अनुभव होता है। सुख-दुख साझा करते हैं, समस्याओं का निस्तारण सुगमता से कर पाते हैं। ‘हम’ प्रवृत्ति के व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, किंतु अभिमानी नहीं। अपने स्वाभिमान के साथ ही वे दूसरों के स्वाभिमान का सम्मान करते हुए उनके प्रति सहज, सौम्य और शालीन व्यवहार करते हैं। मगर अहं में उलझा व्यक्ति अभिमानी होता है, स्वाभिमानी नहीं। अभिमानी व्यक्ति को दूसरे के स्वाभिमान पर चोट करके अमानुषी तुष्टि मिलती है।

ऐसा व्यक्ति स्वयं की रीढ़ की हड्डी तनी रखना चाहता है, लेकिन दूसरों की रीढ़ को रबर की मानते हुए इस दंभ से रहता है कि अन्य सब उसके सामने झुके रहें। जबकि हम वृत्ति का व्यक्ति सबकी रीढ़ की हड्डी तनी हुई देख कर प्रसन्न होता है। अहं और अभिमान से मुक्त होकर हम 'वसुधैव कुटुंबकम्' के भावों से ओतप्रोत सभी धर्म, मजहब, संप्रदायों का सम्मान करते हुए आपस में भाईचारा, प्रेमभाव, सौहार्द, सद्भाव से सबके स्वाभिमान की रक्षा करते हुए स्वाभिमान के साथ रहें, हम वृत्ति के व्यक्ति इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हुए यह कामना करते रहते हैं कि हम भाव का विस्तार हो और सभी स्वाभिमान से जिएं और सबको स्वाभिमान से जीने दें।