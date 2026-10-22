लोकतंत्र की आत्मा संसद के भव्य भवनों या अदालतों के औपचारिक गलियारों में जितनी बसती है, उतनी ही वह सड़कों, चौराहों और जंतर मंतर जैसे प्रतीकात्मक मंचों पर गूंजने वाले विरोध के स्वरों में भी धड़कती रही है। जंतर मंतर भारतीय लोकतंत्र का वह सुरक्षा कवच है, जहां जन-साधारण का दमित आक्रोश, अधिकारों की मांग और सत्ता से संवाद की आकांक्षाएं आपस में टकराती हैं। हाल के दिनों में इस स्थान से जिस प्रकार की आक्रामक और तीखी भाषा सामने आई, उसने समाज को दो स्पष्ट वैचारिक ध्रुवों में विभाजित कर दिया।

एक वर्ग जहां विरोध के अधिकार को सर्वोपरि मानता है, वहीं दूसरा वर्ग शालीनता के आग्रह का प्रबल पैरोकार है। पहला वर्ग मानता है कि लंबे समय से सामाजिक या आर्थिक अन्याय, उपेक्षा और दमन का शिकार हो रहे लोगों से संयमित और कूटनीतिक भाषा की अपेक्षा करना एक प्रकार की ज्यादती है। जब न्याय के पारंपरिक रास्ते विफल हो जाते हैं, तो भाषा का उग्र होना स्वाभाविक है। भाषा को उसके स्वरूप से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे दर्द, अन्याय और आक्रोश की तीव्रता से आंका जाना चाहिए।

इसके विपरीत, दूसरे वर्ग का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं हो सकती। जब किसी जायज आंदोलन में अमर्यादित शब्दावली का प्रवेश होता है, तो आंदोलन अपनी प्रामाणिकता खो देता है। इससे विरोधियों और सत्ता को मूल नीतिगत मुद्दे से ध्यान भटकाकर ‘भाषा के औचित्य’ पर बहस शुरू करने का सहज बहाना मिल जाता है। साथ ही अगर भाषा की मर्यादा टूटती है, तो हिंसा की ओर अगला कदम बहुत दूर नहीं रह जाता।

प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जे डोलार्ड के अनुसार, जब व्यक्ति को उसके लक्ष्य की प्राप्ति से लंबे समय तक रोका जाता है या उसकी मांगों को अनसुना किया जाता है, तो हताशा का जन्म होता है। यह हताशा अनिवार्य रूप से आक्रामकता के रूप में बाहर आती है। जब व्यक्ति किसी बड़े जनसमूह या आंदोलन का हिस्सा होता है, तो उसमें अपनी व्यक्तिगत पहचान का अहसास कम हो जाता है।

भीड़ के भीतर एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संरक्षण मिलता है, जिससे व्यक्ति वह सब कह या कर जाता है, जो अकेले में नहीं कर पाता। भीड़ में उत्तरदायित्व का बोध घट जाता है, जिससे भाषाई संयम टूट जाता है। भाषा एक सांस्कृतिक पूंजी है। भाषा समाज के शक्ति-संतुलन, वर्ग-संघर्ष और सामाजिक संरचनाओं का दर्पण होती है। सत्ताधारी वर्ग जिस मानक और तकनीकी भाषा का प्रयोग करता है, वह अक्सर यथास्थितिवाद को बढ़ावा देने के काम आती है।

जब वंचित या उपेक्षित वर्ग आंदोलन के लिए बाहर निकलता है, तो वह पाता है कि शिष्ट भाषा में कही गई उसकी बात वर्षों से अनसुनी की जा रही है। ऐसे में उग्र भाषा का इस्तेमाल सत्ता के भाषाई आधिपत्य को तोड़ने का प्रयास होता है। यह एक संदेश होता है कि हम आपके बनाए नियमों के तहत बातचीत नहीं करेंगे। आंदोलन के दौरान एक विशेष प्रकार की प्रतिरोध की उप-संस्कृति जन्म लेती है। इस उप-संस्कृति में उग्र शब्दावली, तीखे नारे और आक्रामक भाषा को एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। जब समाज में लोगों के पास अपने जायज लक्ष्यों को प्राप्त करने के संस्थागत साधन समाप्त हो जाते हैं, तो उनमें स्वीकृति के बजाय विद्रोह का भाव पैदा होता है।

यह जानना दिलचस्प होगा कि टीवी चैनलों की टीआरपी का गणित आक्रोश और उत्तेजना की प्रस्तुति से संचालित हो सकता है। वहां शांत और नीतिगत बहसों में दर्शक नहीं मिलते। मीडिया उसी बयान या नारे को बार-बार दिखाता है, जिसमें सबसे ज्यादा आक्रामकता होती है। घंटों लंबे भाषणों में से दस सेकंड का विवादास्पद टुकड़ा काटकर ‘ब्रेकिंग न्यूज’ बन जाता है। जहां सौम्य आवाजों को अनदेखा कर दिया जाता है, वहां तीखी और आक्रामक शब्दावली एक प्रकार के ‘ध्वनि-विस्तारक’ का काम कर जाती है। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि जब आंदोलनकारी उग्र या आक्रामक साधनों का प्रयोग करते हैं, तो वे अपनी ओर तात्कालिक ध्यान तो खींच लेते हैं, लेकिन तटस्थ जनता उग्र भाषा को देखकर आंदोलन के मूल मुद्दे से ध्यान हटा लेती है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने आक्रामकता और दृढ़ता को अहिंसक और अत्यंत संयमित भाषा के साथ जोड़ा था। अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन करते हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जिस भाषा का प्रयोग किया, वह ओजस्वी थी, लेकिन उसने विरोधियों के पास भी नैतिक रूप से निरुत्तर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा।

दुनिया भर के लोकतांत्रिक ढांचों और सामाजिक अनुसंधानों का अध्ययन हमें तीन स्पष्ट सबक देता है। पहला, भाषा को ‘हथियार’ नहीं ‘सेतु’ बनाना चाहिए। दूसरा, सरकारों को भाषा के स्वरूप के बजाय ‘मुद्दे’ पर ध्यान देना चाहिए।

एक परिपक्व लोकतंत्र वही है, जहां सरकारें प्रदर्शनकारियों की भाषा या गुस्से पर ध्यान देने के बजाय उनके असंतोष के मूल कारणों का समाधान खोजती हैं। तीसरा, लोकतंत्र की वास्तविक ताकत इसमें है कि नागरिक अपने तीव्रतम आक्रोश को भी तर्कों, आंकड़ों और मर्यादित भाषा के साथ प्रस्तुत करें, ताकि सत्ता के पास बहाने बनाने का कोई विकल्प न बचे।

सत्ता और समाज को यह समझना होगा कि अगर पीड़ित वर्ग की भाषा में तीखापन है, तो वह उनके दबे हुए दर्द का परिणाम है, जिसे केवल ‘अभद्रता’ का लेबल लगाकर खारिज कर देना अन्याय होगा। साथ ही, यह भी एक पक्ष है कि भाषा आंदोलन का एक सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होती है। जब आक्रोश को तर्कों का आधार मिलता है, तो वह केवल ‘शोर’ बनकर नहीं रह जाता, बल्कि इतिहास बदलने वाली क्रांति का रूप ले लेता है।