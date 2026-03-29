रामकथा की परंपरा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि भारतीय स्मृति और संवेदनाओं का जीवंत संसार है। महर्षि वाल्मीकि की रचना ने हजारों वर्षों में न जाने कितने रूप बदले हैं – कभी शास्त्रीय रंगमंच पर, कभी लोकगीतों में, तो कभी अलग-अलग भाषाओं और देशों की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में। कुमाऊंनी रामलीला से लेकर ओडिशा की लंकापोड़ी, हरियाणा की सांगीतिक प्रस्तुतियां और इंडोनेशिया के बाली द्वीप तक, यह कथा हर जगह अपने नए रंग में दिखाई देती है। हर दौर ने रामायण को अपने ढंग से समझा और सुनाया है।

इसी समृद्ध परंपरा के बीच एक नई प्रस्तुति सामने आई है – लेखक, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता अतुल सत्य कौशिक का नाटक ‘प्रेम रामायण’। 27 अप्रैल 2026 को दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऑडिटोरियम में, कॉलेज के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसका मंचन किया गया। यह नाटक रामायण को एक अलग नजरिए से देखने का प्रयास करता है – मर्यादा और आदर्श के साथ-साथ प्रेम की उस धारा को केंद्र में रखकर, जो इस महाकाव्य के भीतर गहराई से बहती है।

आमतौर पर प्रेम का विस्तार कृष्ण कथाओं में अधिक दिखाई देता है, लेकिन ‘प्रेम रामायण’ में रामकथा को ही प्रेम के भाव से पढ़ा गया है। यहां राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, कैकेयी, शांता या सुलोचना – सभी पात्र अपने ईश्वरीय रूप के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं में भी सामने आते हैं।

इस दृष्टि की प्रेरणा के बारे में अतुल सत्य कौशिक बताते हैं कि जब वे वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे थे, तब क्रौंच-वध का प्रसंग पढ़ते हुए उन्हें लगा कि इस महाकाव्य की उत्पत्ति ही एक करुण प्रेम कथा से हुई है। यहीं से उन्होंने रामायण की कथाओं में छिपे प्रेम के सूत्र तलाशने शुरू किए।

नाटक की संरचना पांच प्रेम कथाओं पर आधारित है। पहली कथा शांता और ऋष्यश्रृंग की है – दशरथ और कौशल्या की पुत्री शांता, जिन्हें अंगदेश के राजा रोमपद ने पाला। ऋष्यश्रृंग के साथ उनका मिलन और जीवन, एक अलग तरह के संतुलित और सम्मानपूर्ण प्रेम को सामने लाता है। दूसरी कथा ‘रथ से निकला पहिया’ में दशरथ और कैकेयी के संबंधों की जटिलता दिखाई गई है। तीसरी कथा ‘स्वर और शांति’ राम और सीता के मन की सूक्ष्म तरंगों को पकड़ती है, जहां मिथिला की चंचल सीता और अयोध्या के गंभीर राम के बीच का संतुलन दिखाई देता है। चौथी कथा ‘उल्टी करवट मत सोना’ लक्ष्मण और उर्मिला के मौन, गहरे और लगभग अनकहे प्रेम की कथा है। पांचवीं कथा ‘उस पार’ में मेघनाद और सुलोचना का करुण प्रेम सामने आता है।

इन सभी कथाओं में एक सूत्र बार-बार उभरता है – विरह। शांता की कथा को छोड़ दें तो बाकी सभी प्रेम कथाएं बिछड़ने की पीड़ा से जन्म लेती हैं। और इन सबके बीच स्त्री-मन की गहराई को विशेष रूप से उकेरा गया है।

नाटक का सबसे मार्मिक, सबसे गूंजता हुआ और दर्शकों को भीतर तक भिगो देने वाला प्रसंग लक्ष्मण और उर्मिला का है। यह वही उर्मिला हैं, जिनकी पीड़ा को मैथिली शरण गुप्त ने अपने महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग में अमर कर दिया – महल में रहकर भी वनवास भोगती उर्मिला।

यह दृश्य उस क्षण से शुरू होता है, जब लक्ष्मण वन जाने वाले हैं। उर्मिला जानती हैं कि अब उनके सामने चौदह वर्षों का लंबा विरह है। सीता वन जा रही हैं, राम उनके साथ हैं, लेकिन उर्मिला को अयोध्या में रहकर ही अपना वनवास जीना है। तीन सासें, दो छोटी बहनें, पूरा राजमहल – सबकी जिम्मेदारी उसी पर आने वाली है। लेकिन इन सबके बीच उसका अपना कोमल, नवविवाहिता मन भी है।

अतुल के लक्ष्मण अपनी उर्मिला को ‘मिला’ कहकर पुकारते हैं। वे आते हैं और पूछते हैं – “तुम्हें क्या बात करनी है?”

उर्मिला, अपने भीतर उमड़ते ज्वार को हल्के उलाहनों में छिपाते हुए कहती है – “तुम्हें भी कहां करनी है बात! तुम तो सुनते ही तैयार भी हो गए, जैसे प्रतीक्षा में थे कि कब अवसर आए और तुम मिला से दूर जाओ। मैं बहुत लड़ती हूं ना तुमसे!”

लक्ष्मण का उत्तर आता है – “तुम कहां लड़ती हो। कदाचित कारण मैं ही देता हूं तुमको। अब चौदह वर्ष का समय मिला है तो सोचूंगा कहां सुधार हो सकता है।”

दोनों जानते हैं कि यह संवाद केवल शब्द नहीं, एक लंबे बिछोह की भूमिका है। दोनों ही अपने भीतर के ज्वार-भाटे को रोकने की कोशिश करते हैं।

उर्मिला का हृदय अश्रुओं से भरा है, लेकिन वह लक्ष्मण को दुखी नहीं करना चाहती। वह अपनी चंचलता को बनाए रखने की कोशिश करती है। और फिर वह कहती है –

“आज मुझे लड़ना नहीं है। सुनो, तुम ना… भैया-भाभी की सेवा में, कुछ अपना ध्यान भी रख लेना। खिला के भैया-भाभी को कुछ अपने नाम भी रख लेना। समय पे उठना, समय पे खाना, उल्टी करवट मत सोना। याद मेरी आ भी जाए, भैया के आगे मत रोना।”

‘उल्टी करवट मत सोना’ – यह केवल एक वाक्य नहीं, उनके साझा जीवन की सबसे निजी स्मृति है। उसी करवट पर उर्मिला सोया करती थी। अब वह नहीं होगी, तो वही स्मृति लक्ष्मण के लिए विरह का कारण बनेगी।

लेकिन यहां केवल प्रेम नहीं, कर्तव्य का बोध भी उतना ही प्रखर है –

“याद मेरी आ भी जाए, भैया के आगे मत रोना।”

फिर लक्ष्मण की आवाज गूंजती है –

“मिला… ना राम को, ना सीता को, ना लक्ष्मण को ये श्राप मिला। यदि सच में मिला किसी को तो उर्मिला को ये वनवास मिला। मिला, तुम महलों में रहकर भी वनवास का जीवन भोगोगी। मोर के संग मोरनी को देखोगी, तो भी रो दोगी। पर आह, दुर्भाग्य… मेरी मिला का वनवास ना वर्तमान याद रखेगा, ना इतिहास। उर्मिला का वनवास कोई याद नहीं रखेगा।”

यह संवाद जैसे पूरे सभागार में ठहर जाता है। लेकिन उर्मिला का विश्वास अडिग है – “झूठ कहते हो… कोई याद रखे या ना रखे, मिला का वनवास, लक्ष्मण याद रखेगा। रखेगा ना।”

और फिर वह क्षण आता है जब दोनों अपने को रोक नहीं पाते। संयम टूट जाता है। वे गले लगकर फफक पड़ते हैं। यह दृश्य केवल प्रेम का नहीं, त्याग, विश्वास और कर्तव्य के उस संगम का है, जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता।

नाटक की प्रस्तुति कथावाचन शैली में है, जहां अतुल सत्य कौशिक स्वयं सूत्रधार बनकर पूरी कथा को आगे बढ़ाते हैं। संगीत, नृत्य और संवाद का संतुलन इसे एक समग्र रंगानुभव बनाता है। कत्थक की सुंदर संरचनाएं, लोक और शास्त्रीय संगीत का मेल, और मंच पर सीमित कलाकारों द्वारा कई पात्रों का निर्वाह – सब मिलकर प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाते हैं।

करीब एक घंटा चालीस मिनट के इस नाटक में छह कलाकारों ने विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। लाइव गायन इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया, जबकि नृत्य ने भावों को और गहराई दी। हालांकि संगीत रिकॉर्डेड ट्रैक पर आधारित रहा – जिसे रंगमंच की व्यावहारिक चुनौती माना गया।

‘प्रेम रामायण’ यह साबित करता है कि रामकथा केवल आदर्शों की नहीं, बल्कि गहरे मानवीय रिश्तों और भावनाओं की भी कथा है। और जब इसे प्रेम की दृष्टि से देखा जाता है, तो उर्मिला जैसे पात्र सामने आते हैं – जो इतिहास में भले कम दिखाई देते हों, लेकिन भावनाओं के स्तर पर सबसे अधिक उज्ज्वल होकर उभरते हैं।