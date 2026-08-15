मनुष्य केवल रोटी, कपड़ा और मकान से संतुष्ट नहीं रहता। उसके भीतर एक और भूख होती है- महत्त्व की। वह चाहता है कि उसकी उपस्थिति महसूस की जाए, उसकी बात सुनी जाए और उसके निर्णय का मूल्य समझा जाए। यही चाह उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। मगर यही चाह जब दूसरों से अधिक महत्त्वपूर्ण दिखने की आकांक्षा में बदल जाती है, तब शक्ति का आकर्षण जन्म लेता है। शक्ति अपने आप में न अच्छी होती है, न बुरी। उसका स्वरूप इस बात से तय होता है कि वह व्यक्ति के भीतर किस प्रकार का मन बनाती है। किसी के हाथों में वही शक्ति सेवा का माध्यम बनती है और किसी के भीतर वही शक्ति धीरे-धीरे ऐसा भ्रम पैदा कर देती है कि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। यहीं से शक्ति का सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है।

शक्ति का प्रभाव सबसे पहले व्यवहार पर नहीं, सोच पर पड़ता है। जब किसी व्यक्ति के निर्णय लगातार स्वीकार होने लगते हैं, लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और उसके कहे को महत्त्व मिलने लगता है, तब उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है। अगर यह विश्वास विनम्रता से जुड़ा रहे तो नेतृत्व बनता है, लेकिन उसके साथ अहं जुड़ जाए, तो वही विश्वास भ्रम में बदल जाता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसकी समझ सबसे अधिक है और उसका निर्णय सबसे सही। यह परिवर्तन इतना धीरे होता है कि स्वयं उसे भी इसका आभास नहीं होता। उसे लगता है कि वह पहले जैसा ही है, जबकि उसके भीतर सुनने की जगह सिर्फ बोलने की इच्छा बढ़ चुकी होती है। यही कारण है कि शक्ति का पहला प्रभाव दूसरों पर नहीं, स्वयं व्यक्ति पर पड़ता है। वह असहमति को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। उसे सलाह में सहयोग नहीं, चुनौती दिखाई देने लगती है। जो लोग कभी उसके अपने थे, वे भी धीरे-धीरे उससे औपचारिक होने लगते हैं। सामने सहमति बनी रहती है, लेकिन मन की दूरी बढ़ने लगती है। देखने में सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, लेकिन संबंधों की आत्मीयता धीरे-धीरे कम होने लगती है। शक्ति का अहंकार धीरे-धीरे मनुष्य के स्वभाव को बदल देता है।

जीवन में यह स्थिति केवल बड़े पदों पर बैठे लोगों के साथ ही नहीं आती। परिवार में भी कई बार उम्र में बड़े लोग यह मान बैठते हैं कि उम्र का अर्थ हर परिस्थिति में सही होना है। शिक्षक अनुभव के कारण प्रश्नों को अनावश्यक समझने लगते हैं। कार्यालयों में पद कई बार संवाद से बड़ा हो जाता है। यहां तक कि ज्ञान भी कभी-कभी अहंकार का कारण बन जाता है। इसलिए समस्या शक्ति में नहीं, उस मानसिकता में है, जो अधिकार को दायित्व नहीं, श्रेष्ठता का प्रमाण मानने लगती है। ध्यान से देखा जाए तो शक्ति का सबसे बड़ा आकर्षण दूसरों पर प्रभाव नहीं, अपने भीतर पैदा होने वाला सुख है। जब व्यक्ति को लगता है कि उसके एक निर्णय से परिस्थितियां बदल सकती हैं, तब उसे अपने महत्त्व का गहरा अनुभव होता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन यदि उस पर आत्मबोध का नियंत्रण न रहे, तो वही व्यक्ति अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि कोई भी व्यवस्था अकेले नहीं चलती। हर निर्णय के पीछे अनेक लोगों का श्रम, विश्वास और सहयोग जुड़ा होता है।

इसके अलावा, जितनी अधिक शक्ति बढ़ती है, उसे खो देने का भय भी उतना ही बढ़ता है। बाहर से आत्मविश्वास दिखाई देता है, भीतर असुरक्षा पलने लगती है। व्यक्ति अपने पद, अपनी छवि और अपने प्रभाव को बचाए रखने में अधिक ऊर्जा लगाने लगता है। उसे आलोचना असहज करती है, क्योंकि हर आलोचना उसे अपने महत्त्व पर प्रश्न जैसी लगती है। यही भय उसे और कठोर बनाता है। वह अपने आसपास ऐसे लोगों को पसंद करने लगता है जो केवल उसकी बात दोहराएं। धीरे-धीरे सत्य की जगह प्रशंसा ले लेती है और यहीं से निर्णयों की गुणवत्ता भी कम होने लगती है। इसीलिए इतिहास में लंबे समय तक वे लोग याद नहीं रखे गए जिनके पास सबसे अधिक शक्ति थी, बल्कि वे याद रखे गए जिन्होंने शक्ति के बीच भी संतुलन बनाए रखा।

अधिकार व्यक्ति को अवसर देता है, लेकिन चरित्र यह तय करता है कि वह अवसर सम्मान में बदलेगा या अहंकार में। इसलिए शक्ति का मूल्य उसके विस्तार से नहीं, उसके उपयोग से तय होता है। वास्तविक नेतृत्व वहीं दिखाई देता है जहां अधिकार के साथ धैर्य भी हो, निर्णय के साथ संवेदना और आत्मविश्वास के साथ आत्मसंयम भी। जो व्यक्ति दूसरों को सुन सकता है, अपनी भूल स्वीकार कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, वही शक्ति का सही अधिकारी है। ऐसे व्यक्ति का प्रभाव पद समाप्त होने के बाद भी बना रहता है क्योंकि लोगों के मन में उसका स्थान भय से नहीं, विश्वास से बनता है।

शक्ति मनुष्य की नहीं, समय की संपत्ति है। आज जो अधिकार हमारे हाथ में है, कल किसी और के पास होगा। पद बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी और लोगों की भूमिकाएं भी बदल जाएंगी। कुछ स्थायी रहेगा, तो वह व्यवहार रहेगा, जिसके कारण लोग हमें याद करेंगे। इसलिए शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि उसके रहते कितने लोग हमारे सामने झुकते हैं, बल्कि यह है कि उसके रहते कितने लोग बिना भय के हमारे सामने अपनी बात कह पाते हैं। जो शक्ति संवाद को जीवित रखे, वही समाज को आगे ले जाती है। जो केवल अपने महत्त्व को बढ़ाती है, वह आखिर खुद अपने ही भ्रम का शिकार हो जाती है। शायद इसी कारण सच्ची शक्ति दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं, स्वयं पर अधिकार बनाए रखने में मानी गई है। वही व्यक्ति वास्तव में सबसे अधिक समर्थ है, जो शक्ति मिलने पर भी अपने भीतर के मनुष्य को छोटा नहीं होने देता।